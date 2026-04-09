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Hindi Newsजरा हटकेइश्क न देखे कद और जात! नन्हे से दूल्हे को दिल दे बैठी ये हसीन परी, वीडियो देख लोग बोले- इसे कहते हैं सच्चा प्यार

इश्क न देखे कद और जात! नन्हे से दूल्हे को दिल दे बैठी ये हसीन परी, वीडियो देख लोग बोले- इसे कहते हैं सच्चा प्यार

Unique Love Story: एक खूबसूरत लड़की और छोटे कद के युवक ने अपने सच्चे प्यार से दिखाया कि मोहब्बत रूह से होती है, कद-काठी या धर्म से नहीं. परिवार और समाज के विरोध के बावजूद, जोड़े ने पुलिस से सुरक्षा मांगी और अडिग रहकर अपनी शादी की मिसाल कायम की.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 09, 2026, 10:15 AM IST
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इश्क न देखे कद और जात! नन्हे से दूल्हे को दिल दे बैठी ये हसीन परी, वीडियो देख लोग बोले- इसे कहते हैं सच्चा प्यार

कहते हैं कि मोहब्बत जब सर पर चढ़ती है, तो वह न तो ऊंच-नीच देखती है और न ही दुनिया के बनाए हुए कायदे-कानून. कुछ ऐसी ही मिसाल पेश की है एक बेहद खूबसूरत लड़की और छोटे कद के युवक ने, जिन्होंने अपनी प्रेम कहानी से साबित कर दिया कि सच्चा प्यार रूह से होता है, शरीर की बनावट से नहीं. सोशल मीडिया पर इस जोड़े की शादी का वीडियो जंगल की आग की तरह फैल रहा है, जिसे देखकर लोग दंग हैं और इनकी हिम्मत की दाद दे रहे हैं. जहां दुनिया बाहरी खूबसूरती के पीछे भागती है, वहां इस दुल्हन ने समाज के तानों की परवाह किए बिना अपने नन्हे से दूल्हे का हाथ थामकर एक नई इबारत लिख दी है.

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क्यों मुश्किल थी प्यार की ये डगर?

इस अनोखी प्रेम कहानी में प्यार जितना गहरा था, उसे पाने की राह उतनी ही चुनौतीपूर्ण थी. इस रिश्ते के सामने समाज की दो सबसे बड़ी दीवारें खड़ी थीं. पहली थी लोगों की वह संकीर्ण सोच जो शारीरिक बनावट और कद-काठी को खूबसूरती का पैमाना मानती है. दूसरी बड़ी बाधा थी अलग-अलग धर्म का होना. लड़क के   परिजनों और रिश्तेदारों ने इस रिश्ते का पुरजोर विरोध किया. उनके लिए यह स्वीकार करना नामुमकिन था कि उनकी इतनी खूबसूरत बेटी एक दूसरे धर्म के छोटे कद वाले युवक को अपना जीवनसाथी चुने. समाज के तानों और परिवार के दबाव ने इस जोड़े की परीक्षा ली, लेकिन उनकी मोहब्बत अडिग रही.

क्यों थाना पहुंचने पर मजबूर हुआ जोड़ा?

समाज और परिवार के बढ़ते विरोध के बीच, यह जोड़ा डरा नहीं बल्कि मजबूती से खड़ा रहा. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक,  दूल्हा 'शशि' वर्तमान में जिला न्यायालय में एक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं, वहीं दुल्हन एक मेडिकल स्टोर में काम करती है और पूरी तरह आत्मनिर्भर है. जब परिजनों का दबाव हद से ज्यादा बढ़ गया और उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा, तब उन्होंने कानून की शरण लेने का फैसला किया. दोनों ने हिम्मत दिखाते हुए इनुकुदुरुपेटा पुलिस स्टेशन पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई. उन्होंने पुलिस अधिकारियों के सामने स्पष्ट कर दिया कि दुनिया चाहे जो कहे, वे एक-दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे.

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क्या कद-काठी से बढ़कर है पक्का इरादा?

यह विवाह केवल दो इंसानों का मिलन नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए एक कड़ा संदेश है जो प्यार को बाहरी सुंदरता या सेंटीमीटर के तराजू में तौलते हैं. शशि और उनकी दुल्हन ने दुनिया को दिखाया कि जब इरादे पक्के हों और विश्वास अटूट हो, तो दुनिया की हर दीवार छोटी पड़ जाती है. इस जोड़े की सादगी और एक-दूसरे के प्रति समर्पण ने हज़ारों लोगों का दिल जीत लिया है. आज के दौर में जहां रिश्ते छोटी-छोटी बातों पर टूट जाते हैं, वहां इन दोनों ने साबित किया है कि अगर दिल मिल जाएं, तो मजहब और शारीरिक कमियां कोई मायने नहीं रखतीं.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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