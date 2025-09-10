इस बार किडनी, गुर्दा, फेफड़ा, दिल सब बेच दूंगा... एप्पल iPhone 17 लॉन्च पर लोगों को आए ऐसे लोटपोट कर देने वाले Memes

Trending Photos
Apple iPhone 17 Memes: एप्पल का ‘Awe Dropping Event’ 9 सितंबर को हुआ और इसमें लॉन्च हुए आईफोन 17 प्रो, आईफोन 17 प्रो मैक्स और बेहद पतला आईफोन 17 एयर की नई टेक्नोलॉजी और नए फीचर्स देखकर लोग बेहद ही खुश हुए, लेकिन सोशल मीडिया ने इस लॉन्च को हंसी-ठिठोली का मैदान बना दिया. एक्स पर मीम्स की बाढ़ आ गई, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा दामों को लेकर और आईफोन एयर की पतली बॉडी पर रही.
लोग iPhone खरीदने के लिए किडनी क्यों बेचने लगे मीम्स में?
Apple के फोन हमेशा प्रीमियम रहे हैं, लेकिन iPhone 17 Pro Max के दाम देखकर मीम क्रिएटर्स ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा, “कौन-सा अंग बेचना चाहिए इस बार- किडनी या लीवर?” तो वहीं किसी ने कहा, “दो किडनी किस काम की, iPhone लेने के लिए एक तो दे ही सकते हैं.”
Apple’s “clear” case for the iPhone 17 Pro
all because they wanted to shift the logo pic.twitter.com/TRzhTAx7Yw
— Noah Cat (@Cartidise) September 1, 2025
Apple selling Iphone 17 to Apple fans by just changing the camera position pic.twitter.com/A4UbcD8JOC
— How Football Saved Humans - Great Book to Read (@HowHumans) September 9, 2025
IPhone 17 is out
YouTubers the next day: pic.twitter.com/1DDqJXMly1
— CD2 (@__CD2) September 2, 2025
Ye iphone 17 launch ke baad iphone 12 kitne ke hoga ji? pic.twitter.com/BpKs1D3xiD
— Sagar (@sagarcasm) September 9, 2025
iPhone Air बना कागज से भी पतला मजाक
एप्पल का आईफोन एयर सिर्फ 5.6mm पतला है. सोशल मीडिया पर लोग इसे पेपर की शीट से तुलना करने लगे. एक मीम में लिखा, “iPhone Air गिरने पर आवाज नहीं आती, बस फुसफुसाहट सुनाई देती है.” ऐसे मीम्स देखकर लोग हंस-हंसकर लोटपोट हो रहे हैं. लोगों ने मजाक में कहा, “Apple ने नया iPhone 17 लॉन्च किया है, कैमरा थोड़ा और बेहतर कर दिया ताकि आप अपनी निराशा को HD में कैद कर सको.” यह तंज सीधा उन यूजर्स पर था, जो हर साल छोटे-छोटे अपग्रेड्स के लिए लंबी लाइन में खड़े हो जाते हैं.
Iphone 16 owners buying an Iphone 17 pic.twitter.com/8fwDJBslce
— naiive (@naiivememe) September 9, 2025
Every September: Kidney for Sale#iPhone17 #AppleEvent pic.twitter.com/ZSupPt4u59
— Rahul Gupta (@rgrahul06) September 9, 2025
Sorry @Apple
I already have an Apple iphone 100 Pro Max Ultra Godzilla Beast Thanos,
So no plans to upgrade to #iPhone17 .#AppleEvent #iPhone17ProMax pic.twitter.com/o4GbS7W5xa
— (@RabariD23965061) September 9, 2025
Best Meme
"iPhone at every launch#AppleEvent #iPhone17 #iPhone17Pro #iPhone17Air pic.twitter.com/hhd3p2sWVh
— Anshul Garg (@AnshulGarg1986) September 9, 2025
पावरफुल चिप लेकिन मीम्स से नहीं बच पाया Apple
iPhone 17 Pro और Pro Max में A19 Pro चिप दी गई है, जबकि iPhone 17 और Air में A19 चिप मौजूद है. ज्यादा RAM और पावरफुल परफॉर्मेंस के वादे के बावजूद लोग इसे slightly better अपग्रेड कहकर मजाक बना रहे हैं. जहां Apple इवेंट ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचाया, वहीं सोशल मीडिया ने इसे हंसी का बड़ा त्योहार बना दिया. अब सवाल ये है कि लोग नया iPhone खरीदेंगे या मीम्स देखकर ही संतुष्ट हो जाएंगे?
Thats Tim Cook asking you to buy the iPhone 17 pic.twitter.com/uyWmCqC8X8
— AIN (Parody) (@aiamit1) September 10, 2025
Remember the memes? iStove design still continues in iPhone 17 Pro. #apple pic.twitter.com/HaioVEmyIr
— Subhajit Gorai (@sage_mastermind) September 9, 2025