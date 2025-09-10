इस बार किडनी, गुर्दा, फेफड़ा, दिल सब बेच दूंगा... एप्पल iPhone 17 लॉन्च पर लोगों को आए ऐसे लोटपोट कर देने वाले Memes
Advertisement
trendingNow12916025
Hindi Newsजरा हटके

इस बार किडनी, गुर्दा, फेफड़ा, दिल सब बेच दूंगा... एप्पल iPhone 17 लॉन्च पर लोगों को आए ऐसे लोटपोट कर देने वाले Memes

iPhone Air Funny Memes: लॉन्च हुए आईफोन 17 प्रो, आईफोन 17 प्रो मैक्स और बेहद पतला आईफोन 17 एयर की नई टेक्नोलॉजी और नए फीचर्स देखकर लोग बेहद ही खुश हुए, लेकिन सोशल मीडिया ने इस लॉन्च को हंसी-ठिठोली का मैदान बना दिया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 10, 2025, 10:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस बार किडनी, गुर्दा, फेफड़ा, दिल सब बेच दूंगा... एप्पल iPhone 17 लॉन्च पर लोगों को आए ऐसे लोटपोट कर देने वाले Memes

Apple iPhone 17 Memes: एप्पल का ‘Awe Dropping Event’ 9 सितंबर को हुआ और इसमें लॉन्च हुए आईफोन 17 प्रो, आईफोन 17 प्रो मैक्स और बेहद पतला आईफोन 17 एयर की नई टेक्नोलॉजी और नए फीचर्स देखकर लोग बेहद ही खुश हुए, लेकिन सोशल मीडिया ने इस लॉन्च को हंसी-ठिठोली का मैदान बना दिया. एक्स पर मीम्स की बाढ़ आ गई, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा दामों को लेकर और आईफोन एयर की पतली बॉडी पर रही.

यह भी पढ़ें: इस देश में जैसे ही स्वास्थ्य मंत्री ने ली शपथ, स्टेज पर ही चक्कर खाकर गिर पड़ी! Video देख लोग बोले- जनता तो गई...

लोग iPhone खरीदने के लिए किडनी क्यों बेचने लगे मीम्स में?

Add Zee News as a Preferred Source

Apple के फोन हमेशा प्रीमियम रहे हैं, लेकिन iPhone 17 Pro Max के दाम देखकर मीम क्रिएटर्स ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा, “कौन-सा अंग बेचना चाहिए इस बार- किडनी या लीवर?” तो वहीं किसी ने कहा, “दो किडनी किस काम की, iPhone लेने के लिए एक तो दे ही सकते हैं.”

 

 

 

 

 

iPhone Air बना कागज से भी पतला मजाक

एप्पल का आईफोन एयर सिर्फ 5.6mm पतला है. सोशल मीडिया पर लोग इसे पेपर की शीट से तुलना करने लगे. एक मीम में लिखा, “iPhone Air गिरने पर आवाज नहीं आती, बस फुसफुसाहट सुनाई देती है.” ऐसे मीम्स देखकर लोग हंस-हंसकर लोटपोट हो रहे हैं. लोगों ने मजाक में कहा, “Apple ने नया iPhone 17 लॉन्च किया है, कैमरा थोड़ा और बेहतर कर दिया ताकि आप अपनी निराशा को HD में कैद कर सको.” यह तंज सीधा उन यूजर्स पर था, जो हर साल छोटे-छोटे अपग्रेड्स के लिए लंबी लाइन में खड़े हो जाते हैं.

 

 

 

 

 

यह भी पढ़ें: 2 बीवियां, एक गर्लफ्रेंड और एक ही बेड... दुनिया हैरान पर इन्हें परवाह नहीं! इस अनोखी फैमली की है अटपटी LOVE STORY

पावरफुल चिप लेकिन मीम्स से नहीं बच पाया Apple

iPhone 17 Pro और Pro Max में A19 Pro चिप दी गई है, जबकि iPhone 17 और Air में A19 चिप मौजूद है. ज्यादा RAM और पावरफुल परफॉर्मेंस के वादे के बावजूद लोग इसे slightly better अपग्रेड कहकर मजाक बना रहे हैं. जहां Apple इवेंट ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचाया, वहीं सोशल मीडिया ने इसे हंसी का बड़ा त्योहार बना दिया. अब सवाल ये है कि लोग नया iPhone खरीदेंगे या मीम्स देखकर ही संतुष्ट हो जाएंगे?

 

 

 

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

iPhone 17MemesviralApple iPhone 17

Trending news

Jammu and Kahsmir: डोडा जिले में अचानक क्यों लगाया गया कर्फ्यू? इंटरनेट भी बैन
15 died in jammu and kashmir
Jammu and Kahsmir: डोडा जिले में अचानक क्यों लगाया गया कर्फ्यू? इंटरनेट भी बैन
मैं मोदी से बात करने के लिए बेताब हूं', ट्रंप को PM मोदी ने दिया शानदार जवाब
Donald Trump
मैं मोदी से बात करने के लिए बेताब हूं', ट्रंप को PM मोदी ने दिया शानदार जवाब
चुनाव जीतने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने बताया अपना लक्ष्य, विपक्ष को दिया बड़ा संदेश
Vice President
चुनाव जीतने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने बताया अपना लक्ष्य, विपक्ष को दिया बड़ा संदेश
तूफानी बादल मचाएंगे आफत, बारिश करेगी तांडव, यहां रहने वाले हो जाएं अलर्ट
Weather
तूफानी बादल मचाएंगे आफत, बारिश करेगी तांडव, यहां रहने वाले हो जाएं अलर्ट
नेपाल की हिंसा ह्रदय विदारक... तख्तापलट के बाद क्या बोले पीएम मोदी? आया पहला बयान
Nepal Protest
नेपाल की हिंसा ह्रदय विदारक... तख्तापलट के बाद क्या बोले पीएम मोदी? आया पहला बयान
10 सितंबर को बारिश होगी या उमस निकालेगी पसीना? जान लें IMD का बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
10 सितंबर को बारिश होगी या उमस निकालेगी पसीना? जान लें IMD का बड़ा मौसम अलर्ट
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
Vice President Election 2025
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
birth control
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
Vice Presidential Election 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
West Bengal
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
;