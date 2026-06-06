/बिना टिकट चुपके से फ्लाइट में घुसी महिला; पोल खुली तो पुलिस अफसर को ही दांत से काटा, देखें Video

Argentina Woman Bites Officer in Airplane: हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों और एयरलाइन स्टाफ के बीच बहस के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं, लेकिन अर्जेंटीना से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है. यहां एक महिला यात्री ने एक्स्ट्रा सामान के लिए पैसा देने से इनकार कर दिया. विवाद इतना बढ़ गया कि वह बिना इजाजत हवाई जहाज में चढ़ गई और जब पुलिस उसे नीचे उतारने पहुंची, तो उसने एक महिला पुलिस अधिकारी को दांत से काट लिया. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में विमान के अंदर अफरा-तफरी का माहौल दिखाई देता है, जबकि अन्य यात्री हैरानी से पूरा घटनाक्रम देखते नजर आते हैं. घटना के बाद महिला को हिरासत में ले लिया गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है.
न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स के जॉर्ज न्यूबेरी एयरपार्क एयरपोर्ट पर हुई. महिला एक बजट एयरलाइन की उड़ान से कॉर्डोबा जाने वाली थी. बोर्डिंग के दौरान एयरलाइन कर्मचारियों ने महिला को बताया कि उसका केबिन बैग तय सीमा से ज्यादा है और इसके लिए उसे एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा. लेकिन महिला ने एक्स्ट्रा चार्ज देने से साफ इनकार कर दिया. इसी बात को लेकर उसकी एयरलाइन स्टाफ के साथ बहस शुरू हो गई. वहां मौजूद लोगों ने द न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया कि बहस कुछ ही मिनटों में काफी तेज हो गई. एयरलाइन कर्मचारियों ने नियमों का हवाला देते हुए उसे अतिरिक्त शुल्क जमा करने के लिए कहा, लेकिन महिला अपनी बात पर अड़ी रही.
विवाद के बावजूद महिला किसी तरह प्लेन के अंदर पहुंच गई. एयरलाइन कर्मचारियों ने तुरंत सुरक्षा अधिकारियों को इसकी जानकारी दी. इसके बाद एयरपोर्ट सिक्योरिटी और पुलिस टीम को मौके पर बुलाया गया. जब पुलिसकर्मी प्लेन में पहुंचे, तो उन्होंने महिला को शांतिपूर्वक बाहर आने के लिए कहा. लेकिन महिला ने सहयोग करने से इनकार कर दिया. इसके बाद पुलिस ने उसे सीट से उठाकर प्लेन से बाहर ले जाने की कोशिश की.
Escándalo en Aeroparque: una pasajera se negó a pagar el exceso de equipaje, mordió a una policía durante un altercado y terminó detenida.
El hecho generó tensión en la terminal aérea y requirió la intervención de las fuerzas de seguridad. pic.twitter.com/iek3q4NmVi
Minuto YA (@MinutoYa) June 4, 2026
प्लेन के अंदर स्थिति उस समय और बिगड़ गई, जब महिला ने पुलिस कार्रवाई का विरोध करना शुरू कर दिया. वायरल वीडियो में पुलिस और महिला के बीच धक्का-मुक्की जैसी स्थिति देखी जा सकती है. बताया जा रहा है कि इसी दौरान महिला ने एक महिला पुलिस अधिकारी को अपने दांत से काट लिया. इस घटना से प्लेन में मौजूद सभी यात्री भी चौंक गए. कुछ लोगों ने अपने मोबाइल फोन से पूरा घटनाक्रम रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया. काफी मशक्कत के बाद सुरक्षाकर्मी महिला को प्लेन से बाहर ले जाने में सफल रहे.
महिला को प्लेन से बाहर निकाले जाने के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली. रिपोर्ट्स के अनुसार, कई यात्रियों ने सुरक्षाकर्मियों की कार्रवाई का समर्थन करते हुए तालियां भी बजाईं. इस पूरे घटनाक्रम के कारण उड़ान कुछ समय के लिए प्रभावित हुई. हालांकि, बाद में हवाई जहाज ने अपनी निर्धारित यात्रा जारी रखी और कॉर्डोबा के लिए रवाना हो गया.
घटना के बाद महिला को हिरासत में लेकर एयरपोर्ट क्लिनिक भेजा गया, जहां उसका मेडिकल टेस्ट कराया गया. अधिकारियों के अनुसार, उसे मामूली चोटें आई थीं. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि महिला के खिलाफ कौन-कौन से कानूनी आरोप लगाए जाएंगे. हालांकि, एयरपोर्ट सुरक्षा नियमों का उल्लंघन और सरकारी कर्मचारी के साथ हिंसक व्यवहार करने के मामले में उस पर कार्रवाई हो सकती है.
घटना का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कई यूजर्स का कहना है कि एयरलाइन नियम सभी यात्रियों के लिए समान होते हैं और उनका पालन करना जरूरी है. वहीं, कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि एक मामूली बैगेज शुल्क को लेकर मामला इतना बड़ा कैसे हो गया. कई यूजर्स का मानना है कि यात्रियों और एयरलाइन स्टाफ दोनों को ऐसे मामलों में संयम से काम लेना चाहिए.
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