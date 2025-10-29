पहले बनाया संबंध, फिर खाली किया रेस्टोरेंट का कैश काउंटर, वायरल CCTV ने खोला राज

Viral News: अमेरिका के एरिज़ोना राज्य से एक अजीबो-गरीब घटना सामने आई है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया. यहां एक रेस्टोरेंट में चोरी करने पहुंचे कपल ने पहले तो माहौल देखकर रोमांस का मूड बना लिया. फूलों की खूबसूरत सजावट ने उन्हें इतना आकर्षित किया कि चोरी से पहले उन्होंने वहीं संबंध बना लिए. ये पूरा वाकया रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया. रेस्टोरेंट की मालकिन लेक्सी कैलिस्कन ने जब फुटेज देखा, तो उनके होश उड़ गए. उन्होंने सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर करते हुए इसे “आधुनिक बोनी और क्लाइड” की घटना बताया.

गुलाबों से सजे रेस्टोरेंट में पहुंचा प्रेमी जोड़ा

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह मामला अमेरिका के एरिजोना स्थित स्कॉट्सडेल के Mon Cheri Restaurant का है. कपल देर रात रेस्टोरेंट में सेंधमारी कर अंदर घुसा था. जैसे ही उन्होंने भीतर की गुलाब-थीम डेकोरेशन देखी, वे खुद को रोक नहीं पाए और रोमांस में खो गए. सीसीटीवी फुटेज में दोनों को बैठने की जगह के पास रिलेशन बनाते हुए देखा गया. इसके बाद उन्होंने रेस्टोरेंट में रखी शराब की बोतलें और कैश चुराया. अगली सुबह जब स्टाफ पहुंचा तो उन्हें अंदर तोड़फोड़ नजर आई और चोरी का पता चला.

Add Zee News as a Preferred Source

देखता हूं तू कैसे जाती है! कैब ड्राइवर ने दी पैसेंजर को सरेआम धमकी, फिर पुलिस ने...

रिलेशन के बाद चोरी की पूरी प्लानिंग

सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि कपल ने पहले माहौल का लुत्फ उठाया और फिर चोरी को अंजाम दिया. युवक काउंटर के नीचे से एक बैग उठाता है, जिसमें करीब 450 डॉलर नकद थे. इसके साथ ही वे एक iPhone 5 और Bacardi की एक बोतल भी ले गए. रेस्टोरेंट की मालिक लेक्सी कैलिस्कन ने मज़ाकिया अंदाज में कहा, “इन चोरों ने हमारे गुलाब तोड़ दिए, लेकिन रोमांस नहीं छोड़ा!” उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह वीडियो शेयर करते हुए पूछा, “क्या कोई इन्हें पहचानता है?”

जब उल्लू पर चढ़ा इश्क का खुमार; पेड़ पर बैठे ‘कपल बर्ड्स’ का रोमांटिक वीडियो देख...

सुबह 3:50 बजे दी वारदात को अंजाम

लेक्सी ने बताया कि घटना शनिवार तड़के करीब 3:50 बजे की है. दोनों चोर रेस्टोरेंट में घुसने के लिए दो दरवाजे तोड़ते हैं. फुटेज में कपल को गाना गाते हुए भी देखा गया, “Don’t Go Breaking My Heart”. लेक्सी ने कहा, “मेरा रेस्टोरेंट गुलाबों से सजा है, शायद वही रोमांटिक माहौल इन्हें बहका गया.” सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो गया है. लोग कह रहे हैं, “इतिहास में पहली बार किसी चोरी से पहले ‘रोमांटिक सीन’ रिकॉर्ड हुआ है.”