आसमान से अचानक उतरा 'शैतान', खूंटे से बंधे घोड़ों की जान पर बन आई, रोंगटे खड़े कर देगा वीडियो

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Horse Incident: सोशल मीडिया पर अक्सर प्रकृति के ऐसे रूप देखने को मिलते हैं जो हमें हैरान भी करते हैं और डराते भी हैं. हाल ही में अमेरिका के एरिजोना राज्य से एक ऐसा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है. यहां एक हॉर्स ट्रेनिंग सेंटर में अचानक आए एक विशालकाय धूल के बवंडर ने हर तरफ तबाही मचा दी. इस बवंडर की चपेट में वहां शांति से बंधे दो घोड़े भी आ गए. अचानक हवा में उड़ते कूड़ेदान और धूल के गुबार को देखकर बेजुबान जानवर बुरी तरह खौफजदा हो गए. इस पूरी घटना को वहां मौजूद एक महिला ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जिसका वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.
यह हैरान कर देने वाली घटना एरिजोना के क्वीन क्रीक में स्थित हॉर्स शू पार्क की है. वहां गुरुवार 21 मई को आम दिनों की तरह ही घोड़ों की ट्रेनिंग और देखरेख का काम चल रहा था. मौसम बिल्कुल सामान्य था और किसी को भी आने वाले खतरे का अंदाजा नहीं था. तभी अचानक वहां की जमीन से धूल उड़ने लगी और देखते ही देखते उसने एक विशालकाय चक्रवात यानी बवंडर का रूप ले लिया. इस तरह के तूफानों को तकनीकी भाषा में 'डस्ट डेविल' कहा जाता है, जो बहुत तेज गति से आगे बढ़ते हैं.
इस पूरी डरावनी घटना को वहां मौजूद हैली एंडरसन नाम की महिला ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया. हैली उस समय हॉर्स शू पार्क के हिचिंग एरिया के पास मौजूद थीं. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे यह चक्रवात बहुत तेजी से घोड़ों के बांधने वाले इलाके की तरफ बढ़ता है. प्रकृति के इस रौद्र रूप के सामने आते ही वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
A large dust devil whipped through Arizona startling two horses tied in the hitching area as debris and a trash can were swept into the air.
Hailey Anderson, who filmed the whirlwind forming at the training center, said the sudden microburst-style dust devil developed and passed… pic.twitter.com/g9CvSSeSgo
— AD (@ADRWC) May 26, 2026
हैली एंडरसन ने मीडिया को बताया कि यह बवंडर इतना शक्तिशाली था कि इसने रास्ते में आने वाले बड़े-बड़े डस्टबिन और अन्य भारी मलबे को हवा में तिनके की तरह उड़ा दिया. जब यह बवंडर बिल्कुल घोड़ों के करीब से गुजरा, तो हवा में उड़ते हुए मलबे और तेज आवाज से घोड़े बुरी तरह डर गए. घोड़े खूंटे से बंधे हुए थे, इसलिए वे भाग भी नहीं सकते थे. वे खुद को बचाने के लिए छटपटाने लगे और अपनी रस्सियों को खींचने लगे.
एंडरसन के मुताबिक, ये घोड़े बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे और उन्हें पता था कि बंधे होने के दौरान कैसे शांत रहना है. लेकिन यह डस्ट डेविल इतना अचानक आया कि घोड़ों को संभलने का मौका ही नहीं मिला. उन्होंने इसे एक छोटे 'माइक्रोबर्स्ट' स्टाइल का तूफान बताया, जो कुछ ही सेकंड के भीतर पैदा हुआ और तबाही मचाते हुए आगे निकल गया. इस अचानक आए झोंके ने वहां मौजूद इंसानों और जानवरों दोनों को शॉक में डाल दिया था.
इस पूरी घटना में सबसे राहत की बात यह रही कि इतना खतरनाक बवंडर होने के बावजूद किसी को गंभीर चोट नहीं आई. हैली एंडरसन ने पुष्टि की है कि इस घटना में कोई भी इंसान या घोड़ा घायल नहीं हुआ है. बवंडर कुछ ही सेकंड में घोड़ों के ऊपर से गुजर कर शांत हो गया.
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