Viral Video: संत के साथ रहकर भक्त बना जानवर, इशारों पर चलते हैं भालू, वफादारी देख लोग कर रहे हैं तारीफ
Emotional Animal Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक संत दो भालुओं को पारले-जी बिस्किट खिलाते नजर आ रहे हैं. भालू संत के इशारों पर चलते और बेहद वफादार दिखाई देते हैं. इंस्टाग्राम पर पोस्ट इस वीडियो को लाखों व्यूज़ और हजारों लाइक्स मिल चुके हैं, लोग भावुक होकर तारीफ कर रहे हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 06, 2025, 08:42 PM IST
Viral Video: सोशल मीडिया की दुनिया सचमुच अजीब है, यहां कब क्या वायरल हो जाए, कोई नहीं जानता. अगर आप इंटरनेट पर एक्टिव रहते हैं तो आपने जानवर और इंसान से जुड़े कई वीडियो जरूर देखे होंगे, जिनमें इंसान जानवरों से प्यार करता नजर आता है. कभी उन्हें खाना खिलाता है तो कभी दुलार करता है. इन दिनों भी ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक संत दो भालुओं को पारले-जी बिस्किट खिलाते दिखाई दे रहे हैं. यह नजारा देखकर लोग भावुक हो गए, जिसे देखकर लोग संत की दया व भालुओं की वफादारी की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

संत के आश्रम में भालू बना भक्त

वीडियो में देखा जा सकता है कि कुटिया से एक संत बाहर निकलते हैं और तभी दौड़ते हुए दो भालू आते हुए नजर आते हैं. इसके बाद बाबा अपने हाथ से पारले-जी बिस्किट का पैकेट फाड़कर उन्हें खिलाते हैं. इसी दौरान दोनों भालू संत के ऊपर चढ़ने की कोशिश भी करते हैं, जिस पर संत मुस्कुराते हुए कहते हैं- "अरे रे...". खास बात यह है कि इनमें से एक भालू किसी जंगली जानवर की तरह नहीं, बल्कि एक भक्त और शिष्य की तरह नजर आता है. वह संत के साथ रहता है और उनके इशारों पर चलता है. उसकी वफादारी और अनुशासन देखकर लोग दंग रह गए. वीडियो देखकर कई लोग भावुक हो गए और भालू की भक्ति को इंसानों के लिए सीख बताया.

 

वफादारी की मिसाल

जैसे ही यह वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर छा गया. हजारों लोगों ने इसे शेयर किया और अपनी प्रतिक्रिया दी. इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म इंस्टाग्राम पर dharm_ki_yatra नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. जिसे अब तक 6 लाख 40 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका हैं. जबकि 54 हजार से ज्यादा लोग इसे लाइक किए हैं. वीडियो देखकर यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. किसी ने कहा कि इंसानों को भी इस भालू से सीखना चाहिए, तो किसी ने इसे चमत्कार बताया. कई लोगों ने भालू की मासूमियत और संत पर उसके भरोसे को देखकर भावुक प्रतिक्रिया दी.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

emotional animal video

Trending news

