जानवर है या...? बर्फ पर रेंगकर चल रहा था पोलर बियर, वीडियो देख लोग हैरान, बोले-  हमसे भी ज्यादा समझदार है!
Viral Video: ध्रुवीय भालू का वीडियो देखकर लोग दंग रह गए. बर्फ पतली होने से बचने के लिए वह पेट के बल फिसलता चला. इसकी समझदारी ने सबका दिल जीता और जलवायु संकट पर भी सोचने को मजबूर कर दिया.

|Last Updated: Sep 14, 2025, 05:50 AM IST
Viral Video: कहते हैं जानवरों में भी समझ होती है, लेकिन हाल ही में एक ध्रुवीय भालू (पोलर बियर) का वीडियो देखकर लोग दंग रह गए. आमतौर पर ध्रुवीय भालू बर्फ पर चारों पैरों से चलते हैं, लेकिन इस वीडियो में भालू ने अनोखी चाल अपनाई. वह पेट के बल लेट गया और अगले पैरों की मदद से धीरे-धीरे बर्फ पर फिसलता चला गया. ऐसा लग रहा था कि उसे पता है कि बर्फ पतली है और सीधे चलने से वह टूट सकती है. उसकी इस समझदारी ने लोगों का दिल जीत लिया.

वीडियो ने इंटरनेट पर मचाई धूम

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर @AMAZlNGNATURE अकाउंट से शेयर किया गया. वीडियो सामने आते ही इसे 13 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. कैप्शन में लिखा गया, “ध्रुवीय भालू पतली बर्फ पर फिसलते हुए चल रहा है ताकि वह टूट न जाए. यह जानवरों की समझ का बेहतरीन उदाहरण है.” लोग वीडियो देखकर हैरान हो गए और तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगे. कई लोगों ने कहा कि ये भालू इंसानों से ज्यादा समझदार है और प्रकृति अपने हिसाब से समाधान ढूंढ लेती है.

लोग बोले – ये जानवर हमारी सोच से कहीं ज्यादा समझदार है

वीडियो देखने के बाद लोगों ने तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “यह साबित करता है कि जानवर खुद समस्याओं का हल निकाल लेते हैं.” दूसरे ने लिखा, “इतना प्यारा दृश्य पहले कभी नहीं देखा. यह जानवरों की अद्भुत उत्तरजीविता क्षमता को दर्शाता है.” कई लोगों ने जलवायु परिवर्तन पर चिंता भी जताई. एक ने लिखा, “ध्रुवीय भालू बर्फ पिघलने के कारण संघर्ष कर रहे हैं.” वहीं कुछ लोगों ने मजाक करते हुए लिखा, “यह कोई भालू नहीं, बल्कि हम हैं जो फिसल कर गिरते रहते हैं.”

 

समझदारी और संघर्ष दोनों का मिला जुला दृश्य

वीडियो ने सिर्फ लोगों को हंसाया ही नहीं, बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर दिया. कुछ ने कहा कि ध्रुवीय भालू का यह तरीका आइस स्केटिंग जैसा है. वहीं अन्य लोगों ने जलवायु संकट को लेकर चिंता जताई. बर्फ की चादर पहले से ज्यादा पिघल रही है और ऐसे में भालू जैसी प्रजातियों को जीवित रहने के लिए नई चालें अपनानी पड़ रही हैं. इस वीडियो ने यह भी दिखा दिया कि प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखा सकती है, बशर्ते हम उसे समझें और उसका ध्यान रखें. लोग इसे देख खुशी भी मनाते हैं और गंभीर बातें भी सोचते हैं.

