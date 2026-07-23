/लग्जरी मिठाई में चींटियां सजाना पड़ा भारी! सियोल के स्टार शेफ पर लटकी जेल की तलवार, 4 साल तक ग्राहक खाते रहे यह डिश

दुनिया के कई बड़े रेस्टोरेंट अपने ग्राहकों को अलग अनुभव देने के लिए नए-नए प्रयोग करते रहते हैं. कभी सोने की परत वाला खाना परोसा जाता है तो कभी फूलों और जड़ी-बूटियों से बनी खास डिश. लेकिन दक्षिण कोरिया के एक मशहूर रेस्टोरेंट का प्रयोग अब उसके लिए मुसीबत बन गया है.
BBC की रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल के इस हाई-प्रोफाइल रेस्टोरेंट पर आरोप है कि उसने अपने डेजर्ट यानी मीठी डिश में चींटियों का इस्तेमाल किया. यह डिश देखने में जितनी अलग थी, अब उसी की वजह से मामला अदालत तक पहुंच गया है. जहां रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ एक साल की जेल और करीब 14 लाख रुपये के जुर्माने की मांग की गई है.
इस पूरे मामले की शुरुआत किसी ग्राहक की शिकायत से नहीं हुई. दरअसल, दक्षिण कोरिया के फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारियों की नजर सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई कुछ तस्वीरों पर पड़ी. इन तस्वीरों में रेस्टोरेंट की एक खास सोरबे डिश के ऊपर छोटी-छोटी चींटियां दिखाई दे रही थीं. अधिकारियों को शक हुआ कि कहीं सजावट के लिए असली चींटियों का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा. इसके बाद जांच शुरू हुई और मामला धीरे-धीरे बड़ा होता चला गया.
जांच के दौरान अधिकारियों ने दावा किया कि रेस्टोरेंट ने करीब चार साल के दौरान अलग-अलग डिश में लगभग 49 हजार चींटियों का इस्तेमाल किया. BBC की रिपोर्ट के मुताबिक, ये चींटियां थाईलैंड और अमेरिका से मंगाई जाती थीं. इन्हें खास तौर पर डिश की सजावट और स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था. अधिकारियों का कहना है कि इन चींटियों का उपयोग हजारों ग्राहकों को परोसे गए खाने में किया गया.
अदालत में सुनवाई के दौरान रेस्टोरेंट मालिक ने यह माना कि उनकी कुछ डिश में चींटियों का इस्तेमाल किया जाता था. हालांकि, उन्होंने कहा कि यह सिर्फ 15 कोर्स वाले टेस्टिंग मेन्यू का एक छोटा हिस्सा था. उनका दावा है कि किसी भी ग्राहक पर यह डिश खाने का दबाव नहीं बनाया जाता था. रेस्टोरेंट के अनुसार, लगभग 60 प्रतिशत ग्राहक खुद चींटियों वाली सोरबे खाना पसंद करते थे. जो लोग इसे नहीं खाना चाहते थे, उन्हें खाने के दूसरे विकल्प दिए जाते थे. इनमें खाने योग्य फूल और दूसरी चीजें शामिल थीं.
रेस्टोरेंट मालिक ने अदालत में यह भी कहा कि ब्रिटेन, डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों के मशहूर रेस्टोरेंट भी अपने मेन्यू में चींटियों का इस्तेमाल करते हैं. उनका तर्क था कि दुनिया के कई हिस्सों में इसे नई तरह की फाइन डाइनिंग का हिस्सा माना जाता है. लेकिन सरकारी वकीलों ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया. उनका कहना था कि किसी दूसरे देश में ऐसा होना दक्षिण कोरिया के कानून को नहीं बदल सकता.
दक्षिण कोरिया के फूड सैनिटेशन एक्ट के तहत सिर्फ 10 तरह के कीड़ों को इंसानों के खाने के लिए मंजूरी दी गई है. इनमें टिड्डे, झींगुर और कुछ दूसरी प्रजातियां शामिल हैं. लेकिन इस सूची में चींटियों का नाम नहीं है. यही वजह है कि अधिकारियों का कहना है कि बिना मंजूरी वाले कीड़ों का खाने में इस्तेमाल करना कानून का उल्लंघन है. सरकारी पक्ष ने अदालत में बताया कि चींटियों वाली डिश करीब 12 हजार से ज्यादा बार ग्राहकों को परोसी गई, जिससे रेस्टोरेंट ने अच्छी कमाई भी की.
फिलहाल अदालत में इस मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है. सरकारी पक्ष ने रेस्टोरेंट मालिक को एक साल की जेल की सजा देने और करीब 2 करोड़ कोरियन वॉन यानी लगभग 14 लाख रुपये का जुर्माना लगाने की मांग की है. हालांकि, जिस रेस्टोरेंट पर यह कार्रवाई हुई है, उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है. इतना जरूर बताया गया है कि सियोल में सिर्फ 10 ऐसे रेस्टोरेंट हैं, जिन्हें दो मिशेलिन स्टार मिले हुए हैं. इस मामले में अदालत अपना अंतिम फैसला 2 सितंबर को सुनाएगी.
इस पूरे मामले ने एक नई बहस भी शुरू कर दी है. कुछ लोगों का मानना है कि फाइन डाइनिंग में नए प्रयोग होना सामान्य बात है, जबकि दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी भी देश के खाद्य सुरक्षा कानून का पालन करना सबसे जरूरी है. इसका मतलब यह है कि किसी डिश का स्वाद या उसकी लोकप्रियता कितनी भी ज्यादा क्यों न हो, अगर उसमें इस्तेमाल की गई सामग्री को कानूनी मंजूरी नहीं मिली है, तो वह रेस्टोरेंट मुश्किल में पड़ सकता है. सियोल का यह मामला अब सिर्फ एक डेजर्ट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह दुनिया भर के रेस्टोरेंट के लिए भी एक बड़ा संदेश बन गया है कि खाने में क्रिएटिविटी दिखाने से पहले स्थानीय कानूनों का ध्यान रखना कितना जरूरी है.