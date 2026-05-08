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Hindi Newsजरा हटके12 साल की चैटिंग और 1,795 बार I Love You, AI ने खोल दिया पति-पत्नी के रिश्तों का कच्चा चिट्ठा!

12 साल की चैटिंग और 1,795 बार 'I Love You', AI ने खोल दिया पति-पत्नी के रिश्तों का कच्चा चिट्ठा!

Anthropic Employee Claude AI Chat Map: आज के समय में AI का इस्तेमाल काफी आम बात हो गई है. लेकिन एक शख्स ने इसका ऐसा इस्तेमाल किया कि इंटरनेट पर छा गया. अमेरिका में एंथ्रोपिक AI कंपनी में काम करने वाले एक युवक ने अपनी पत्नी के साथ 12 साल की पूरी चैट हिस्ट्री Claude AI को दे दी. इसके बाद जो नतीजे सामने आए, उन्हें देखकर लोग हैरान हो गए.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 08, 2026, 10:03 AM IST
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Image credit: x/@helloitsaustin
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Anthropic Employee Claude AI Chat Map: क्या आप जानते हैं कि पिछले एक दशक में आपने अपने पार्टनर को कितनी बार आई लव यू (I Love You) कहा है? शायद नहीं. लेकिन दुनिया की दिग्गज AI कंपनी Anthropic के एक कर्मचारी ने अपनी शादी की सालगिरह पर कुछ ऐसा किया कि वह सोशल मीडिया पर पति नंबर 1 बन गया. उसने Claude AI का इस्तेमाल करके अपनी पत्नी के साथ हुई 12 साल की बातचीत की हिस्ट्री तैयार कर दी. यह कोई साधारण तोहफा नहीं था, बल्कि एक 'डिजिटल प्रेम पत्र' था, जिसे डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किया गया था.

क्या है पूरा मामला?

इस युवक ने अपनी शादी को खास बनाने के लिए कोई साधारण वीडियो या फोटो एलबम नहीं बनाया. उसने AI की मदद से अपने रिश्ते का पूरा 'डिजिटल हिसाब' तैयार कर दिया. इसमें यह तक पता लगाया गया कि दोनों ने एक-दूसरे को कितनी बार 'आई लव यू' कहा, किस समय सबसे ज्यादा बातें कीं और कौन ज्यादा मैसेज भेजता था.

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12 साल में भेजे 1.6 लाख से ज्यादा मैसेज

रिपोर्ट के अनुसार, युवक और उसकी पत्नी ने 12 साल में एक-दूसरे को 1 लाख 61 हजार से ज्यादा मैसेज भेजे. AI ने इन सभी चैट्स को पढ़कर अलग-अलग तरह का डेटा तैयार किया. इसमें पता चला कि दोनों ने करीब 1800 बार 'आई लव यू' लिखा था. इतना ही नहीं, दोनों ने हजारों फोटो और इमोजी भी एक-दूसरे को भेजे थे. AI ने यह भी बताया कि पत्नी मैसेज भेजने में पति से आगे थी. कुल बातचीत में उसका हिस्सा ज्यादा निकला. जब यह डेटा शादी में मेहमानों के सामने दिखाया गया, तो लोग पहले चौंक गए, फिर हंसने लगे. कई लोगों को यह आइडिया काफी मजेदार लगा.

रात 9 बजे सबसे ज्यादा होती थी बातचीत

AI ने सिर्फ मैसेज गिनने का काम नहीं किया, बल्कि दोनों की आदतों का भी विश्लेषण किया. इसमें एक दिलचस्प बात सामने आई कि दोनों रात करीब 9 बजे सबसे ज्यादा बातें करते थे. खासकर सोमवार की रात उनकी चैट काफी एक्टिव रहती थी. वहीं सुबह 2 बजे से 6 बजे के बीच लगभग कोई बातचीत नहीं होती थी. यानी दोनों का सोने-जागने का समय काफी नियमित था. एक और मजेदार बात तब सामने आई, जब AI ने बताया कि 2021 के बाद दोनों के मैसेज अचानक कम हो गए. वजह यह थी कि उसी दौरान दोनों साथ रहने लगे थे. यानी पहले जो बातें फोन पर होती थीं, अब आमने-सामने होने लगी थीं.

शादी में मेहमान भी रह गए दंग

शादी में आए मेहमानों के लिए यह पूरा अनुभव बिल्कुल नया था. वहां रिश्ते की कहानी तस्वीरों से नहीं, बल्कि डेटा और ग्राफ के जरिए दिखाई गई. किस साल सबसे ज्यादा बातें हुईं, कौन ज्यादा नाराज होता था और कब रिश्ता सबसे ज्यादा मजबूत दिखा, सबकुछ AI ने चार्ट में दिखा दिया. सोशल मीडिया पर जब इसका वीडियो और तस्वीरें वायरल हुईं, तो लोग तरह-तरह के रिएक्शन देने लगे. कुछ लोगों ने इसे 'टेक्नोलॉजी वाला प्यार' कहा, तो कुछ ने इसे रिश्ते को यादगार बनाने का नया तरीका बताया.

लोगों ने कहा- अब प्यार भी डेटा बन गया

इंटरनेट पर कई यूजर्स ने मजेदार कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा कि अब रिश्तों में भी एनालिटिक्स आ गया है. वहीं दूसरे ने कहा कि अगर उसकी चैट AI पढ़ ले, तो शायद रोज लड़ाई का ग्राफ ही निकल आए. कुछ लोगों ने इसे बेहद प्यारा आइडिया बताया. उनका कहना था कि पुराने मैसेज सिर्फ यादें नहीं होते, बल्कि रिश्ते का सफर भी दिखाते हैं. वहीं कुछ लोग प्राइवेसी को लेकर भी चिंता जताते नजर आए.

तेजी से बदल रही है रिश्तों की दुनिया

यह मामला दिखाता है कि अब टेक्नोलॉजी सिर्फ काम तक सीमित नहीं रही. लोग अपनी पर्सनल जिंदगी और रिश्तों में भी AI का इस्तेमाल करने लगे हैं. पहले लोग पुरानी तस्वीरें देखकर यादें ताजा करते थे, लेकिन अब चैट, इमोजी और ऑनलाइन बातचीत भी रिश्तों का हिस्सा बन चुकी हैं. हालांकि यह कहानी लोगों को काफी दिलचस्प लग रही है, लेकिन इसने एक नई बहस भी शुरू कर दी है कि आने वाले समय में AI इंसानी रिश्तों को किस तरह बदलने वाला है.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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