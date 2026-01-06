Advertisement
trendingNow13065925
Hindi Newsजरा हटकेराफेल जैसी रफ्तार... दुनिया में सबसे तेज स्पीड वाला वो जीव; जो पलक झपकते ही दुश्मन का कर देता है खेल खत्म

'राफेल' जैसी रफ्तार... दुनिया में सबसे तेज स्पीड वाला वो जीव; जो पलक झपकते ही दुश्मन का कर देता है खेल खत्म

राफेल जेट की तरह ही कुदरत ने भी सुपरफास्ट जीव बनाए हैं. जमीन पर चीता और प्रॉन्गहॉर्न, पानी में ब्लैक मार्लिन और आसमान में गोल्डन ईगल अपनी जबरदस्त रफ्तार से शिकार को पलक झपकते ही मात दे देते हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 06, 2026, 10:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'राफेल' जैसी रफ्तार... दुनिया में सबसे तेज स्पीड वाला वो जीव; जो पलक झपकते ही दुश्मन का कर देता है खेल खत्म

जब भी दुनिया की सबसे तेज रफ्तार की बात होती है, तो दिमाग में सीधे राफेल फाइटर जेट की तस्वीर आ जाती है. आवाज से कई गुना तेज उड़ान, पलक झपकते हमला और दुश्मन का सफाया. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुदरत ने कुछ ऐसे जीव भी बनाए हैं, जिनकी रफ्तार के सामने राफेल भी शर्म से पानी-पानी हो जाए? जी हां, धरती, पानी और आसमान तीनों जगह ऐसे जानवर मौजूद हैं, जो स्पीड के असली बादशाह हैं. आज हम आपको दिखाएंगे दुनिया के ऐसे तेजतर्रार जीव, जिनकी रफ्तार देखकर आप भी कहेंगे. ये तो कुदरत का सुपरजेट है.

प्रॉन्गहॉर्न और चीता

ज़मीन पर दौड़ने वाले सबसे तेज जीवों की बात करें तो प्रॉन्गहॉर्न एंटीलोप और चीता सबसे आगे हैं. उत्तर अमेरिका में पाया जाने वाला प्रॉन्गहॉर्न एंटीलोप 89 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है. इसकी खासियत है जबरदस्त स्टैमिना. बड़े फेफड़े और मजबूत दिल इसे लंबे समय तक तेज दौड़ने की ताकत देते हैं, जिससे भेड़िए और कोयोट्स जैसे शिकारी भी हार मान लेते हैं. वहीं, चीता को तो स्पीड का दूसरा नाम कहा जाता है. यह 121 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कुछ ही सेकंड में शिकार को दबोच लेता है. इसके नॉन-रिट्रैक्टेबल पंजे और लचीली रीढ़ इसे जमीन का सबसे तेज शिकारी बनाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ब्लैक मार्लिन

अगर बात पानी के अंदर की जाए, तो यहां ब्लैक मार्लिन का कोई मुकाबला नहीं. यह दुनिया की सबसे तेज तैरने वाली मछली मानी जाती है. इसकी स्पीड 132 किलोमीटर प्रति घंटा तक रिकॉर्ड की गई है, जो कई कारों और ट्रेन से भी ज्यादा है. पतली, एयरोडायनामिक बॉडी और ताकतवर पूंछ इसे पानी के अंदर एक मिसाइल जैसा बना देती है. यही वजह है कि ब्लैक मार्लिन को समुद्र का सबसे खतरनाक शिकारी कहा जाता है. इसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि शिकार को बचने का मौका तक नहीं मिलता.

गोल्डन ईगल

अब बारी आती है आसमान की. गोल्डन ईगल यानी सुनहरी बाज हवा में उड़ती हुई मौत मानी जाती है. इसकी नजर इतनी तेज होती है कि यह मीलों दूर से अपने शिकार को देख लेता है. जब यह ऊपर से गोता लगाकर हमला करता है, तो इसकी स्पीड 241 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है. इसके मजबूत पंजे छोटे जानवरों को आसानी से उठाकर ले जाने की ताकत रखते हैं. यही वजह है कि गोल्डन ईगल को आसमान का सबसे खतरनाक और तेज शिकारी माना जाता है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Super speed animalssuper speed animals in Hindi

Trending news

श्रीनगर के बुलबुल बाग में लगी भीषण, रिहायशी इलाके तक पहुंचने से बुझाने की कोशिश जारी
hindi Jammu and Kashmir news
श्रीनगर के बुलबुल बाग में लगी भीषण, रिहायशी इलाके तक पहुंचने से बुझाने की कोशिश जारी
हेमंत सोरेन का चॉपर मांगकर सभा में पहुंचे अभिषेक बनर्जी, क्लियरेंस न मिलने से भड़के
Abhishek Banerjee
हेमंत सोरेन का चॉपर मांगकर सभा में पहुंचे अभिषेक बनर्जी, क्लियरेंस न मिलने से भड़के
सुप्रीम कोर्ट का मल्टी-स्टेज एग्जाम में आरक्षण पर बड़ा फैसला, HC का फैसला पलटा
Reservation in Exam
सुप्रीम कोर्ट का मल्टी-स्टेज एग्जाम में आरक्षण पर बड़ा फैसला, HC का फैसला पलटा
खेलों को बढ़ावा दे रही 'आप' की सरकार, 69वें नेशनल स्कूल गेम्स से पंजाब के मेडल बढ़े
Punjab
खेलों को बढ़ावा दे रही 'आप' की सरकार, 69वें नेशनल स्कूल गेम्स से पंजाब के मेडल बढ़े
अमर्त्य सेन को मिला SIR का नोटिस, TMC ने लगाया साजिश का आरोप; ECI को देनी पड़ी सफाई
Sir
अमर्त्य सेन को मिला SIR का नोटिस, TMC ने लगाया साजिश का आरोप; ECI को देनी पड़ी सफाई
चीन से डरा सहमा पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, भारत-अफगानिस्तान पर लगाया आतंकवाद का आरोप
india afghanistan
चीन से डरा सहमा पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, भारत-अफगानिस्तान पर लगाया आतंकवाद का आरोप
'ट्रंप से इतने डरते क्यों हो, नाम लेते ही पड़ जाते हो ठंडे...', ओवैसी का BJP पर हमला
Owaisi
'ट्रंप से इतने डरते क्यों हो, नाम लेते ही पड़ जाते हो ठंडे...', ओवैसी का BJP पर हमला
अवैध खनन रोकने के लिए पंजाब की मान सरकार प्रतिबद्ध, एतिहासिक सुधारों के साथ काम जारी
Punjab
अवैध खनन रोकने के लिए पंजाब की मान सरकार प्रतिबद्ध, एतिहासिक सुधारों के साथ काम जारी
ड्रग्स की चपेट में कश्मीर? 13 लाख प्रभावित, एक्शन में आई सरकार तो 1000 पर केस दर्ज
Drugs
ड्रग्स की चपेट में कश्मीर? 13 लाख प्रभावित, एक्शन में आई सरकार तो 1000 पर केस दर्ज
दिल्ली NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CAQM को लगाई फटकार
delhi today news
दिल्ली NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CAQM को लगाई फटकार