जमीन की खुदाई में मिली ‘दूसरी दुनिया’, 3000 साल पुराना है इतिहास, देखते ही खुशी से झूम उठे वैज्ञानिक

3000 year old lost city: कई बार ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं, जिनकी हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं होती. कुछ ऐसा ही हुआ जब दक्षिणी मैक्सिको का एक पीएचडी छात्र गूगल पर खोज करते समय कुछ ऐतिहासिक जगह देख बैठा. उसे चीन के मैरिटाइम सिल्क रोड की शुरुआत में एक प्राचीन शहर जैसा नज़ारा दिखाई दिया. जब इस जगह की खुदाई की गई तो वहां जो मिला, वह पुरातत्व विभाग के लिए किसी चौंकाने वाले रहस्य से कम नहीं था.

द सन की रिपोर्ट के अनुसार, चीन के दक्षिण-पूर्व में गुइलिन सिटी के गोंगशेंग याओ काउंटी में यह नियुलुचॉन्ग साइट मौजूद है. इसे पहली बार 2022 में एक बिल्डर ने खोजा था. वहां खुदाई में पैटर्न वाली ईंटें और टूटे बर्तन मिले थे, लेकिन इस बार पूरा शहर का सेटअप सामने आया.

3000 साल पुराना शहर सामने आया

खुदाई में जो चीजें मिलीं, वे करीब 3000 साल पुरानी हैं. चीन के गुइलिन सिटी के गोंगशेंग याओ काउंटी में नियुलुचॉन्ग नाम की जगह पर खुदाई हुई. यहां 165 मीटर लंबी और 140 मीटर चौड़ी डबल सिटी दीवारें मिलीं. शहर का पूरा इलाका 23,100 वर्गमीटर में फैला है. पुरानी दीवारें अच्छी हालत में हैं और आसपास खाई भी मिली. वैज्ञानिकों ने बर्तन, पत्थर के औजार, राख के गड्ढे और खंभों के गड्ढे भी खोजे. यह शहर लिंगनान क्षेत्र से जुड़ा है जो प्राचीन समय में व्यापार का बड़ा केंद्र था.

मैरिटाइम सिल्क रोड से जुड़ी अहम खोज

पुरातत्व विशेषज्ञ हे एन्यी ने बताया कि लिंगनान क्षेत्र मैरिटाइम सिल्क रोड का शुरुआती हिस्सा है. यही वजह है कि इस खोज का बहुत महत्व है. खुदाई में पुराने अनाज, पीतल और तांबे के हथियार भी मिले हैं. टेक्नोलॉजी की मदद से वैज्ञानिक अब ऐसे शहरों का पता लगा रहे हैं जो सदियों से मिट्टी में दबे थे. पिछले साल अमेजन के जंगलों में 18वीं सदी का एक शहर मिला था. अब नियुलुचॉन्ग की खुदाई से इतिहास की नई कहानियां सामने आने लगी हैं. टीम अभी और खोज कर रही है.

इतिहास में छिपे रहस्यों का दरवाज़ा खुला

इस खोज ने वैज्ञानिकों के सामने इतिहास की नई दुनिया खोल दी है. अब तक जो शहर इतिहास की किताबों में भी नहीं थे, वे टेक्नोलॉजी की मदद से खोजे जा रहे हैं. नियुलुचॉन्ग साइट से मिली चीजें यह साबित कर रही हैं कि प्राचीन लोग कितनी उन्नत सभ्यता में रहते थे. वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले समय में इस खोज से और बड़े रहस्य सामने आएंगे. दुनिया भर से पुरातत्ववेत्ता इस जगह की रिसर्च में जुटे हैं. यह खोज इतिहास प्रेमियों के लिए किसी सपने के सच होने जैसी है.