Advertisement
trendingNow13089523
Hindi Newsजरा हटकेसर्दियों में ब्रेन ‘शटडाउन’, गर्मियों में होता है ‘रीस्टार्ट’! हैरान कर देगी इस जीव की कहानी

सर्दियों में ब्रेन ‘शटडाउन’, गर्मियों में होता है ‘रीस्टार्ट’! हैरान कर देगी इस जीव की कहानी

Unique Creature: यूं तो दुनिया में अनेक रहस्यमयी जीव हैं. कई जीव ऐसे हैं जिनके बारे में इंसान अभी जान ही नहीं पाए. कुछ अनोखे जीवों की लिस्ट में आर्कटिक ग्राउंड स्क्विरल (Arctic ground squirrel) भी है. इस जीव की रहस्यमयी कहानी आपको हैरान कर देगी. चलिए जानते हैं.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 28, 2026, 06:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सर्दियों में ब्रेन ‘शटडाउन’, गर्मियों में होता है ‘रीस्टार्ट’! हैरान कर देगी इस जीव की कहानी

Shocking Facts: दुनिया में अजीबो गरीब जीवों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज हम जिस जीव के बारे में बता रहे हैं उसकी कहानी आपको चौंका देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी कि दुनिया में ऐसे भी जीव हैं. जी हां, हम बात कर रहे हैं आर्कटिक ग्राउंड स्क्विरल (Arctic ground squirrel) की. ये छोटा-सा गिलहरी जैसा जीव है जो कनाडा, अलास्का और साइबेरिया जैसे ठंडे इलाकों में पाया जाता है. इन इलाकों में करीब 8 महीने ठंड रहती है. चलिए विस्तार से जानते हैं.

किन इलाकों में पाया जाता है ये जीव?
जिन इलाकों में ये जीव रहता है वहां का तापमान -30°C से नीचे गिर जाता है. यहां एक तरफ बाकी जीव ठंड में संघर्ष करते हैं वहीं ये ठंड को एन्जॉय करता है. अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इतनी ठंड में ये जीव कैसे एन्जॉय करता है. दरअसल ये हाइबरनेशन में जाकर इस ठंड को सेलिब्रेट करता है. चलिए समझते हैं ये हाइबरनेशन क्या है.

क्या है हाइबरनेशन?
हाइबरनेशन (Hibernation) या शीतनिद्रा वो प्रोसेस है जिसमें चमगादड़ और भालू जैसे जानवर ठंड और भोजन की कमी से बचने के लिए सर्दियों में लंबी नींद में चले जाते हैं. जी हां, ये हाइबरनेशन इतना एक्सट्रीम होता है. आर्कटिक ग्राउंड स्क्विरल (Arctic ground squirrel) का ब्रेन ज्यादातर समय बंद रहता है. इस दौरान इस जीव की याददाश्त लगभग खो जाती है, लेकिन जैसे ही ये वसंत में जागते हैं सब कुछ याद आ जाता है.
यह भी पढ़ें: एक बटन, तबाही तय! इस देश के पास है दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल, जानें खासियत

Add Zee News as a Preferred Source

 

हाइबरनेशन के दौरान बॉडी में क्या होता है?
हाइबरनेशन कड़ाके की ठंड में जिंदा रहने की अनोखी तरकीब है. इस दौरान शरीर का तापमान पानी के फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे -2.9°C तक पहुंच जाता है. इस दौरान सांसे मुश्किल से एक मिनट में करीब 1 से 2 बार ही चलती हैं. ब्रेन की एक्टिविटी लगभग बंद ही हो जाती है. दिल की धड़कन भी काफी कम हो जाती है. दिल की धड़कन 200 से घटकर 1 से 5 के बीच प्रति मिनट रह जाती है. हाइबरनेशन में जाने के बाद न्यूरॉन्स सिकुड़ जाते हैं, सिनेप्सेस (न्यूरल कनेक्शन) टूट जाते हैं या विल्ट हो जाते हैं. अगर ऐसा इंसानों में होता है तो ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाते या स्ट्रोक जैसी सिचुएशन बन जाती है, लेकिन ये जानवर इस ठंड में भी जिंदा रहने की क्षमता रखता है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिकों ने पाया कि इस हाइबरनेशन में ब्लड फ्लो 90 प्रतिशत तक कम हो जाता है और ब्रेन में (ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिससे ब्रेन ‘शटडाउन’ मोड में चला जाता है. सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि स्प्रिंग में जागने पर इनका ब्रेन रिकवर हो जाता है न्यूरॉन्स दोबारा बनने लगते हैं और उन्हें जैसे खाना या अपना साथी सब कुछ याद रहता है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

unique creatureShocking News

Trending news

अजित पवार के निधन के बाद उत्तराधिकारी कौन? शरद पवार को वापस मिलेगी NCP या...
ajit pawar death
अजित पवार के निधन के बाद उत्तराधिकारी कौन? शरद पवार को वापस मिलेगी NCP या...
कौन थी अजित पवार का जहाज उड़ाने वाली पायलट, तगड़े अनुभव के बाद भी नहीं बच पाई जान
Pilot Shambhavi Pathak
कौन थी अजित पवार का जहाज उड़ाने वाली पायलट, तगड़े अनुभव के बाद भी नहीं बच पाई जान
'गांवों के विकास के लिए हमेशा काम किया', अजित पवार के निधन पर पीएम ने जताया दुख
ajit pawar death
'गांवों के विकास के लिए हमेशा काम किया', अजित पवार के निधन पर पीएम ने जताया दुख
अजित पवार विमान हादसे की AAIB ने शुरू की जांच; कई अहम फाइलें सील; अब खुलेंगे राज
ajit pawar death
अजित पवार विमान हादसे की AAIB ने शुरू की जांच; कई अहम फाइलें सील; अब खुलेंगे राज
चंद मिनट पहले दिखा रनवे फिर क्यों लैंडिंग करते ही तबाह हो गया अजित पवार का प्लेन
ajit pawar death
चंद मिनट पहले दिखा रनवे फिर क्यों लैंडिंग करते ही तबाह हो गया अजित पवार का प्लेन
धू-धूकर जल रहा था विमान, फैला हुआ था धुआं, फिर कैसे हुई अजित पवार के शव की पहचान?
Ajit Pawar Deat
धू-धूकर जल रहा था विमान, फैला हुआ था धुआं, फिर कैसे हुई अजित पवार के शव की पहचान?
अजित पवार का निधन फडणवीस के लिए बड़ा झटका क्यों है? महाराष्ट्र में मचेगी उथल-पुथल
ajit pawar death
अजित पवार का निधन फडणवीस के लिए बड़ा झटका क्यों है? महाराष्ट्र में मचेगी उथल-पुथल
Gen-Z प्रोटेस्ट में टूटी थी जेल, नेपाल से भागा स्मगलर गुजरात से हुआ गिरफ्तार
Gujarat news
Gen-Z प्रोटेस्ट में टूटी थी जेल, नेपाल से भागा स्मगलर गुजरात से हुआ गिरफ्तार
BJP का साथ छोड़ने वाले थे अजित पवार... ममता ने कहा- हम सिर्फ SC की जांच को मानेंगे
Ajit Pawar
BJP का साथ छोड़ने वाले थे अजित पवार... ममता ने कहा- हम सिर्फ SC की जांच को मानेंगे
बंगाल में निपाह वायरस का साया! थाईलैंड और नेपाल ने बढ़ाई स्क्रीनिंग
Nipah Virus
बंगाल में निपाह वायरस का साया! थाईलैंड और नेपाल ने बढ़ाई स्क्रीनिंग