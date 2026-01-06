'राफेल' जैसी रफ्तार... दुनिया में सबसे तेज स्पीड वाला वो जीव; जो पलक झपकते ही दुश्मन का कर देता है खेल खत्म

जब भी दुनिया की सबसे तेज रफ्तार की बात होती है, तो दिमाग में सीधे राफेल फाइटर जेट की तस्वीर आ जाती है. आवाज से कई गुना तेज उड़ान, पलक झपकते हमला और दुश्मन का सफाया. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुदरत ने कुछ ऐसे जीव भी बनाए हैं, जिनकी रफ्तार के सामने राफेल भी शर्म से पानी-पानी हो जाए? जी हां, धरती, पानी और आसमान तीनों जगह ऐसे जानवर मौजूद हैं, जो स्पीड के असली बादशाह हैं. आज हम आपको दिखाएंगे दुनिया के ऐसे तेजतर्रार जीव, जिनकी रफ्तार देखकर आप भी कहेंगे. ये तो कुदरत का सुपरजेट है.

प्रॉन्गहॉर्न और चीता

ज़मीन पर दौड़ने वाले सबसे तेज जीवों की बात करें तो प्रॉन्गहॉर्न एंटीलोप और चीता सबसे आगे हैं. उत्तर अमेरिका में पाया जाने वाला प्रॉन्गहॉर्न एंटीलोप 89 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है. इसकी खासियत है जबरदस्त स्टैमिना. बड़े फेफड़े और मजबूत दिल इसे लंबे समय तक तेज दौड़ने की ताकत देते हैं, जिससे भेड़िए और कोयोट्स जैसे शिकारी भी हार मान लेते हैं. वहीं, चीता को तो स्पीड का दूसरा नाम कहा जाता है. यह 121 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कुछ ही सेकंड में शिकार को दबोच लेता है. इसके नॉन-रिट्रैक्टेबल पंजे और लचीली रीढ़ इसे जमीन का सबसे तेज शिकारी बनाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ब्लैक मार्लिन

अगर बात पानी के अंदर की जाए, तो यहां ब्लैक मार्लिन का कोई मुकाबला नहीं. यह दुनिया की सबसे तेज तैरने वाली मछली मानी जाती है. इसकी स्पीड 132 किलोमीटर प्रति घंटा तक रिकॉर्ड की गई है, जो कई कारों और ट्रेन से भी ज्यादा है. पतली, एयरोडायनामिक बॉडी और ताकतवर पूंछ इसे पानी के अंदर एक मिसाइल जैसा बना देती है. यही वजह है कि ब्लैक मार्लिन को समुद्र का सबसे खतरनाक शिकारी कहा जाता है. इसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि शिकार को बचने का मौका तक नहीं मिलता.

गोल्डन ईगल

अब बारी आती है आसमान की. गोल्डन ईगल यानी सुनहरी बाज हवा में उड़ती हुई मौत मानी जाती है. इसकी नजर इतनी तेज होती है कि यह मीलों दूर से अपने शिकार को देख लेता है. जब यह ऊपर से गोता लगाकर हमला करता है, तो इसकी स्पीड 241 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है. इसके मजबूत पंजे छोटे जानवरों को आसानी से उठाकर ले जाने की ताकत रखते हैं. यही वजह है कि गोल्डन ईगल को आसमान का सबसे खतरनाक और तेज शिकारी माना जाता है.