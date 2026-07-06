/न एंबुलेंस मिली, न सड़क... बीमार छात्र को पीठ पर उठाकर 6 KM पैदल चलीं वार्डन, VIDEO ने जीत लिया लोगों का दिल

आज के दौर में अक्सर लोगों को छोटी-छोटी जिम्मेदारियों से बचते देखा जाता है. लेकिन आंध्र प्रदेश की एक महिला वार्डन ने यह साबित कर दिया कि अगर किसी के मन में सेवा का भाव हो, तो मुश्किल रास्ते भी छोटे लगने लगते हैं. उनका यह साहस अब सोशल मीडिया पर लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गया है. घटना आंध्र प्रदेश के एक आदिवासी क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां सड़क और स्वास्थ्य सुविधाएं आज भी पूरी तरह विकसित नहीं हो पाई हैं. ऐसे इलाके में जब एक छात्र की तबीयत अचानक बिगड़ी, तो हर मिनट कीमती था.
जानकारी के अनुसार, स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र को अचानक तेज बुखार आ गया. उसकी हालत लगातार बिगड़ रही थी और उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाना जरूरी था. लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि आसपास न एंबुलेंस थी, न कोई गाड़ी और न ही ऐसी सड़क थी, जहां तक आसानी से गाड़ी पहुंच सके. ऐसे हालात में स्कूल की वार्डन श्रीमती हेमा ने बिना देर किए खुद जिम्मेदारी संभाली. उन्होंने किसी के आने का इंतजार नहीं किया और छात्र को अपनी पीठ पर उठाकर अस्पताल की ओर निकल पड़ीं.
अस्पताल तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था. बीच में घना जंगल, ऊंची-नीची पहाड़ियां और पत्थरों से भरे कच्चे रास्ते थे. फिर भी हेमा लगातार आगे बढ़ती रहीं. करीब 6 किलोमीटर तक उन्होंने छात्र को अपनी पीठ पर उठाकर पैदल सफर किया. रास्ते की कठिनाइयों के बावजूद उनके कदम नहीं रुके, क्योंकि उनके लिए सबसे जरूरी बच्चे की जान थी.
इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि हेमा छात्र को पीठ पर लेकर सावधानी से आगे बढ़ रही हैं. उनके चेहरे पर थकान जरूर दिखाई देती है, लेकिन उनकी हिम्मत बिल्कुल नहीं टूटती. वीडियो देखने वाले लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि आज भी ऐसे लोग समाज में उम्मीद जिंदा रखे हुए हैं.
విధి పట్ల నిబద్ధతతో, బాధ్యతను మానవత్వంతో నిర్వర్తించిన వార్డెన్ హేమకు హృదయపూర్వక అభినందనలు
మానవత్వం, సేవాభావం, విధి పట్ల నిబద్ధతకు నిలువెత్తు నిదర్శనంగా నిలిచిన పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా గుమ్మలక్ష్మీపురం గిరిజన ఆశ్రమ పాఠశాల వార్డెన్ శ్రీమతి హేమ గారికి హృదయపూర్వక అభినందనలు… pic.twitter.com/wdciA9wVaW
— Dr. Sailaja Rayapati (@SailajaRayapati) July 2, 2026
आंध्र प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. शैलजा रायपति ने भी इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया. उन्होंने हेमा के जज्बे की खुलकर तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने अपने कर्तव्य से कहीं बढ़कर काम किया है. उन्होंने लिखा कि बच्चों की सुरक्षा और देखभाल सिर्फ नौकरी का हिस्सा नहीं, बल्कि संवेदनशीलता का सबसे बड़ा उदाहरण है. ऐसे कर्मचारी समाज के लिए प्रेरणा हैं.
वीडियो वायरल होने के बाद हजारों लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि बच्चों के लिए ऐसा समर्पण बहुत कम देखने को मिलता है. दूसरे यूजर ने लिखा कि हेमा मैडम ने दिखा दिया कि असली शिक्षक वही होता है, जो मुश्किल समय में अपने छात्रों के साथ खड़ा रहे. एक अन्य यूजर ने कहा कि सरकारी सिस्टम की कमियों के बीच भी अगर ऐसे लोग हैं, तो उम्मीद अभी बाकी है. कई लोगों ने उन्हें 'रियल हीरो' और 'देवी समान महिला' तक बताया.
जहां एक तरफ लोग हेमा की तारीफ कर रहे हैं, वहीं इस घटना ने कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं. आखिर आज भी देश के कई आदिवासी इलाकों में ऐसी स्थिति क्यों है, जहां मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है? अगर वहां अच्छी सड़कें, समय पर एंबुलेंस और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं होतीं, तो शायद एक वार्डन को इतनी कठिन यात्रा नहीं करनी पड़ती.
हेमा का यह कदम सिर्फ एक छात्र की मदद भर नहीं है. यह उस भरोसे की कहानी भी है, जो एक शिक्षक और छात्र के रिश्ते को खास बनाता है. उन्होंने यह साबित कर दिया कि जिम्मेदारी सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं होती, बल्कि जरूरत पड़ने पर वही शिक्षक बच्चों के लिए परिवार की तरह खड़ा हो जाता है. आज उनका वीडियो लाखों लोगों को यह याद दिला रहा है कि असली सेवा बड़े मंचों पर नहीं, बल्कि ऐसे छोटे-छोटे कामों में दिखाई देती है, जहां किसी की जान और उम्मीद दोनों दांव पर लगी हों. हेमा की यह कहानी सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं, बल्कि इंसानियत, जिम्मेदारी और समर्पण की ऐसी मिसाल है, जिसे लोग लंबे समय तक याद रखेंगे.