Weird News: ऐसी बर्फबारी नहीं देखी होगी आपने! खड़े-खड़े जम गए जानवर, वीडियो देखकर सिहर जाएंगे आप

नई दिल्ली: विश्व के कोने- कोने में बर्फबारी के अद्भुत नजारे देखने को मिलते हैं. लोग इस बर्फबारी का आनंद लेने एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं. कहीं इस बर्फबारी से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है तो कहीं इस बर्फबारी का अद्भुत नजारा है. सर्दी (Winter) में इंसान (Human) ही नहीं बल्कि जानवर (Animal) भी परेशान हो जाते है. पहाड़ी इलाकों (Hills Areas) में हो रही भारी बर्फबारी (Snowfall) से जानवर बर्फ से ढ़क गए हैं. ऐसा ही एक वीडियो (Viral Video) हमें सोशल मीडिया (Social Media) में नजर आया जिसमें भारी बर्फबारी से जानवर जम गए हुए हैं. ये वीडियो आपका दिल दहला देगी. इसमें देखा जा सकता है कि कैसे जानवर खड़े खड़े ही बर्फ में तब्दील हो गए हैं.

इस वीडियो को भारतीय वन सेवा के अधिकारी (IFS Officer) प्रवीन अंगूसामी (Praveen Angusamy) ने अपने ट्विटर अकाउंट (Twitter Account) पर शेयर किया है. इस वीडियो को शेयर करने के तुरंत बाद ही ये वीडियो वायरल होने लगा. इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'पर्यावरण में हो रहा बदलाव अब दिखाई देने लगा है. कजाकिस्तान में तापमान -51 डिग्री सेंटीग्रेट तक लुड़क गया. जो मानव सभ्यता और जैव विविधता के लिए बहुत ही खतरनाक है.'

Climate change is visible now. It is real. Temperature in Kazakhstan dropped to -51 degree Celsius which affected adversely on very existence of the animals and biodiversity as a whole there. #WA pic.twitter.com/W2ss3dG4T1

— Praveen Angusamy, IFS (@PraveenIFShere) February 1, 2021