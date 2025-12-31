Advertisement
लड़की से रशियन लैंग्वेज सीखने लगे अनिरुद्धाचार्य महाराज, पंडाल में ही शुरू हो गई लैंग्वेज क्लास

Aniruddhacharya Ji Maharaj Ka Funny Video: इंटरनेट पर अनिरुद्धाचार्य महाराज (Aniruddhacharya ji maharaj) के लाखों वीडियो वायरल होते रहते हैं. अनिरुद्धाचार्य अपनी बेबाक अंदाज और फनी जवाबों के लिए जाने जाते हैं और अक्सर सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं. एक बार फिर इनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें वो एक लड़की से रशियन लैंग्वेज के बारे में पूछ रहे हैं. चलिए देखते हैं ये मजेदार वीडियो.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 31, 2025, 01:34 PM IST
Video Viral: अनिरुद्धाचार्य महाराज (Aniruddhacharya ji maharaj) प्रसिद्ध कथावाचक और धर्म गुरु हैं, लेकिन ये अपनी कथाओं और धार्मिक व्याख्या के चलते नहीं बल्कि भक्तों के सवालों का फनी उत्तर देने के लिए प्रसिद्ध हैं. सोशल मीडिया पर इनकी क्लिप वायरल होती रहती हैं. इस बार भी ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अनिरुद्धाचार्य ने एक लड़की के सवाल का जवाब देने के बजाय उसकी भाषा पर ही अटक गए और रशियन सीखने लगे.

महाराज ने पूछा रशिया से हो?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे अनिरुद्धाचार्य महाराज (Aniruddhacharya ji maharaj)के वीडियो में दिखता है कि कथा चल रही है और इस दौरान पंडाल में एक लड़की महाराज जी से बात करने के लिए खड़ी होती है. लड़की कहती है, "कुछ लिखा है मैं आपको पढ़कर सुनाती हूं, इंग्लिश और रशियन में लिखा है." इसके बाद जैसे ही लड़की पढ़ना शुरू करती है उससे पहले ही महाराज जी टोक देते हैं और पूछते हैं कि क्या आपको रशियन आती है. इसके जवाब में लड़की "हां" बोल देती है. इसके बाद महाराज से रुकते नहीं है वो पूछते हैं तुम रशिया में रहती हो? लड़की कहती है, "नहीं." इसके बाद महाराज जी कहते हैं, "तो कहां रहती हो." इसके बाद लड़की कहती है, "नहीं दिल्ली में." महाराज जी यहां भी नहीं रुके और पूछा, "दिल्ली में रशियन बोली जाती है." इसके बाद लड़की सफाई में कहती है, "मुझे कोई कोर्स करना था इसलिए मैंने रशियन और स्पेनिश लैंग्वेज सीखी." महाराज ही यहां भी नहीं रुके और पूछने लगे, "'कैसे हो' को रशियन में क्या कहते हैं." इसके बाद लड़की रशियन लैंग्वेज में थैंक्यू बोलकर दिखाती है. वीडियो देखकर लगता है कि लड़की भी सोच रही होगी कि मैं कहां फंस गई.  
यह भी पढ़ें: अनिरुद्धाचार्य महाराज से की पति की शिकायत, महाराज जी ने गाना गाकर बताया सोल्युशन

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @aniruddhacharyajimaharaj नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक 7.4 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

