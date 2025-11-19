Advertisement
150 ग्राम की नन्ही चिड़िया ने कैसे पार किया 3000 KM का महासागर? 'मणिपुर से सूडान' का हैरतअंगेज सफर, देखती रह गई दुनिया

Bird Crossing Arabian Sea to Somalia: जानिए कैसे मणिपुर से उड़कर ये 150 ग्राम के छोटे पक्षी नॉन-स्टॉप 3000 किलोमीटर का अरब सागर पार कर रहे हैं. सुप्रिया साहू IAS ने दी अपपांग, अलंग और अहु की यात्रा की पूरी अपडेट.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 19, 2025, 10:07 AM IST
150 ग्राम की नन्ही चिड़िया ने कैसे पार किया 3000 KM का महासागर? 'मणिपुर से सूडान' का हैरतअंगेज सफर, देखती रह गई दुनिया

Amur Falcon Migration: तमिलनाडु सरकार की अतिरिक्त मुख्य सचिव व आईएएस अधिकारी सुप्रिया साहू ने एक्स (पहले ट्विटर) पर अमूर फाल्कन के प्रवास से जुड़ी बहुत ही रोमांचक जानकारी शेयर की है. उन्होंने बताया कि कैसे ये छोटे पक्षी अपनी लंबी और मुश्किल यात्रा पर निकल पड़े हैं.

कौन सा पक्षी बना रहा है नया रिकॉर्ड?

सुप्रिया साहू ने अपने पहले पोस्ट में लिखा, "और यह महाकाव्य यात्रा फिर से अपनी पूरी शान से शुरू हो गई है!" वन्यजीव संस्थान (WII) इंडिया ने मणिपुर अमूर फाल्कन ट्रैकिंग प्रोजेक्ट (फेज 2) के तहत 11 नवंबर 2025 को तीन नए अमूर फाल्कन को सैटेलाइट टैग किया था. 

यह भी पढ़ें: ​क्या आप बाथरूम, वॉशरूम, रेस्टरूम, पाउडर रूम और लैवेटरी के बीच बता सकते हैं अंतर?

अपपांग (Apapang): वयस्क नर (Adult Male), नारंगी ट्रैक
अलंग (Alang): युवा मादा (Young Female), पीला ट्रैक
अहु (Ahu): वयस्क मादा (Adult Female), लाल ट्रैक

केवल कुछ ही दिनों में अपपांग ने ट्रैकर्स को हैरान कर दिया. उसने नॉन-स्टॉप उड़ान भरकर मध्य भारत को पार कर लिया और अब अरब सागर के ऊपर से सोमालिया की तरफ बढ़ रहा है. यह पक्षी अपनी 3,000 किलोमीटर की समुद्री यात्रा के लिए तैयार है. यह ग्रह पर किसी भी शिकारी पक्षी द्वारा की जाने वाली सबसे चुनौतीपूर्ण यात्राओं में से एक है. सिर्फ 150 ग्राम वजन के ये छोटे पक्षी हमें प्रवास के आश्चर्य की याद दिलाते हैं और यही कारण है कि भारत द्वारा उनके रुकने की जगहों की सुरक्षा अब दुनिया भर में संरक्षण की एक बड़ी कहानी बन गई है.

 

 

अपपांग ने बिना रुके कितने किलोमीटर उड़ान भरी?

दो दिन बाद सुप्रिया साहू ने एक नया अपडेट दिया, "सैटेलाइट टैग किए गए तीनों अमूर फाल्कन – अपपांग, अलंग और अहु अब अपनी साहसी अरब सागर पार करने की यात्रा पर निकल पड़े हैं." अपपांग ने पूर्वी दिशा से आ रही तेज हवाओं की मदद से 76 घंटे तक बिना रुके उड़ान भरी और 3,100 किलोमीटर की दूरी तय की. इसका मतलब है कि उसने औसतन प्रति दिन 1,000 किलोमीटर की दूरी तय की. यहां से उनकी यात्रा और भी असाधारण हो जाती है, क्योंकि वे सोमालिया की ओर 3,000 किलोमीटर की महासागरीय उड़ान भर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: ट्रेन में पानी की बोतल 20 रुपये में बेची तो पैसेंजर ने रेलवे से कर दी शिकायत, फिर पैंट्री मैनेजर ने मारे लात-घूसे!

क्या तीनों फाल्कन ने महासागर सफलतापूर्वक पार कर लिया?

उन्होंने एक और खुशी भरा अपडेट बुधवार को शेयर किया और लिखा,  "वाह! अपपांग और अलंग दोनों सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं, जबकि अहु बस पहुंचने ही वाली है. तीन अमूर, एक लुभावनी यात्रा और लाखों लोग विस्मय से देख रहे हैं." यह वाकई एक प्राकृतिक अजूबा है कि इतने छोटे पक्षी इतनी लंबी और जोखिम भरी यात्रा इतनी तेजी और कुशलता से पूरी कर रहे हैं, जो उनकी अद्भुत सहनशक्ति और प्रकृति के चमत्कार को दर्शाती है.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है.

Amur Falcons, Supriya Sahu, Manipur, Sudan, Somalia

