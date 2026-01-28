सर्दियों में ब्रेन ‘शटडाउन’, गर्मियों में होता है ‘रीस्टार्ट’! हैरान कर देगी इस जीव की कहानी

Shocking Facts: दुनिया में अजीबो गरीब जीवों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज हम जिस जीव के बारे में बता रहे हैं उसकी कहानी आपको चौंका देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी कि दुनिया में ऐसे भी जीव हैं. जी हां, हम बात कर रहे हैं आर्कटिक ग्राउंड स्क्विरल (Arctic ground squirrel) की. ये छोटा-सा गिलहरी जैसा जीव है जो कनाडा, अलास्का और साइबेरिया जैसे ठंडे इलाकों में पाया जाता है. इन इलाकों में करीब 8 महीने ठंड रहती है. चलिए विस्तार से जानते हैं.

किन इलाकों में पाया जाता है ये जीव?

जिन इलाकों में ये जीव रहता है वहां का तापमान -30°C से नीचे गिर जाता है. यहां एक तरफ बाकी जीव ठंड में संघर्ष करते हैं वहीं ये ठंड को एन्जॉय करता है. अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इतनी ठंड में ये जीव कैसे एन्जॉय करता है. दरअसल ये हाइबरनेशन में जाकर इस ठंड को सेलिब्रेट करता है. चलिए समझते हैं ये हाइबरनेशन क्या है.

क्या है हाइबरनेशन?

हाइबरनेशन (Hibernation) या शीतनिद्रा वो प्रोसेस है जिसमें चमगादड़ और भालू जैसे जानवर ठंड और भोजन की कमी से बचने के लिए सर्दियों में लंबी नींद में चले जाते हैं. जी हां, ये हाइबरनेशन इतना एक्सट्रीम होता है. आर्कटिक ग्राउंड स्क्विरल (Arctic ground squirrel) का ब्रेन ज्यादातर समय बंद रहता है. इस दौरान इस जीव की याददाश्त लगभग खो जाती है, लेकिन जैसे ही ये वसंत में जागते हैं सब कुछ याद आ जाता है.

हाइबरनेशन के दौरान बॉडी में क्या होता है?

हाइबरनेशन कड़ाके की ठंड में जिंदा रहने की अनोखी तरकीब है. इस दौरान शरीर का तापमान पानी के फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे -2.9°C तक पहुंच जाता है. इस दौरान सांसे मुश्किल से एक मिनट में करीब 1 से 2 बार ही चलती हैं. ब्रेन की एक्टिविटी लगभग बंद ही हो जाती है. दिल की धड़कन भी काफी कम हो जाती है. दिल की धड़कन 200 से घटकर 1 से 5 के बीच प्रति मिनट रह जाती है. हाइबरनेशन में जाने के बाद न्यूरॉन्स सिकुड़ जाते हैं, सिनेप्सेस (न्यूरल कनेक्शन) टूट जाते हैं या विल्ट हो जाते हैं. अगर ऐसा इंसानों में होता है तो ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाते या स्ट्रोक जैसी सिचुएशन बन जाती है, लेकिन ये जानवर इस ठंड में भी जिंदा रहने की क्षमता रखता है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिकों ने पाया कि इस हाइबरनेशन में ब्लड फ्लो 90 प्रतिशत तक कम हो जाता है और ब्रेन में (ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिससे ब्रेन ‘शटडाउन’ मोड में चला जाता है. सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि स्प्रिंग में जागने पर इनका ब्रेन रिकवर हो जाता है न्यूरॉन्स दोबारा बनने लगते हैं और उन्हें जैसे खाना या अपना साथी सब कुछ याद रहता है.

