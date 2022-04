'क्या आप एक आतंकवादी हैं?': इस एयरपोर्ट पर सुरक्षा को लेकर यात्री से पूछा गया ऐसा सवाल

Viral News: अमेरिकी हवाईअड्डे पर सुरक्षा सवाल (Security Question) की एक तस्वीर ने सोशल मीडिया यूजर्स को हैरानी में डाल दिया. इस तस्वीर के वायरल होने के बाद लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. तस्वीर एक सेल्फ-चेक-इन काउंटर की है, जहां इन-बिल्ट सिस्टम एक व्यक्ति से पूछता है, 'क्या आप एक आतंकवादी हैं?' प्रश्न के दो विकल्प थे: हां और नहीं. तस्वीर को रजत सुरेश नाम के एक ट्विटर यूजर ने कैप्शन के साथ शेयर किया, जिसमें लिखा था, 'हवाईअड्डे पर सुरक्षा और अधिक स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रही है.'

सोशल मीडिया पर लोगों ने उठाए सवाल

तस्वीर ने सोशल मीडिया यूजर्स को आर्श्चयचकित कर दिया, जो सवाल की प्रासंगिकता पर सवाल उठा रहे हैं. यूजर्स ने इंटरनेट पर पूछा कि यह सवाल हवाई अड्डे की सुरक्षा में कैसे योगदान देगा? कई लोग यह जानने के लिए उत्सुक थे कि अगर कोई गलती से 'हां' दबा दे तो क्या होगा. एक अन्य ने कहा कि क्या यही सवाल तब पूछा जाता है जब कोई अमेरिकी नागरिकता के लिए आवेदन करता है?

security at the airport getting more straightforward pic.twitter.com/1TBAqPaxQC — Rajat Suresh (@rajat_suresh) April 3, 2022

लोगों ने कमेंट बॉक्स में दी ऐसी प्रतिक्रियाएं

एक यूजर ने लिखा, 'क्या होता है यह देखने के लिए मैं सिर्फ हां पर क्लिक करूंगा.' एक अन्य ने मजाक में लिखा, 'एयरपोर्ट्स के बारे में यह मेरी पसंदीदा चीज है. वे उम्मीद करते हैं कि आतंकवादी अपने पेशे के बारे में ईमानदार होंगे.' एक तीसरे यूजर ने लिखा, 'मैं वास्तव में यह नहीं समझ पाया कि कैसे, 9/11 के बाद से हमारा हवाईअड्डा चेक-इन अधिक कम्प्यूटरीकृत हो गया, जिसमें मानव-से-मानव संपर्क बहुत कम है.' यह तस्वीर करीब 7 लाख लाइक्स, 76,000 से अधिक रीट्वीट और हजारों कमेट्स के साथ वायरल हो गई है.

Lowkey want to press yes to see what happens https://t.co/0UmyEDzUCJ — Jfredbud (@jfrebud) April 7, 2022