/न एंबुलेंस मिली, न सड़क... बीमार छात्र को पीठ पर उठाकर 6 KM पैदल चलीं वार्डन, VIDEO ने जीत लिया लोगों का दिल

हेमा का यह कदम सिर्फ एक छात्र की मदद भर नहीं है. यह उस भरोसे की कहानी भी है, जो एक शिक्षक और छात्र के रिश्ते को खास बनाता है. उन्होंने यह साबित कर दिया कि जिम्मेदारी सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं होती, बल्कि जरूरत पड़ने पर वही शिक्षक बच्चों के लिए परिवार की तरह खड़ा हो जाता है. आज उनका वीडियो लाखों लोगों को यह याद दिला रहा है कि असली सेवा बड़े मंचों पर नहीं, बल्कि ऐसे छोटे-छोटे कामों में दिखाई देती है, जहां किसी की जान और उम्मीद दोनों दांव पर लगी हों. हेमा की यह कहानी सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं, बल्कि इंसानियत, जिम्मेदारी और समर्पण की ऐसी मिसाल है, जिसे लोग लंबे समय तक याद रखेंगे.