टीवी का सबसे मशहूर और विवादित रियलिटी शो 'बिग बॉस' हर किसी को अपनी तरफ खींचता है. लेकिन इस बार बिग बॉस का क्रेज एक ऑन-ड्यूटी पुलिस अफसर के सिर चढ़कर बोल रहा है. आंध्र प्रदेश के एक सब-इंस्पेक्टर ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर बिग बॉस मेकर्स से उन्हें शो में लेने की गुहार लगाई है. मजेदार बात यह है कि उन्होंने यह वीडियो पुलिस की वर्दी पहनकर बनाया है, जिसके बाद वह बड़े विवाद में फंस गए हैं और विभाग ने उनके खिलाफ कड़ा रुख अपना लिया है.
आंध्र प्रदेश के नंद्याल जिले में तैनात एक सब-इंस्पेक्टर इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. गदिवेमुला पुलिस स्टेशन में तैनात सीसी नागार्जुन रेड्डी का एक वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया है. इस वीडियो में वह किसी केस या क्राइम की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि टीवी के मशहूर रियलिटी शो 'बिग बॉस तेलुगु सीजन 10' का हिस्सा बनने की इच्छा जता रहे हैं. उन्होंने सीधे शो के मेकर्स से अपील की है कि उन्हें इस बार घर के अंदर जाने का मौका दिया जाए.
वर्दी पहनकर मांग लिया मौका
बात सिर्फ बिग बॉस में जाने की इच्छा तक होती तो शायद कोई बात नहीं थी, लेकिन नागार्जुन रेड्डी ने यह वीडियो पुलिस की वर्दी पहनकर रिकॉर्ड किया है. वीडियो में वह कहते दिख रहे हैं कि वह एक बड़े पब्लिक प्लेटफॉर्म पर खुद को साबित करना चाहते हैं. उनका मानना है कि वह सिर्फ एक अच्छे पुलिस अफसर ही नहीं हैं, बल्कि बिग बॉस के घर के अंदर भी एक मजबूत कंटेस्टेंट बनकर दिखा सकते हैं.
Sub-Inspector CC Nagarjuna Reddy of Nandyal dist, posted a video seeking entry into #biggboss10telugu, citing his courage & talent. The video went viral, sparking controversy. Nandyal SP Suneel has issued a notice & sought explanation from SI.@BSNMalleswarRao@NewIndianXpress pic.twitter.com/bc0eiT9v8o
— D Surendra Kumar (@Surendra_TNIE) June 25, 2026
शो की तारीफ में पढ़े कसीदे
सब-इंस्पेक्टर रेड्डी ने वीडियो में बिग बॉस शो की जमकर तारीफ भी की है. उन्होंने कहा कि यह शो सिर्फ सेलिब्रिटीज को ही नहीं, बल्कि आम और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका देता है. उन्होंने पूरा भरोसा जताया कि अगर उन्हें चांस मिलता है, तो वह शो के अंदर के प्रेशर, कॉम्पिटिशन और जनता के सवालों का बखूबी सामना कर लेंगे और खुद को बेस्ट साबित करेंगे.
इंटरनेट पर छिड़ गई बड़ी बहस
वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी-अपनी राय देनी शुरू कर दी है. कुछ यूजर्स दरोगा जी के कॉन्फिडेंस की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शो में एक असली पुलिस अफसर का आना काफी मजेदार होगा. वहीं दूसरी तरफ कई लोग इस बात पर नाराज हैं कि एक सरकारी सर्विस में रहते हुए और पुलिस की वर्दी पहनकर किसी कमर्शियल रियलिटी शो के लिए इस तरह सरेआम ऑडिशन देना बिल्कुल गलत है.
सीनियर अफसरों ने थमाया नोटिस
जैसे ही यह मामला पुलिस महकमे के बड़े अधिकारियों तक पहुंचा, वैसे ही हड़कंप मच गया. सीनियर पुलिस अफसरों ने इसे सर्विस रूल्स यानी सेवा नियमों का खुला उल्लंघन माना है. नंद्याल के एसपी सुनील श्योराण ने पुष्टि की है कि सब-इंस्पेक्टर नागार्जुन रेड्डी को उनके इस बर्ताव के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है. उनसे पूछा गया है कि ड्यूटी पर रहते हुए उन्होंने ऐसा क्यों किया.
अब पुलिस विभाग को सब-इंस्पेक्टर रेड्डी के जवाब का इंतजार है. उनके जवाब की जांच करने के बाद ही तय किया जाएगा कि उनके खिलाफ क्या विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए. दूसरी तरफ, अभी तक बिग बॉस तेलुगु 10 की टीम की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है कि वे इस पुलिस अफसर को शो में एंट्री देंगे या नहीं. लेकिन इस वीडियो ने दरोगा जी की नौकरी को जरूर मुसीबत में डाल दिया है.