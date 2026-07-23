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लग्जरी मिठाई में चींटियां सजाना पड़ा भारी! सियोल के स्टार शेफ पर लटकी जेल की तलवार, 4 साल तक ग्राहक खाते रहे यह डिश

दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल के एक दो मिशेलिन स्टार वाले रेस्टोरेंट का नाम इन दिनों बड़ी कानूनी मुश्किल में फंस गया है. आरोप है कि यहां ग्राहकों को डेजर्ट के ऊपर चींटियां डालकर परोसी जाती थीं. मामला तब सामने आया, जब फूड सेफ्टी अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें देखीं. अब रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ एक साल की जेल और करीब 14 लाख रुपये के जुर्माने की मांग की गई है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 23, 2026, 09:14 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 09:14 AM IST
लग्जरी मिठाई में चींटियां सजाना पड़ा भारी! सियोल के स्टार शेफ पर लटकी जेल की तलवार, 4 साल तक ग्राहक खाते रहे यह डिश

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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