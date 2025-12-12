ऑस्ट्रेलिया का नाम भगवान राम ने रखा! अनिरुद्धाचार्य महाराज के एक और Video ने लोगों को हंसने पर किया मजबूर

Aniruddhacharya Maharaj Viral Video: एक वायरल वीडियो में कथावाचक और धार्मिक नेता अनिरुद्धाचार्य ने दावा किया कि ऑस्ट्रेलिया का नाम भगवान राम की सेना द्वारा रखे गए हथियारों से जुड़ा है. इस अनोखे और अप्रत्याशित तर्क ने सोशल मीडिया पर हंसी, हैरानी और अविश्वास की लहर दौड़ा दी. लोग इस दावे पर अलग-अलग व्यंग्यात्मक कमेंट कर रहे हैं.

क्या राम-रावण युद्ध से जुड़ा है ऑस्ट्रेलिया का नाम.?

वीडियो में अनिरुद्धाचार्य बताते हैं कि रामायण काल में लंका में हुए युद्ध के बाद रणभूमि पर लाखों तलवारें और हथियार पड़े थे. सैनिकों और रावण की सेना के मारे जाने से वहां असंख्य अस्त्र-शस्त्र बिखरे पड़े थे. उनका कहना है कि यही हथियार बाद में एक स्थान पर जमा किए गए, जिसने आगे चलकर कथित तौर पर ऑस्ट्रेलिया नाम ले लिया. अनिरुद्धाचार्य का दावा है कि रावण के एक लाख बेटे, सवा लाख नाती और पूरी सेना के मारे जाने पर रणभूमि में हथियारों का पहाड़ जैसा ढेर लग गया था. वे कहते हैं कि इतने शक्तिशाली अस्त्र गलत हाथों में न चले जाएं, इसलिए भगवान राम ने आदेश दिया कि इन हथियारों को जहाजों में भरकर दूर ले जाकर फेंक दिया जाए.

क्या ‘अस्त्रालय’ से बना ‘ऑस्ट्रेलिया’?

वे बताते हैं कि जहां राम की सेना ने हथियार रखे, उसे ‘अस्त्रालय’ कहा गया. और कालांतर में यही शब्द बदलकर कथित रूप से ‘ऑस्ट्रेलिया’ बन गया. इस तर्क ने इंटरनेट पर उतनी ही तेजी से वायरल हुआ जितनी तेजी से लोगों ने इस पर व्यंग्य करना शुरू किया. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इस कहानी को लेकर खूब कटाक्ष किए. किसी ने कहा, “ऑस्ट्रेलिया की फिल्डिंग सेट हो गई अब.” एक यूजर ने लिखा, “तो फिर वस्त्रालय कहां है? शस्त्रालय कॉन्टिनेंट किधर है?” वहीं एक और ने कहा, “औस्त्रालय सही सुनने में लग रहा है. गूगल मैप को इसे अपडेट करना चाहिए. ” लोगों ने इस दावे को हंसी-मजाक के जरिए खारिज कर दिया.

इतिहास और भूगोल के हिसाब से यह दावा सही नहीं माना जा रहा, लेकिन इंटरनेट पर यह कहानी मनोरंजन और मीम कंटेंट से भर गई. लोगों ने इसे फैक्ट की बजाय हास्य के नजरिये से लिया है. वायरल वीडियो चर्चा में है.