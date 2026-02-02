Advertisement
शख्स ने ₹2.08 करोड़ में खरीदी 'DDC 001' नंबर प्लेट; देख लोग बोले- गाड़ी से महंगा तो नंबर है

India Most Expensive Vehicle Number Plate: ‘DDC 001’ नंबर प्लेट 2.08 करोड़ रुपये में नीलाम होकर भारत की सबसे महंगी नंबर प्लेट बन गई. इसे किरण कोलपाकुला ने खरीदा. इस नीलामी ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और कलेक्टर्स की बदलती सोच को दिखाया. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 02, 2026, 10:27 PM IST
शौक बड़ी चीज होती है… यह कहावत आपने सुना ही होगा. आमतौर पर लोग महंगी गाड़ियों, लग्जरी घड़ियों या आलीशान घरों पर करोड़ों खर्च करते हैं, लेकिन इस बार चर्चा में है सिर्फ एक गाड़ी की नंबर प्लेट. जी हां, एक ऐसी नंबर प्लेट जिसकी कीमत सुनकर लोग हैरान रह गए और सोशल मीडिया पर कहने लगे कि “गाड़ी से महंगा तो नंबर है.” यह मामला किसी कार का नहीं, बल्कि एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर का है, जिसने नीलामी में सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए. 2.08 करोड़ रुपये में बिकी इस नंबर प्लेट ने साबित कर दिया कि अब कलेक्शन का मतलब सिर्फ गाड़ी नहीं, उससे जुड़ी पहचान भी बन चुकी है.

देश की सबसे महंगी नंबर प्लेट बनी ‘DDC 001’

‘DDC 001’ नाम की इस रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट की नीलामी ने पूरे ऑटोमोबाइल और लग्जरी कलेक्शन बाजार में हलचल मचा दी है. यह नंबर प्लेट 2.08 करोड़ रुपये में नीलाम हुई, जिसके साथ ही यह भारत की अब तक की सबसे महंगी वाहन नंबर प्लेट बन गई. खास बात यह है कि इसकी कीमत कई लग्जरी कारों से भी ज्यादा है. यह नीलामी प्री-ओन्ड लग्जरी कार बिजनेस से जुड़े बिग बॉय टॉयज (Big Boy Toyz) के नए ऑक्शन हाउस की लॉन्चिंग के दौरान हुई. हालांकि, मंच से ज्यादा चर्चा इस यूनिक नंबर प्लेट की रही, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

किसके पास थी प्लेट और किसने खरीदी

कारटॉर्क की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘DDC 001’ नंबर प्लेट पहले बिग बॉय टॉयज के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर जतिन आहूजा के पास थी. नीलामी के दौरान इस प्लेट पर सबसे ऊंची बोली आंध्र प्रदेश के गुंटूर से आए खरीदार किरण कोलपाकुला ने लगाई. 2.08 करोड़ रुपये की इस बोली के साथ ही किरण कोलपाकुला इस ऐतिहासिक नंबर प्लेट के नए मालिक बन गए. इस सौदे ने न सिर्फ नीलामी का रिकॉर्ड तोड़ा, बल्कि यह भी दिखा दिया कि अब भारत में नंबर प्लेट भी हाई-वैल्यू कलेक्टिबल बन चुकी हैं.

कलेक्टर्स की सोच बदल रही है

इस नीलामी के बाद मीडिया से बातचीत में जतिन आहूजा ने कहा कि अब कलेक्टर्स सिर्फ कार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उससे जुड़े दुर्लभ और कीमती एसेट्स में भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं. उनके मुताबिक, जब करोड़ों की डील होती है, तो ट्रस्ट, इंस्पेक्शन और ट्रांसपैरेंसी सबसे अहम हो जाती है. यह नीलामी बताती है कि देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग असली और भरोसेमंद चीजों के लिए बड़ी रकम खर्च करने को तैयार हैं. बिग बॉय टॉयज के सोशल मीडिया हैंडल पर इस नीलामी की तस्वीरें भी साझा की गई हैं.

 

नीलामी ने तोड़े पुराने सारे रिकॉर्ड

2.08 करोड़ रुपये में बिकी ‘DDC 001’ नंबर प्लेट ने भारत के सभी पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं. इससे पहले सबसे महंगी नंबर प्लेट का रिकॉर्ड ‘HR88B8888’ के नाम था, जो नवंबर में एक सरकारी नीलामी में 1.17 करोड़ रुपये में बिकी थी. वहीं, उससे पहले यह रिकॉर्ड ‘KL 07 DG 0007’ के पास था, जिसकी कीमत 46 लाख रुपये रही थी. नई नीलामी ने साफ कर दिया है कि भारत में अब नंबर प्लेट भी लग्जरी और स्टेटस सिंबल का बड़ा हिस्सा बन चुकी हैं. 

