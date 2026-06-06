Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /बिना टिकट चुपके से फ्लाइट में घुसी महिला; पोल खुली तो पुलिस अफसर को ही दांत से काटा, देखें Video

बिना टिकट चुपके से फ्लाइट में घुसी महिला; पोल खुली तो पुलिस अफसर को ही दांत से काटा, देखें Video

Argentina Woman Bites Officer in Airplane: अर्जेंटीना की एक महिला बिना एक्स्ट्रा चार्ज दिए चुपके से फ्लाइट के अंदर घुस गई. हैरानी की बात यह है कि जब सुरक्षाकर्मियों ने उसे रंगे हाथों पकड़ा और बाहर निकालने की कोशिश की, तो महिला इस कदर भड़क गई कि उसने ड्यूटी पर मौजूद एक पुलिस अधिकारी को दांत से काट लिया.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 06, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 02:17 PM IST
बिना टिकट चुपके से फ्लाइट में घुसी महिला; पोल खुली तो पुलिस अफसर को ही दांत से काटा, देखें Video
Image Credit: AI Image

About the Author

Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बिना टिकट चुपके से फ्लाइट में घुसी महिला; पोल खुली तो पुलिस अफसर को ही दांत से काटा
Argentina plane incident1 min ago
2
BHEL3 min ago
3
viral5 min ago
4
Delhi news6 min ago
5
.Vastu Tips19 min ago