बीवी से फोन पर हुआ झगड़ा तो गुस्से में एयरपोर्ट पर ही खुद को लगा ली आग! दिल दहला देगा ये हादसा

Almaty International Airport: कजाकिस्तान के अल्माटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया. एक शख्स, जिसने अपना आखिरी ट्रेन छूट जाने के बाद हड़बड़ी में फ्लाइट पकड़ने की कोशिश की, अचानक खुद को आग के हवाले कर बैठा. बताया जा रहा है कि उसने ट्रैवल एजेंसी ऑफिस में घुसकर स्टाफ से फ्लाइट पर भेजने की गुहार लगाई. जब उसकी बात नहीं बनी तो उसने फोन लेकर अपनी पत्नी से बात की, लेकिन वह बातचीत झगड़े में बदल गई. इसके बाद अचानक उसने स्टाफ से कमरे से बाहर जाने को कहा.

पुलिस ने क्या बताया?

पुलिस के अनुसार, वह आदमी अपनी पत्नी से लड़ाई के बाद बेहद तनाव में था. उसकी ट्रेन छूट गई थी और उसके टिकट भी एक्सपायर हो गए थे. वह चाहता था कि रेलवे का टिकट बदलकर एयरलाइन का टिकट दे दिया जाए. कुछ लोगों का कहना है कि वह नशे में भी हो सकता था.

वायरल वीडियो में क्या दिखा?

सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि उस आदमी ने खुद पर पेट्रोल जैसा तरल पदार्थ डाला और आग लगा ली. अचानक तेज लपटों में घिरकर वह ट्रैवल एजेंसी ऑफिस से बाहर भागा, जिससे वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए. स्टाफ ने फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक वह बुरी तरह झुलस चुका था.

शख्स की हालत कैसी है?

गंभीर रूप से झुलसे हुए उस शख्स को तुरंत अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने बताया कि उसकी हालत बेहद नाजुक है और वह जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है. अल्माटी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा कि मरीज को पूरी तरह मेडिकल प्रोटोकॉल के हिसाब से इलाज दिया जा रहा है.

ट्रैवल एजेंसी के स्टाफ ने क्या कहा?

ट्रैवल एजेंसी के सीईओ ने बताया कि वह आदमी उनके ऑफिस में आया और फोन मांगा. उसने कॉल किया और फिर अचानक अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा ली. एजेंसी की एक महिला कर्मचारी वहां मौजूद थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और तुरंत बाहर निकल गई.

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मारने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.