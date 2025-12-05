Advertisement
क्या सिगरेट जलाने वाले लाइटर से जला सकते हैं धूपबत्ती? अनिरुद्धाचार्य के जवाब ने हंसा-हंसाकर लोटपोट कर डाला

Aniruddhacharya Maharaj Viral Answer: क्या पूजा के समय अगरबत्ती या धूपबत्ती को लाइटर से जलाना सही है? अनिरुद्धाचार्य महाराज के वायरल जवाब के साथ जानिए धार्मिक मान्यताएं, परंपराएं और सही तरीका.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 05, 2025, 10:43 AM IST
Aniruddhacharya Maharaj Video: धार्मिक पूजा में धूपबत्ती और अगरबत्ती जलाना एक आम परंपरा है, लेकिन आधुनिक लाइटर के जमाने में कई लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि क्या इसे लाइटर से जलाना ठीक है? यही जिज्ञासा एक भक्त को अनिरुद्धाचार्य महाराज तक ले गई. हालांकि, अनिरुद्धाचार्य को लोग प्यार से पूकी बाबा भी कहते हैं. भक्त ने उनसे पूछा कि क्या अगरबत्ती को लाइटर से जलाया जा सकता है? सवाल सरल था, लेकिन जवाब ने सबको चौंका दिया.

पूकी बाबा ने मजाकिया अंदाज में क्या जवाब दिया?

अपनी हाजिरजवाबी के लिए मशहूर पूकी बाबा ने तुरंत मजेदार अंदाज में कहा, “तो कैसे जलाओगे? ज्वालामुखी से?" भक्त ने दोबारा समझाया कि जैसे सिगरेट जलाते हैं. इस पर बाबा बोले, “लाइटर का काम है जलाना. उससे चाहे सिगरेट जला लो, चाहे जंगल जला लो, चाहे चिता जला लो, उसका काम जलाने का है.” उनका जवाब सुनकर सभा में मौजूद लोग हंस पड़े. यह पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

भक्त ने आगे पूछा कि अगर वही लाइटर पहले सिगरेट जलाने में इस्तेमाल हुआ हो तो? इस पर बाबा ने कहा, “अरे वो आग है, आग तो अपवित्र नहीं होती.” उनका साफ कहना था कि लाइटर किस चीज के लिए इस्तेमाल हुआ, इससे उसकी ‘आग’ की शुद्धता प्रभावित नहीं होती. पूकी बाबा अपनी सरल भाषा, हास्य और सीधे जवाबों की वजह से इंटरनेट के बाबा के नाम से भी मशहूर हैं.

 

 

क्या लाइटर से अगरबत्ती जलाना सही?

हिंदू पूजा में अगरबत्ती की खुशबू भगवान तक प्रार्थना पहुंचाने का प्रतीक मानी जाती है. धर्मग्रंथों में कहीं भी ऐसा नियम नहीं है कि अगरबत्ती सिर्फ माचिस से ही जलाई जाए. पारंपरिक लोग प्राकृतिक अनुभव के लिए माचिस को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन घरों में लाइटर से जलाना पूरी तरह स्वीकार्य है. पूजा में भावना और भक्ति महत्वपूर्ण है, न कि उसे जलाने का साधन. 

परंपराओं में क्या-क्या नियम बताए गए हैं?

पूजा में अगरबत्ती वायु तत्व का प्रतीक मानी जाती है और पांच तत्वों के संतुलन का हिस्सा होती है. इसे दाएं हाथ से जलाना शुभ और बीच में बुझाना अशुभ माना जाता है. सुबह ब्रह्म मुहूर्त और शाम संध्या का समय अगरबत्ती जलाने के लिए सबसे उत्तम बताया गया है. कई परंपराओं में 1, 3, 5 या 7 अगरबत्तियां जलाना शुभ माना जाता है.

