Viral Video : बेंगलुरु में फर्जी एक्सीडेंट का एक और scam आया सामने, ड्राइवर ने डैशकैम से ऐसे पकड़ा कांड, देखें VIDEO

Viral Video : बेंगलुरु में एक और ठगी करने की कोशिश का मामसा सामने आया है. इस बार मामला केआर पुरम इलाके का है. जानकारी के अनुसार, एक कार के डैशकैम में रिकॉर्ड हुई फुटेज में दिखा कि एक व्यक्ति जानबूझकर चलती कार के बोनट पर गिरकर नकली एक्सीडेंट करने की कोशिश कर रहा था. वह ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उसे गंभीर चोटें आई हैं, जिससे वह मुआवजा वसूल सके. हालांकि, कार के डैशकैम ने पूरी घटना कैद कर ली, जिससे तुरंत ही उसकी साजिश उजागर हो गई.

फर्जी एक्सीडेंट के मामले

बेंगलुरु में इस तरह के फर्जी एक्सीडेंट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. ठग ड्राइवरों से पैसे ऐंठने या झूठे बीमा दावे करने की कोशिश कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिला. कई लोगों ने ऐसे ठगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. यूज़र्स ने यह भी बताया कि यह घोटाला पूरे शहर में फैल रहा है, और व्हाइटफील्ड और कडुगोडी जैसे इलाकों में भी इसी तरह की घटनाएं सामने आई हैं.

बढ़ रही वारदातें

एक यूजर ने कॉमेंट किया, "ये ठगी के मामले दिन-ब-दिन खतरनाक होते जा रहे हैं. अगर कार में डैशकैम न हो, तो ड्राइवर मुश्किल में पड़ सकता था, खासकर रात के समय ड्राइविंग के दौरान." वहीं, एक अन्य यूजर ने प्रशासन से दखल देने की मांग करते हुए आशंका जताई कि इन फर्जी एक्सीडेंट के पीछे कोई संगठित उगाही गिरोह हो सकता है.

लहराई थी लाठी

एक स्थानीय निवासी ने कडुगोडी ट्री पार्क मेट्रो स्टेशन के पास हुई एक घटना शेयर की, जहां देर रात एक व्यक्ति सड़क पर आकर लाठी लहराते हुए वाहनों को रोकने की कोशिश कर रहा था. चिंतित नागरिकों ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों से तत्काल कार्रवाई की मांग की, यह चेतावनी देते हुए कि मासूम वाहन चालकों को ऐसे घोटालों का शिकार बनाया जा सकता है. बेंगलुरु सिटी पुलिस ने इस वायरल पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्विटर पर पीड़ित से संपर्क करने और आगे की कार्रवाई के लिए जानकारी देने को कहा है.

डैशकैम ने पकड़ी चालाकी

the scams are getting bloodier by the day. Without a dashcam, one is toast. Driving at night especially.@blrcitytraffic @BlrCityPolice any plans to help the already harried and harassed commuter? https://t.co/UAtZjukqMX

— Whitefield Rising (@WFRising) February 1, 2025