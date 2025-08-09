जिस तालाब में नहा रहा था शख्स, उसी में पेशाब करने लगा दूसरा आदमी; Video जमकर हुआ वायरल
जिस तालाब में नहा रहा था शख्स, उसी में पेशाब करने लगा दूसरा आदमी; Video जमकर हुआ वायरल

Shocking Video: एक ऐसा वीडियो सामने आया, जिसने सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर दिया. इस वीडियो में एक शख्स पानी में नहा रहा था, वहीं कुछ मीटर दूर दूसरा व्यक्ति उसी धारा में पेशाब कर रहा था. यह शर्मनाक घटना एक राहगीर ने कैमरे में कैद कर ली और इंटरनेट पर डाल दी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 09, 2025, 10:34 AM IST
Bushi Dam Lonavala Video: लोनावला का बुशी डैम हर साल बारिश के मौसम में सैकड़ों पर्यटकों को आकर्षित करता है. लोग यहां तेज बहते पानी, सीढ़ियों पर गिरते झरनों और खूबसूरत नजारों का आनंद लेने आते हैं. लेकिन इस बार यहां से एक ऐसा वीडियो सामने आया, जिसने सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर दिया. इस वीडियो में एक शख्स पानी में नहा रहा था, वहीं कुछ मीटर दूर दूसरा व्यक्ति उसी धारा में पेशाब कर रहा था. यह शर्मनाक घटना एक राहगीर ने कैमरे में कैद कर ली और इंटरनेट पर डाल दी.

वीडियो में क्या दिखा और क्यों मचा बवाल?

वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक व्यक्ति मजे से पानी में तैर रहा है, जबकि दूसरा उसी पानी में खुलेआम पेशाब कर रहा है. इस दृश्य ने लोगों को गुस्से और हैरानी में डाल दिया. एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा, "जीरो सिविक सेंस! यही वजह है कि मैंने ऐसे तालाबों और स्ट्रीम्स में जाना बंद कर दिया है."

 

 

सोशल मीडिया पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही?

वीडियो शेयर होते ही यह 7 लाख से ज्यादा बार देखा गया. कमेंट सेक्शन में लोग भड़क गए और अपनी नाराजगी जाहिर की. एक ने लिखा, "देश में हर किसी को सिखाना नामुमकिन है. ऐसे वाकये हमें थर्ड वर्ल्ड जैसा दिखाते हैं." दूसरे ने कहा, "कभी भी बाहर के पानी के स्रोतों पर भरोसा मत करो, चाहे वे साफ क्यों न लगें."

क्या यह सिर्फ गंदगी का मामला है या साख का भी?

कई यूजर्स ने इस घटना को सिर्फ गंदगी फैलाने वाला नहीं, बल्कि देश की छवि खराब करने वाला भी बताया. किसी ने लिखा, "यही लोग विदेश जाकर भी ऐसी हरकत करते हैं और फिर जब वहां के लोग आपत्ति करते हैं तो इसे नस्लभेद कह देते हैं." इंटरनेट के दौर में ऐसे वीडियो पूरी दुनिया में फैल जाते हैं और हमारी पहचान पर बुरा असर डालते हैं.

प्रकृति को लेकर हमारी जिम्मेदारी क्या है?

एक यूजर ने कड़ा संदेश दिया, "यह सिर्फ सिविक सेंस की कमी नहीं, बल्कि इंसानियत की बुनियादी कमी है. प्रकृति आपका टॉयलेट नहीं है और सार्वजनिक जगहें आपका निजी मैदान नहीं हैं. दूसरों और जगह का सम्मान करें." इस घटना के बाद लोग मांग कर रहे हैं कि ऐसे पर्यटन स्थलों पर सख्त नियम और निगरानी होनी चाहिए, ताकि लोग ऐसी हरकत न कर सकें.

अल्केश कुशवाहा

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है.

trending, viral, Viral Video

