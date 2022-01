गुस्साई दुल्हन ने लहंगे के दुकान पर जाकर मचाया ऐसा हंगामा, फिर कर डाला लाखों का नुकसान

क्या हो, अगर शादी के दौरान पता चले कि दुल्हन के लिए तैयार किया जाने वाला ड्रेस कैंसिल कर दिया गया है और दुकानदार को दिया गया एडवांस भी वापस नहीं मिलेगा. दुल्हन की बौखलाहट को समझा जा सकता है, लेकिन इसके बदले में दुल्हन क्या कर सकती है, इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता. कुछ ऐसा ही एक मामला चीन के शहर चोंगकिंग में देखने को मिला. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक क्रेजी महिला ने दुल्हन के सैलून में जाकर एक के बाद एक शादी के कपड़ों को फाड़ डाला. यह घटना तब हुई जब स्टोर ने एक ऑर्डर को कैंसिल कर दिया और उसके बाद उसकी जमा राशि वापस करने से इनकार कर दिया.

महिला की पहचान जियांग के रूप में हुई है और उसे चीन के दक्षिण-पश्चिमी शहर चोंगकिंग में एक ब्राइडल सैलून में कैंची से शादी के कपड़े काटते हुए फिल्माया गया. घटना नौ जनवरी की है. चीनी मीडिया आउटलेट सोहू के हवाले से डेली मेल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जियांग ने 11,000 डॉलर (8,12,063 रुपये) की 32 शादी की ड्रेसेज खराब कर दीं. यह घटना तब हुई जब स्टोर ने महिला को 1250 डॉलर (92,813 रुपये) के कैंसिल किए गए शादी के पैकेज के लिए 550 डॉलर (40,837 रुपये) का एडवांस पेमेंट वापस करने से मना कर दिया.

देखें वीडियो-

This angry customer at a Chongqing bridal salon took out scissors and cut up wedding dress after wedding dress. The video has since gone viral on social media. pic.twitter.com/LSRXoI0OAa

— What's on Weibo (@WhatsOnWeibo) January 13, 2022