Video Viral: अनिरुद्धाचार्य महाराज से की पति की शिकायत, महाराज जी ने गाना गाकर बताया सोल्युशन

Video Viral: अनिरुद्धाचार्य महाराज (Aniruddhacharya ji maharaj) प्रसिद्ध गर्म गुरु और कथावाचक हैं. महाराज अक्सर आपने बेबाक और फनी कमेंट्स के लिए सुर्खियों में रहते हैं. एक बार फिर महाराज जी ने एक महिला भक्त को पति का गुस्सा शांत करने का मंत्र दे दिया है. महाराज जी ने गाना गाकर पति को मनाने की ट्रिक बताई है. चलिए जानते हैं अनिरुद्धाचार्य महाराज ने क्या कहा.

महिला ने की पति की शिकायत

अनिरुद्धाचार्य महाराज अपनी कथा के दौरान भक्तों से सवाल जवाब या उनकी समस्याएं सुनते हैं. ऐसे में कुछ लोग अजीब समस्याएं लेकर आते हैं, लेकिन महाराज समस्या का समाधान उससे भी मजेदार अंदाज में बताते हैं. इस बार एक महिला भक्त बाबा के पास अपनी समस्या लेकर आई तो अनिरुद्धाचार्य महाराज ने ऐसा सोल्युशन दिया जिसे जानकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी.

अनिरुद्धाचार्य ने कौन सा गाना गाया?

जब महिला ने अपने पति की शिकायत की कि वो बहुत जल्दी हर बात पर गुस्सा हो जाते हैं. इस समस्या को सुनते ही अनिरुद्धाचार्य महाराज ने कहा कि जब पति गुस्सा हो जाए तो आप उनसे ये बात कहा करो और इसके बाद गुरु जी 'मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से' गाना गाने लगते हैं. इसके बाद महाराज जी कहते हैं कि बस इतना कह दिया करो, टेंशन लेने का नहीं, गुस्से वाले को भी हंसाओ. बस इतना सुना दो गुस्सा छू मंतर हो जाएगा. अनिरुद्धाचार्य महाराज का ये गाने वाला सोल्युशन अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

किसने शेयर किया ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर अनिरुद्धाचार्य महाराज के नाम ऑफिशियल हैंडल @aniruddhacharyajimaharaj से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.2 मिलियन से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.