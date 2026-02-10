मिटने वाला था 500 साल पुराना मंदिर का इतिहास, लेकिन इस गांव वालों ने लिख दी नई कहानी! दिखा चमत्कार

Andhra Pradesh Village Temple Story: आंध्र प्रदेश के नांदयाल जिले के आर कृष्णपुरम गांव में लोगों ने एक अनोखी मिसाल पेश की. गांव का 500 साल पुराना मंदिर और उसका कुआं सालों से कचरे से भरा पड़ा था. किसी ने वहां शराब की बोतलें फेंकी थीं तो कहीं प्लास्टिक और गंदगी जमी हुई थी. एक स्थानीय व्यक्ति ने इस हालात को कैमरे में रिकॉर्ड किया और लोगों को साथ लाकर सफाई की मुहिम शुरू की.

कितनी खराब हालत थी?

वीडियो में दिखाया गया कि कुआं और उसके आसपास का इलाका कूड़े का ढेर बन चुका था. नीचे से ऊपर तक हर जगह गंदगी भरी थी. गांव वालों को डर था कि अगर अब कुछ नहीं किया गया तो यह ऐतिहासिक ढांचा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और उसके साथ जुड़ी संस्कृति भी मिट जाएगी. इस सफाई अभियान में बच्चे, महिलाएं, पुरुष और बुजुर्ग सभी शामिल हुए. कुछ लोग दूर-दराज के इलाकों से भी मदद के लिए पहुंचे. सभी ने मिलकर हाथों से कचरा उठाया और ट्रैक्टरों में डाला. फावड़ों से सीढ़ियों पर जमी मिट्टी हटाई गई और आसपास उगे बेकार झाड़-झंखाड़ काटे गए.

जगह को कैसे बदला गया?

सफाई के बाद पूरे इलाके को पानी से धोया गया ताकि उसकी असली सुंदरता सामने आ सके. महिलाओं ने रंगोली बनाई और फूलों से सजावट की. जो लोग इस काम में जुटे थे, उनके लिए खाने-पीने की व्यवस्था भी की गई. कुछ ही समय में वह जगह कूड़े के ढेर से एक साफ-सुथरी और खूबसूरत धरोहर में बदल गई. वीडियो में पहले और बाद की तस्वीरें दिखाई गईं, जिससे फर्क साफ नजर आया. जहां पहले लोग वहां जाने से कतराते थे, वही जगह अब धूप सेंकने और परिवार व दोस्तों के साथ वक्त बिताने के लिए एक सुंदर स्थल बन गई. यह वीडियो प्राचीन धरोहरों को बचाने की जरूरत पर भी जोर देता है.

इंटरनेट ने क्या कहा?

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और इसे आठ लाख से ज्यादा बार देखा गया. हजारों लोगों ने कमेंट कर गांव वालों की तारीफ की. कई यूजर्स ने लिखा कि यह काम काबिले तारीफ है और इससे दूसरों को भी प्रेरणा मिलनी चाहिए. अभिनेता आर माधवन ने भी इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया और गांव वालों के काम की तारीफ की. उन्होंने कहा कि भले ही वह भाषा न समझ पाए हों, लेकिन लोगों की मेहनत और समर्पण ने उनका दिल जीत लिया. इस तरह एक छोटे से गांव की पहल पूरे देश के लिए मिसाल बन गई.