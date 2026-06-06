/बिना टिकट चुपके से फ्लाइट में घुसी महिला; पोल खुली तो पुलिस अफसर को ही दांत से काटा, देखें Video

Argentina Woman Bites Officer in Airplane: हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों और एयरलाइन स्टाफ के बीच बहस के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं, लेकिन अर्जेंटीना से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है. यहां एक महिला यात्री ने एक्स्ट्रा सामान के लिए पैसा देने से इनकार कर दिया. विवाद इतना बढ़ गया कि वह बिना इजाजत हवाई जहाज में चढ़ गई और जब पुलिस उसे नीचे उतारने पहुंची, तो उसने एक महिला पुलिस अधिकारी को दांत से काट लिया. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में विमान के अंदर अफरा-तफरी का माहौल दिखाई देता है, जबकि अन्य यात्री हैरानी से पूरा घटनाक्रम देखते नजर आते हैं. घटना के बाद महिला को हिरासत में ले लिया गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है.