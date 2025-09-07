Snake Video: सिर घुमाया तो कभी जोर से पकड़ा, शख्स ने किंग कोबरा का जीना किया हाराम; उठा लिया फन और...

King Cobra and Man Video Viral: इंटरनेट पर अक्सर सांपों की वीडियो देखने को मिली ही जाती है. खासतौर पर बरसात के मौसम में सांप की वीडियो सोशल मीडिया पर छाने लगती है. किंग कोबरा जो सांपों की प्रजातियों में खतरनाक माना जाता है उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों ट्रेंड कर रहा है. वीडियो में शख्स, किंग कोबरा को तंग करते हुए नजर आ रहा है और गुस्से से लाल किंग कोबरा से शख्स बिल्कुल डरता हुआ भी नहीं दिख रहा है. आइए जानते हैं कि वीडियो में क्या दिखाया गया है?

किंग कोबरा और आदमी का आमना-सामना

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि एक जंगल है और वहां किंग कोबरा के साथ एक आदमी है. जमीन पर शांत बैठे किंग कोबरा से पंगा लेने के लिए शख्स नजदीक पहुंच जाता है और कभी घूमाने लगता है तो कभी जोर से पकड़ने लगता है, एक तरह से सांप को पूरा उकसा देता है कि वो गुस्से में आ जाए. आखिर में होता वो ही शांति से बैठा कोबरा अपने सब्र को छोड़ देता है और गुस्से में फन उठाकर खड़ा हो जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

फिर नहीं कोबरा को करता है तंग

वीडियो में आगे देख सकते हैं कि गुस्से में आया कोबरा जब फन उठा लेता है तो शख्स डरता नहीं है बस पीछे की तरफ भागता लेकिन उसे तंग कर रहा होता है. पीछे की ओर भागते-भागते भी कोबरा को परेशान करके रख देता है. आखिर में चेहरे को इस तरह से क्लीनर से साफ करता है जैसे सांप के कारण उसकी स्किन खराब हुई हो. बेचारा सांप तंग होने के सिवा कुछ करता नहीं है.

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @sahabatalamreal नामक अकाउंट से साझा किया गया है. वीडियो को देखने के बाद यूजर्स ने भी तरह-तरह के रिएक्शन दिए. एक यूजर ने लिखा कि कंटेंट के चक्कर में जान से खेल रहा है. दूसरे ने लिखा कि भाई, ऐसे स्टंट मूवी में ही अच्छे लगते हैं. तीसरे ने लिखा कि सांप भी कह रहा होगा कि कोई इसे समझाओ.

ये भी पढ़ें- Animal Video: बाघ और शेर की लड़ाई में बीच-बचाव करने आया कुत्ता और फिर... देखें वायरल वीडियो