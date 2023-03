Exam Paper: बच्चे की आंसर शीट हुई वायरल, परीक्षा में लिखा- समाज सुधारक होता तो कौन सा काम करता?

अगर आप उस युग में पैदा हुए होते तो

दरअसल, इसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर महेश्वर पेरी नामक यूजर ने शेयर किया है. उन्होंने कैप्शन में लिखा कि मेरे पांच साल के बेटे ने कक्षा पांच की परीक्षा में एक सवाल के जवाब में यह सब लिखा है. इसमें इस बच्चे से स्वतंत्रता से पहले के युग की सामाजिक बुराइयों के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था. प्रश्न में लिखा गया था कि अगर आप उस युग में पैदा हुए होते तो उस समय प्रचलित कौन-सी सामाजिक बुराई भारत को पिछड़े होने से रोकने के लिए मिटाना चाहते.

लड़के ने जवाब में लिखा कि..

इसके बाद लड़के ने इसका गजब सा जवाब दिया है. लड़के ने जवाब में लिखा कि मैं विधवा पुनर्विवाह अधिनियम शुरू करना पसंद करता. अगर कोई महिला विधवा हो जाती है, तो वे या तो सती हो सकती हैं या सफेद साड़ी पहन सकती हैं, अपने बालों को बांधकर बाहर नहीं जा सकती हैं. अगर ये विधवाएं पुनर्विवाह कर सकतीं तो उनका जीवन और भी ज्यादा बेहतर होता.

इस बच्चे का यह जवाब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया और लोग इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगे. एक यूजर ने लिखा कि इस लड़के की समझदारी इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा है कि कई बार बड़े उम्र के लोग भी इतने समझदार नहीं होते हैं. वहीं एक अन्य ने लिखा कि लड़का काफी दयालु भी लग रहा है. इसने बहुत ही शानदार जवाब दिया है. फिलहाल यह तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है.

My Son responds to a question in a Class 5 exam paper.. pic.twitter.com/lR7BQASAzQ

— Maheshwer Peri (@maheshperi) March 15, 2023