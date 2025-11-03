इंसान या हैवान? नौकरानी ने लिफ्ट में पपी को पटक कर मार डाला; वीडियो देख खौल उठेगा खून

Viral Video; बेंगलुरु के बगलूर इलाके से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया. सोमवार को एक घरेलू नौकरानी ने अपार्टमेंट की लिफ्ट के अंदर पालतू पिल्ले ‘गूफी’ को बेरहमी से पटककर मार डाला. घटना का वीडियो CCTV में कैद हो गया, जिसमें महिला को पिल्ले को कपड़ों की तरह पटकते देखा जा सकता है. यह मामला बगलूर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है. पालतू कुत्ते की मालकिन राशी पूजारी ने नौकरानी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. आरोपी की पहचान पुष्पलता के रूप में हुई है, जो कुत्ते की देखभाल के लिए ही रखी गई थी.

कुत्ते की देखभाल के लिए रखी नौकरानी बनी हैवान

राशी पूजारी ने कुछ महीने पहले पुष्पलता को घर में पालतू की देखभाल के लिए काम पर रखा था. उसे रहने और खाने की सुविधा भी दी गई थी. 31 अक्टूबर को जब वह ‘गूफी’ को टहलाने के लिए ले गई, तो उसी दौरान लिफ्ट के अंदर यह वारदात हुई. CCTV फुटेज में पुष्पलता को पिल्ले को बार-बार फर्श पर पटकते और फिर उसके शव को एक हाथ में पकड़कर लिफ्ट से बाहर निकलते हुए देखा गया. जब राशी ने वीडियो देखा तो उनके होश उड़ गए. फुटेज सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा.

CCTV ने खोल दी पोल

वारदात के बाद पुष्पलता ने मालिकिन को झूठ बताया कि पिल्ला लिफ्ट से बाहर निकलते वक्त गिर गया और मर गया. लेकिन जब राशी ने सिक्योरिटी गार्ड से बात की तो कई बातें संदिग्ध लगीं. उन्होंने तुरंत CCTV फुटेज चेक किया और सच्चाई सामने आ गई. वीडियो में जो दिखा, उसने हर किसी का दिल दहला दिया. इसके बाद राशी ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने BNS की धारा 325 (पशु क्रूरता) के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी महिला फिलहाल फरार है.

A domestic help allegedly threw & killed a pet dog ‘Goofy’ inside a lift, like washing clothes, as seen in CCTV footage in an apartment lift in #Bengaluru. FIR under BNS Sec 325 of #AnimalCruelty. Accused Pushpalatha absconding after complaint by owner Rashi Poojari pic.twitter.com/HHJLLN54hS — Sagay Raj P (@sagayrajp) November 3, 2025

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद पशु अधिकार कार्यकर्ताओं और आम लोगों में भारी आक्रोश है. हर कोई मांग कर रहा है कि इस हैवानियत भरे काम के लिए सख्त से सख्त सजा दी जाए. पुलिस ने पुष्पलता की तलाश शुरू कर दी है और आसपास के इलाकों में दबिश दी जा रही है. पालतू की मौत से राशी पूजारी सदमे में हैं. उन्होंने कहा कि "गूफी परिवार का हिस्सा था, उसकी ऐसी मौत देखकर दिल टूट गया." यह घटना इंसानियत पर गहरा सवाल खड़ा करती है.