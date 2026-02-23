Advertisement
Hindi Newsजरा हटके100 साल तक वैज्ञानिक भी थे फेल, अब खुला अंटार्कटिका के खूनी झरने का सबसे खौफनाक राज!

100 साल तक वैज्ञानिक भी थे फेल, अब खुला अंटार्कटिका के 'खूनी झरने' का सबसे खौफनाक राज!

Antarctica Blood Falls Mystery: अंटार्कटिका की बर्फीली धरती पर बहता लाल झरना आखिर खून है या कोई वैज्ञानिक रहस्य. 100 साल तक उलझे रहे वैज्ञानिक, अब सामने आई है चौंकाने वाली सच्चाई.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 23, 2026, 07:17 AM IST
रिप्रेजेंटेटिव/AI-जेनरेटेड
रिप्रेजेंटेटिव/AI-जेनरेटेड

Blood Falls Antarctica: दुनिया के सबसे ठंडे महाद्वीप अंटार्कटिका की सफेद बर्फ के बीच एक ऐसा नजारा दिखता है जिसे देखकर कोई भी चौंक जाए. बर्फीले ग्लेशियर से गहरे लाल रंग का पानी बहता दिखाई देता है, मानो बर्फ पर खून फैल गया हो. इस रहस्यमयी धारा को ‘ब्लड फॉल्स’ कहा जाता है. यह झरना टेलर ग्लेशियर के किनारे से निकलता है और सदी भर तक वैज्ञानिकों के लिए पहेली बना रहा.

कहां दिखता है यह नजारा?

यह अनोखी घटना मैकमुर्डो ड्राय वैली (McMurdo Dry Valleys) में होती है, जो धरती के सबसे ठंडे और सूखे रेगिस्तानों में गिना जाता है. यहां बर्फ और सूखे पहाड़ों के बीच अचानक लाल पानी की धारा उभरती है. चारों ओर सफेदी और बीच में खून जैसा रंग ही दुनिया की सबसे रहस्यमयी प्राकृतिक घटनाओं में शामिल करता है.

पहली बार कब हुआ खुलासा?

इस झरने की खोज 1911 में ऑस्ट्रेलियाई भूवैज्ञानिक थॉमस ग्रिफिथ टेलर ने की थी. उस समय वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि लाल रंग शैवाल की वजह से है. लेकिन जैसे-जैसे तकनीक और रिसर्च आगे बढ़ी, सच्चाई बिल्कुल अलग निकली. असली कारण ने वैज्ञानिकों को और भी हैरान कर दिया. बाद की खोजों में पता चला कि ग्लेशियर के नीचे एक प्राचीन झील छिपी है, जो करीब 20 लाख साल से दुनिया से कटी हुई है. इस झील का पानी बेहद खारा और आयरन से भरपूर है.

यही नमकीन पानी जमने से बचा रहता है, चाहे तापमान कितना भी नीचे क्यों न चला जाए. जब यह पानी दरारों से बाहर निकलकर ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो आयरन जंग की तरह प्रतिक्रिया करता है और पानी लाल हो जाता है. यानी यह खून नहीं, बल्कि जंग लगे लोहे का असर है.

क्या बर्फ के नीचे जीवन भी है?

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस झील के भीतर सूक्ष्म जीव पाए गए हैं. बिना धूप और ऑक्सीजन के भी ये माइक्रोब्स जिंदा हैं. यह खोज इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे संकेत मिलता है कि जीवन बेहद कठोर परिस्थितियों में भी संभव है. वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसे वातावरण दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावना को समझने में मदद कर सकते हैं.

क्यों है यह रहस्य खास?

ब्लड फॉल्स सिर्फ एक लाल झरना नहीं, बल्कि धरती के भीतर छिपे करोड़ों साल पुराने इतिहास की झलक है. बर्फ के नीचे एक ऐसा संसार छिपा है जो लाखों साल से बंद है, फिर भी सक्रिय है. हमारी धरती अभी भी अनगिनत रहस्यों से भरी है, जिनकी परतें विज्ञान धीरे-धीरे खोल रहा है.

