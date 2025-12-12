Advertisement
trendingNow13038243
Hindi Newsजरा हटकेऑस्ट्रेलिया का नाम भगवान राम ने रखा! अनिरुद्धाचार्य महाराज के एक और Video ने लोगों को हंसने पर किया मजबूर

ऑस्ट्रेलिया का नाम भगवान राम ने रखा! अनिरुद्धाचार्य महाराज के एक और Video ने लोगों को हंसने पर किया मजबूर

Aniruddhacharya Maharaj Funny Answer: अनिरुद्धाचार्य के वायरल दावे में कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया का नाम भगवान राम ने रखा था. सोशल मीडिया पर इस दावे को लेकर लोग हैरान, हैरान और मजाकिया प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 12, 2025, 12:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऑस्ट्रेलिया का नाम भगवान राम ने रखा! अनिरुद्धाचार्य महाराज के एक और Video ने लोगों को हंसने पर किया मजबूर

Aniruddhacharya Maharaj Viral Video: एक वायरल वीडियो में कथावाचक और धार्मिक नेता अनिरुद्धाचार्य ने दावा किया कि ऑस्ट्रेलिया का नाम भगवान राम की सेना द्वारा रखे गए हथियारों से जुड़ा है. इस अनोखे और अप्रत्याशित तर्क ने सोशल मीडिया पर हंसी, हैरानी और अविश्वास की लहर दौड़ा दी. लोग इस दावे पर अलग-अलग व्यंग्यात्मक कमेंट कर रहे हैं.

क्या राम-रावण युद्ध से जुड़ा है ऑस्ट्रेलिया का नाम.?

वीडियो में अनिरुद्धाचार्य बताते हैं कि रामायण काल में लंका में हुए युद्ध के बाद रणभूमि पर लाखों तलवारें और हथियार पड़े थे. सैनिकों और रावण की सेना के मारे जाने से वहां असंख्य अस्त्र-शस्त्र बिखरे पड़े थे. उनका कहना है कि यही हथियार बाद में एक स्थान पर जमा किए गए, जिसने आगे चलकर कथित तौर पर ऑस्ट्रेलिया नाम ले लिया. अनिरुद्धाचार्य का दावा है कि रावण के एक लाख बेटे, सवा लाख नाती और पूरी सेना के मारे जाने पर रणभूमि में हथियारों का पहाड़ जैसा ढेर लग गया था. वे कहते हैं कि इतने शक्तिशाली अस्त्र गलत हाथों में न चले जाएं, इसलिए भगवान राम ने आदेश दिया कि इन हथियारों को जहाजों में भरकर दूर ले जाकर फेंक दिया जाए.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: सैलरी 1.3 करोड़, खाना-रहना-ट्रैवल फ्री, फिर भी शख्स ने जॉब ठुकरा दिया! जानें आखिर ऐसा क्यों

क्या ‘अस्त्रालय’ से बना ‘ऑस्ट्रेलिया’?

वे बताते हैं कि जहां राम की सेना ने हथियार रखे, उसे ‘अस्त्रालय’ कहा गया. और कालांतर में यही शब्द बदलकर कथित रूप से ‘ऑस्ट्रेलिया’ बन गया. इस तर्क ने इंटरनेट पर उतनी ही तेजी से वायरल हुआ जितनी तेजी से लोगों ने इस पर व्यंग्य करना शुरू किया. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इस कहानी को लेकर खूब कटाक्ष किए. किसी ने कहा, “ऑस्ट्रेलिया की फिल्डिंग सेट हो गई अब.” एक यूजर ने लिखा, “तो फिर वस्त्रालय कहां है? शस्त्रालय कॉन्टिनेंट किधर है?” वहीं एक और ने कहा, “औस्त्रालय सही सुनने में लग रहा है. गूगल मैप को इसे अपडेट करना चाहिए. ” लोगों ने इस दावे को हंसी-मजाक के जरिए खारिज कर दिया.

पूरा वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें

यह भी पढ़ें: मां के मौत के बाद उनके बिस्तर पर सोने लगा बेटा! फिर अचानक हुई ऐसी बीमारी, डॉक्टर ने दे डाली चेतावनी

इतिहास और भूगोल के हिसाब से यह दावा सही नहीं माना जा रहा, लेकिन इंटरनेट पर यह कहानी मनोरंजन और मीम कंटेंट से भर गई. लोगों ने इसे फैक्ट की बजाय हास्य के नजरिये से लिया है. वायरल वीडियो चर्चा में है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Aniruddhacharya Maharajpookie babaAustralia

Trending news

IndiGo के ऊपर DGCA का बड़ा एक्शन! 4 'फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर' बर्खास्त...
IndiGo crisis
IndiGo के ऊपर DGCA का बड़ा एक्शन! 4 'फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर' बर्खास्त...
गोवा नाइटक्लब के बाद भुवनेश्वर के नामी रूफटॉप रेस्टोरेंट में लगी आग
goa nightclub
गोवा नाइटक्लब के बाद भुवनेश्वर के नामी रूफटॉप रेस्टोरेंट में लगी आग
गीता को बताया जिहाद, आतंकी हमले के दौरान बदल रहे थे कपड़े! कौन थे शिवराज पाटिल?
Shivraj Patil
गीता को बताया जिहाद, आतंकी हमले के दौरान बदल रहे थे कपड़े! कौन थे शिवराज पाटिल?
घने कोहरे ने बरपाया कहर... खाई में गिरी राम भक्तों से भरी बस, 9 की दर्दनाक मौत!
Andhra Pradesh
घने कोहरे ने बरपाया कहर... खाई में गिरी राम भक्तों से भरी बस, 9 की दर्दनाक मौत!
मुंबई हमले के बाद इस्तीफा देने वाले कांग्रेस नेता का निधन, 90 की उम्र में आखिरी सांस
shivraj patil congress
मुंबई हमले के बाद इस्तीफा देने वाले कांग्रेस नेता का निधन, 90 की उम्र में आखिरी सांस
CM सिद्धारमैया को हटाने की हिम्मत किसमें है? मुख्यमंत्री के करीबी का बहुत बड़ा बयान
CM Siddaramaiah
CM सिद्धारमैया को हटाने की हिम्मत किसमें है? मुख्यमंत्री के करीबी का बहुत बड़ा बयान
गोंगुरा पनीर-पालकुरा ​​पप्पू...पीएम मोदी के दिए डिनर का मेन्यू वायरल, देखें सभी नाम
PM Modi dinner
गोंगुरा पनीर-पालकुरा ​​पप्पू...पीएम मोदी के दिए डिनर का मेन्यू वायरल, देखें सभी नाम
संसद में ई-सिगरेट से लेकर नोटों की गड्डियां तक, कब-कब लोकतंत्र का मंदिर हुआ शर्मसार?
e-Cigarettes
संसद में ई-सिगरेट से लेकर नोटों की गड्डियां तक, कब-कब लोकतंत्र का मंदिर हुआ शर्मसार?
तिरुपरनकुंद्रम पर RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा ऐलान, कहा- अगर जरूरत पड़ी तो...
Mohan Bhagwat
तिरुपरनकुंद्रम पर RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा ऐलान, कहा- अगर जरूरत पड़ी तो...
पटियाला और फतेहगढ़ साहिब जिलों में CM मान का औचक निरीक्षण, जारी किया शो कॉज नोटिस
Punjab
पटियाला और फतेहगढ़ साहिब जिलों में CM मान का औचक निरीक्षण, जारी किया शो कॉज नोटिस