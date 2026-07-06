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न एंबुलेंस मिली, न सड़क... बीमार छात्र को पीठ पर उठाकर 6 KM पैदल चलीं वार्डन, VIDEO ने जीत लिया लोगों का दिल

आंध्र प्रदेश के एक दूरदराज आदिवासी इलाके से इंसानियत की ऐसी मिसाल सामने आई है, जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया. तेज बुखार से तड़प रहे छात्र को समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए स्कूल वार्डन ने किसी मदद का इंतजार नहीं किया. उन्होंने बच्चे को अपनी पीठ पर उठाया और करीब 6 किलोमीटर तक जंगल और पहाड़ी रास्तों पर पैदल चलकर उसकी जान बचाने की कोशिश की.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 06, 2026, 06:30 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 06:30 AM IST
न एंबुलेंस मिली, न सड़क... बीमार छात्र को पीठ पर उठाकर 6 KM पैदल चलीं वार्डन, VIDEO ने जीत लिया लोगों का दिल
Image Credit: AI ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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