'कोबरा' ज्यादा खतरनाक है ये बच्चे? विशालकाय सांप को खिलौना समझकर किया ऐसा काम, वीडियो देख कांप जाएगी रूह

Trending Video: सोचिए, सामने एक विशालकाय सांप हो और डर की जगह चेहरे पर मासूमियत और खेल की चमक दिखे. यही नजारा इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखने को मिल रहा है. आमतौर पर सांप का नाम सुनते ही बड़े-बड़े लोग भी सहम जाते हैं, लेकिन इस वीडियो में कुछ छोटे बच्चे खतरनाक सांप को खिलौना समझकर ऐसे खेल रहे हैं, जैसे वह कोई रबर की गुड़िया हो. न डर, न घबराहट और न ही खतरे का अंदाजा. वीडियो देखकर लोग हैरान भी हैं और दहशत में भी. यही वजह है कि यह क्लिप तेजी से वायरल हो रही है.

खिलौना समझकर सांप से खेलने लगे बच्चे

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ छोटे बच्चे खुले मैदान में एक बड़े सांप के साथ खेलते नजर आ रहे हैं. एक बच्चा सांप की पूंछ पकड़कर खड़ा है, जबकि दूसरा बच्चा दौड़ता हुआ आता है और उसे छूने की कोशिश करता है. सांप की फुफकार और उसकी हरकतों से साफ है कि वह डरा हुआ है और बचने की कोशिश कर रहा है. लेकिन बच्चों के चेहरे पर डर का नामोनिशान तक नहीं है. वे इसे किसी खिलौने की तरह पकड़ रहे हैं और इधर-उधर घूम रहे हैं. यह नजारा किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है.

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ वीडियो

यह चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @AmazingSights नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो अपलोड होते ही तेजी से वायरल हो गया. कुछ ही घंटों में इसे 11 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं. लोग कमेंट कर अपनी हैरानी और चिंता जाहिर कर रहे हैं. कोई बच्चों की हिम्मत पर सवाल उठा रहा है तो कोई इसे जानलेवा लापरवाही बता रहा है. कई यूजर्स का कहना है कि यह बच्चों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता था. सोशल मीडिया पर वीडियो को लेकर बहस छिड़ गई है कि आखिर इतनी छोटी उम्र में बच्चों को ऐसे जोखिम भरे हालात में क्यों छोड़ा गया.

राजस्थान में पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले

ऐसे वीडियो देखकर लोगों को राजस्थान की घटनाएं भी याद आ रही हैं, जहां पहले भी बच्चों और लोगों के सांपों के साथ खतरनाक वीडियो सामने आ चुके हैं. ग्रामीण इलाकों में कई बार लोग सांपों को पकड़ने या उनसे खेलने की कोशिश करते नजर आते हैं, जो जानलेवा साबित हो सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि सांप चाहे जहरीला हो या न हो, उसके व्यवहार को समझना आम इंसान के बस की बात नहीं है. खासकर बच्चों के लिए यह खतरा कई गुना बढ़ जाता है. इसलिए ऐसे मामलों में जागरूकता और सतर्कता बेहद जरूरी है.

फन फैलाते ही कांप उठी रूह

वीडियो में एक पल ऐसा भी आता है, जब सांप बच्चों के हाथ से छूटकर भागने की कोशिश करता है. तभी वह अचानक फन फैला लेता है. यह पल बेहद डरावना है, लेकिन बच्चे पर इसका कोई असर नहीं दिखता. वह फिर से सांप को पकड़ने की कोशिश करता है और आखिर में उसे हवा में उठा लेता है. सांप का आकार बच्चे से कहीं बड़ा नजर आता है, फिर भी बच्चा बेखौफ रहता है. यही लापरवाही इस वीडियो को और भी डरावना बना देती है. लोग वीडियो देखकर यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मासूमियत, खतरे से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है?