घर में यूज कर रहे हैं पुराने बेडशीट, गद्दे और टॉयलेट ब्रश? डॉक्टर ने खोले चौंकाने वाले राज, कब करना चाहिए रिप्लेस

Doctor Viral Video: अक्सर हम घर के सामान को सालों-साल इस्तेमाल करते रहते हैं. चाहे गद्दा हो, बेडशीट हो या फिर टॉयलेट ब्रश, इन्हें बदलने के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं. लेकिन हाल ही में एक डॉक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें बताया गया कि घर के आम सामान को कब तक इस्तेमाल करना चाहिए और कब बदल देना बेहतर होता है.

यह भी पढ़ें: जब दूल्हे ने बारातियों की जगह बुलाए सड़क के कुत्ते, शादी में डोगेश भाई और उनकी गैंग ने मचा दिया धमाल!

बाथ मैट कब बदलना चाहिए?

Add Zee News as a Preferred Source

डॉ. मनन वोरा ने बताया कि बाथ मैट को सालों-साल रखना गलत है. एक साल के भीतर इन्हें बदल देना चाहिए, वरना इनमें बैक्टीरिया और गंदगी जमा हो जाती है जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है.

बेडशीट और टॉयलेट ब्रश की सही उम्र क्या है?

हममें से कई लोग बेडशीट सालों तक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डॉक्टर के मुताबिक इन्हें हर 2 साल में बदल देना चाहिए. वहीं टॉयलेट ब्रश को 8 से 10 महीने के बीच रिप्लेस करना जरूरी है ताकि बाथरूम की हाइजीन बनी रहे.

कुकवेयर और गद्दों का सच क्या है?

नॉन-स्टिक कुकवेयर को 5 साल से ज्यादा इस्तेमाल करना सही नहीं है, क्योंकि इसका कोटिंग समय के साथ उतरने लगता है और सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. वहीं गद्दे यानी मैट्रेस हर 8 साल में बदलने चाहिए ताकि नींद और सेहत दोनों प्रभावित न हों.

सोफा और फर्नीचर कितने साल चलते हैं?

डॉ. मनन वोरा के मुताबिक, सोफा या काउच 12 से 15 साल तक चल सकते हैं. हालांकि भारत में लोग अक्सर इन्हें दो पीढ़ियों तक इस्तेमाल कर लेते हैं. इसी पर लोगों ने मजेदार कमेंट्स भी किए कि हम तो फर्नीचर बनवाकर कम से कम दो जनरेशन तक चलाते हैं.

यह भी पढ़ें: बारिश में नहीं मिली कैब तो बुक करनी पड़ी ट्रक, सामान की तरह लद के घर पहुंचे 'बेचारे' ऑफिस वाले! Video ने चौंकाया

वीडियो में लोगों ने कैसी दी प्रतिक्रियाएं?

वीडियो को लाखों व्यूज मिले और यूजर्स ने अलग-अलग रिएक्शन दिए. कुछ ने इसे उपयोगी बताया तो कुछ ने मजाकिया कमेंट किए. किसी ने लिखा, “मुझे खुद को ही रिप्लेस करना है” तो किसी ने ट्रॉमा और हेल्थ कंडीशंस पर तंज कसते हुए कहा कि मैं तो पहले ही एक्सपायर हो चुका हूं. घरेलू सामान को सही समय पर बदलना न केवल हाइजीन बनाए रखता है बल्कि हमारी सेहत और घर की सफाई दोनों को सुरक्षित करता है. इसीलिए अगली बार जब आप बेडशीट, गद्दा या ब्रश बदलने में देर करें तो याद रखिए कि ये छोटी-सी आदत आपके स्वास्थ्य को बड़ा फायदा पहुंचा सकती है.