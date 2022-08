Employer's Home Demolished: नौकर को जॉब से निकालना पड़ा भारी, JCB से तोड़ डाला मालिक का बंगला

Man Destroyed Employer's Home: कनाडा (Canada) के कैल्गेरी (Calgary) से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. दरअसल यहां एक नौकर ने अपने मालिक का बंगला खुद जेसीबी ले जाकर तोड़ डाला. बताया जा रहा है कि मालिक की गलती बस इतनी थी कि उसने चोरी के आरोपी नौकर को नौकरी से निकाल दिया था. इसी बात पर नौकर भड़क गया और झील (Lake) के किनारे बने अपने मालिक के बंगले को तोड़ डाला. बता दें कि इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से वायरल (Viral) हो रहा है. यूजर्स इस पर अलग-अलग तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

जेसीबी से तोड़ा मालिक का घर

बता दें कि कनाडा में इस घटना का वीडियो डॉन टैपस्कॉट नामक एक ट्विटर यूजर ने शेयर किया है. उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा कि एक नाराज कर्मचारी ने झील के पास और हमारे घर के पास बने अपने मालिक के घर को तोड़ डाला है. क्या किसी के पास इसके बारे में जानकारी है कि क्या हुआ है?

You can’t make this up. A disgruntled, fired employee from a marina near our lake house snapped and destroyed the entire marina with an excavator. Does anyone have more information on what happened? #Muskoka pic.twitter.com/XcCLAVBFMy

