एक पैर से स्टीयरिंग थामा और दूसरे पैर से ब्रेक, बिना हाथों से कैसे गाड़ी दौड़ा रहा ये लड़का
Armless Boy Driving Video: जिंदगी आसान होती नहीं है उसे आसान बनाना पड़ता है. कुछ यही संदेश देती वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. जिसमें एक शख्स बिना हाथों के वो काम कर रहा है जो आपने सोचा भी नहीं होगा.

 

Sep 09, 2025, 02:06 PM IST
Viral Video: आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे जिनके हाथ नहीं होते हैं और वे डेली के कामकाज पैरों की मदद से ही करते हैं. सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो ऐसे हैं जिसमें लोग पैरों से पेंटिंग बना रहे हैं. जिन लोगों को शारीरिक समस्या होती है उनके प्रति समाज में अतिरिक्त संवेदनाएं होती हैं, लेकिन आज हम जिस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं. उस वीडियो को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे. बिना हाथों वाला एक  लड़का पैरों से कार की स्टीयरिंग थामे गाड़ी दौड़ा रहा है. इस तरह गाड़ी ड्राइव करना ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है. 

कौन शूट कर रहा वीडियो?
इंटरनेट पर वायरल हो रही वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स जिसके दोनों हाथ नहीं है, वो कार चला रहा है. एक ही पैर से स्टीयरिंग संभाल रखा है और दूसरा पैर नीचे रखा है. इस दौरान ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर बैठा शख्स इस वीडियो को शूट कर रहा है. ये लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन सकती है. ये कोई हॉलीवुड मूवी की शूटिंग नहीं चल रही है और ना ही कोई सपना है. ये लड़का अपने साथ दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहा है. 

किसने अपलोड किया ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @ramesh_vishnoi_121 नाम के अकाउंट से अपलोड किया गया है और ये वीडियो काफी तेजी से फैल रहा है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 4 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं 75 हजार से ज्यादा लोग शेयर भी कर चुके हैं.

वीडियो देखकर क्या बोले लोग?
वीडियो देखने के बाद लोगों ने काफी खरी खोटी सुना दी. एक यूजर ने लिखा, "भाई किसी दूसरे को अपने जैसा मत बना देना, गाड़ी मत चलाओ" दूसरे यूजर ने लिखा, "खुद भी मरोगे और दूसरों को भी मारोगे." तीसरे यूजर ने लिखा, "भाई इसको लाइसेंस कैसे मिला?"

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

