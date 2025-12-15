Advertisement
Knowledge News: घर की छिपकलियां जहरीली होती है या नहीं, काट ले तो क्या करें? जानें क्या कहता है साइंस

House Lizards Poisonous: घर की दीवार पर छिपकली दिखते ही डर लगना आम बात है, लेकिन क्या वाकई छिपकली जहरीली होती है या यह सिर्फ एक मिथक है? जानिए छिपकली के काटने की सच्चाई, विज्ञान क्या कहता है और ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 15, 2025, 07:53 AM IST
House Lizards Bite Myth: घर की दीवार पर छिपकली दिखते ही कई लोगों के मन में डर बैठ जाता है कि कहीं यह गिर न जाए या काट न ले. सबसे पहला सवाल यही आता है कि क्या यह जहरीली होती है. यह डर पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों, फिल्मों और अफवाहों की वजह से बना है, जबकि असलियत इससे बिल्कुल अलग है. भारत के ज्यादातर घरों में जो छिपकलियां दिखती हैं, वे हाउस गेको होती हैं. ये आकार में छोटी, हल्के रंग की और रात में निकलने वाली जीव होती हैं. ये रात के समय रोशनी की तरफ आने वाले मच्छरों और कीड़ों का शिकार करती हैं और दिन में चुपचाप छिपी रहती हैं.

क्या घर की छिपकलियां इंसानों को नुकसान पहुंचाती हैं?

हाउस गेको स्वभाव से बेहद डरपोक और शांत होती हैं. ये इंसानों से दूर रहना पसंद करती हैं और कभी हमला नहीं करतीं. उल्टा ये घर में मच्छर, मक्खी और छोटे कीड़े खाकर एक तरह से प्राकृतिक पेस्ट कंट्रोल का काम करती हैं, जिससे अनजाने में इंसानों को फायदा ही होता है. सामान्य हालात में छिपकली कभी नहीं काटती. अगर कोई उसे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करे, कोने में फंसा दे या बहुत डरा दे, तभी वह आत्मरक्षा में काट सकती है. यह हमला नहीं बल्कि खुद को बचाने की प्रतिक्रिया होती है.

क्या छिपकली जहरीली होती है या यह सिर्फ मिथक है?

यह सबसे जरूरी सवाल है और इसका सीधा जवाब है नहीं. घर की छिपकलियां बिल्कुल भी जहरीली नहीं होतीं. अगर कभी काट भी लें तो दर्द हल्की सी चुटकी जैसा होता है. न तो इसमें जहर होता है और न ही इससे कोई गंभीर नुकसान होता है. कभी-कभी घर के आसपास गार्डन स्किंक या मॉनिटर लिजर्ड जैसी बड़ी छिपकलियां दिख सकती हैं. ये भी इंसानों से दूर रहती हैं और जहरीली नहीं होतीं. हां, इनके आकार की वजह से काटने पर घाव थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन जहर का कोई खतरा नहीं होता.

अगर छिपकली काट ले तो तुरंत क्या करना चाहिए?

सबसे पहले घबराएं नहीं. घबराने से छिपकली और कसकर पकड़ सकती है. शांत रहें और उसे खुद छोड़ने दें. इसके बाद घाव को 20 सेकंड तक साबुन और बहते पानी से धोएं. फिर एंटीसेप्टिक जैसे बेटाडीन या सैवलॉन लगाएं और जरूरत हो तो पट्टी बांध लें. अक्सर डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन अगर आपको छिपकली की प्रजाति को लेकर शक हो, छिपकली बहुत बड़ी थी, घाव में लालिमा, सूजन या पस दिखे, या कुछ दिन बाद बिना वजह बुखार आए, तो डॉक्टर से सलाह लेना सही रहता है.

छिपकली से बचना इतना आसान कैसे है?

छिपकलियां हमला नहीं करतीं, इसलिए उनसे बचना भी आसान है. उन्हें हाथ न लगाएं, न पकड़ने की कोशिश करें. झाड़ू या डिब्बे से धीरे से बाहर निकाल दें. खिड़की और दरवाजों की दरारें बंद रखें. याद रखें, छिपकली आपसे ज्यादा डरती है. पुरानी कहानियों और फिल्मों ने छिपकली को खतरनाक और अशुभ दिखाया है, जबकि विज्ञान कुछ और ही कहता है. छिपकली में न जहर होता है और न ही कोई जादुई ताकत. दीवार पर चिपकने की उसकी क्षमता पैरों के सूक्ष्म बालों की वजह से होती है, न कि किसी चिपचिपे जहर की वजह से.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

