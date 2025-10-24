क्या पानी में भी हो सकता है अंतिम संस्कार? शव पर गिराया जाता है खौलता पानी और ये कैमिकल; जानें पूरी प्रक्रिया

Eco-Friendly Burial: दुनिया जलवायु परिवर्तन के संकट से जूझ रही है, ऐसे में इंसानी अंतिम संस्कार की परंपरा भी बदल रही है. अक्वामेशन, जिसे वाटर क्रिमिएशन या क्षारीय जल-अपघटन कहा जाता है, पारंपरिक दाह संस्कार का पर्यावरण-हितैषी विकल्प बनकर उभर रहा है. इस प्रक्रिया में शरीर को गर्म पानी और पोटैशियम हाइड्रॉक्साइड के मिश्रण में घोल दिया जाता है यह सुनने में भले अजीब लगे, लेकिन वैज्ञानिक रूप से बेहद प्रभावी है.

शरीर को पानी में घोलने की यह प्रक्रिया आखिर कैसे होती है?

इस तकनीक में शरीर को एक स्टील टैंक में रखा जाता है, जिसमें 95% पानी और 5% पोटैशियम हाइड्रॉक्साइड होता है. तापमान लगभग 150 डिग्री सेल्सियस और दबाव 10–20 वातावरण तक रखा जाता है. करीब 3 से 16 घंटे में शरीर के सभी मुलायम ऊतक अमीनो एसिड, शुगर और साल्ट में बदल जाते हैं, जबकि हड्डियां राख जैसी सफेद पाउडर में परिवर्तित हो जाती हैं. ठीक वैसे ही जैसे पारंपरिक दाह संस्कार के बाद होता है.

क्या यह पारंपरिक दाह संस्कार से ज्यादा पर्यावरण अनुकूल है?

जहां पारंपरिक दाह संस्कार में एक शरीर के लिए लगभग 400 लीटर ईंधन जलता है और 1.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वहीं अक्वामेशन में सिर्फ 100 लीटर पानी और बहुत कम बिजली लगती है. यानी लगभग 90% तक ऊर्जा की बचत और 35% तक कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन. दक्षिण अफ्रीका के आर्चबिशप डेसमंड टूटू ने 2022 में अक्वामेशन को अपनाकर इसकी वैश्विक चर्चा शुरू की. आज यह प्रक्रिया अमेरिका के 28 राज्यों में कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है और ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में तेजी से लोकप्रिय हो रही है. यहां तक कि पालतू जानवरों के लिए पेट एक्वामेशन का बाजार भी 2024 में 845 मिलियन डॉलर का हो गया है.

भारत में क्यों नहीं हो पा रही है इस तकनीक की शुरुआत?

भारत में पारंपरिक चिता दाह ही मुख्य तरीका है, जो हर साल लाखों टन लकड़ी जलाने से पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाता है. अकेले दिल्ली में सालाना करीब 20,000 टन लकड़ी जलती है. धार्मिक मान्यताएं और आत्मा-मोक्ष से जुड़ी आस्थाएं भी बड़ी बाधा हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में अग्नि को आत्मा की मुक्ति का प्रतीक माना गया है. फिलहाल भारत में Aquamation को कानूनी मंजूरी नहीं मिली है.

क्या भारत में ‘ग्रीन अंतिम संस्कार’ की उम्मीद बाकी है?

पर्यावरण मंत्रालय अब ग्रीन बुरियल जैसे विकल्पों पर विचार कर रहा है. 2023 में इस पर चर्चाएं शुरू हुईं, और बताया जा रहा है कि केरल और महाराष्ट्र में Aquamation की पायलट परियोजनाएं विचाराधीन हैं. अगर यह मंजूर हुईं, तो भारत में अंतिम संस्कार की परंपरा एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ सकती है.