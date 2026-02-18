12 Minute Viral Video: सावधान! Angel Nuzhat MMS के नाम पर इंटरनेट पर फैलाया जा रहा है झूठ, कहीं आप भी तो नहीं फंसे?

Angel Nuzhat 12 Minute MMS: सोशल मीडिया और गूगल सर्च पर Angel Nuzhat 12 Minute MMS नाम से एक ट्रेंड अचानक वायरल हो गया, जिसमें दावा किया गया कि एक महिला का आपत्तिजनक वीडियो इंटरनेट पर लीक हो गया है. हेडलाइंस और पोस्ट इस तरह बनाई गईं कि लोग उत्सुक होकर लिंक पर क्लिक करें, लेकिन फैक्ट चेक रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा कोई असली वीडियो मौजूद ही नहीं है. यह पूरा ट्रेंड एक गलतफहमी और अफवाह पर टिका हुआ है.

फर्जी ट्रेंड कैसे फैला?

इस पूरे मामले की जड़ एक मामूली स्पेलिंग मिस्टेक है. Angel Nuzhat नाम को सर्च करते समय एक अक्षर गलत टाइप हुआ और उसी से स्कैमर्स ने फायदा उठाया. उन्होंने ऐसे फर्जी पेज और लिंक बना दिए जो दिखाते हैं कि वहां MMS वीडियो मौजूद है, लेकिन असल में वे सिर्फ क्लिक बटोरने और लोगों को जाल में फंसाने के लिए बनाए गए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: गुलाब नहीं, कंडोम ने मारी बाजी! वैलेंटाइन्स डे पर 'आशिकों' ने बनाया ऐसा रिकॉर्ड कि सोच में पड़ गई पब्लिक

स्कैम का तरीका क्या है?

साइबर एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इन तथाकथित MMS से जुड़े ज्यादातर लिंक फिशिंग या मैलवेयर ट्रैप होते हैं. जैसे ही कोई यूज़र इन पर क्लिक करता है, उसे या तो किसी फर्जी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है या फिर अनसेफ डाउनलोड का ऑफर दिया जाता है. इससे फोन या लैपटॉप में वायरस आ सकता है, लॉगिन डिटेल्स चोरी हो सकती हैं और निजी डेटा खतरे में पड़ जाता है.

असल Angel कौन है?

इस नाम से एक असली सोशल मीडिया यूज़र भी मौजूद है, जो TikTok पर एक्टिव है और जिसका कंटेंट लाइफस्टाइल, लिप-सिंक और सामान्य वीडियो पर आधारित है. उसका इस कथित लीक वीडियो से कोई लेना-देना नहीं है. स्कैमर्स ने उसी नाम और स्पेलिंग का इस्तेमाल कर लोगों को भ्रम में डाल दिया और फर्जी ट्रैफिक बनाया.

यह भी पढ़ें: बगल से उखाड़े बाल और प्लेट में डाल दिए! भारी-भरकम बिल से बचने के लिए परिवार ने चली 'गंदी' चाल; देखें Video

पुलिस और एक्सपर्ट क्या कहते हैं?

डिजिटल सेफ्टी एक्सपर्ट्स और कानून प्रवर्तन एजेंसियां लगातार चेतावनी दे रही हैं कि ऐसे सनसनीखेज हेडलाइन वाले लिंक पर क्लिक न करें. लीक वीडियो या निजी कंटेंट के नाम पर बनाए गए ये ट्रेंड अक्सर साइबर क्राइम का जरिया बनते हैं. इससे पहले भी कई ऐसे फर्जी ट्रेंड के जरिए लोगों का डेटा और पैसा चोरी किया जा चुका है. इंटरनेट पर अफवाहें कितनी तेजी से फैल सकती हैं, खासकर जब उसमें जिज्ञासा और सनसनी जुड़ी हो. एक छोटी सी गलत स्पेलिंग भी बड़े स्कैम का कारण बन सकती है. इसलिए किसी भी वायरल दावे को शेयर या क्लिक करने से पहले भरोसेमंद सोर्स से उसकी पुष्टि करना बेहद जरूरी है.

(डिस्क्लेमर: दी गई रिपोर्ट एक पब्लिक इंटरेस्ट सेफ्टी अलर्ट है. जी न्यूज (ZMCL) और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म अपने दर्शकों को साइबर फ्रॉड के बढ़ते खतरे से बचाने के लिए कमिटेड हैं. एंजल नुजहत 12-मिनट MMS के बारे में जानकारी एक फैक्ट-चेक है जिसका मकसद डिजिटल चोरी और डिवाइस कॉम्प्रोमाइज को रोकना है. इस खबर को सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार बनाई गई है. जी न्यूज इस खबर की सत्यता, प्रमाणिकता और दावों की पुष्टि नहीं करता है.)