इजरायल-ईरान नहीं, दुनिया में इन 10 देशों के पास है सबसे बड़ी सेनाएं? जानें किस नंबर पर है भारत और पाकिस्तान

अमेरिका इस वक्त इजरायल के साथ मिलकर ईरान से युद्ध कर रहा है. वहीं, ईरान भी लगातार जवाबी कार्रवाई दे रहा है. लोगों के मन में यह सवाल जरूर आता है कि आखिर दुनिया में ऐसे कौन से देश हैं जिनके पास विशाल सेनाएं हैं. तो चलिए हम आपको आज इस बारे में जानकारी देते हैं कि आखिर किन देशों के पास सबसे ज्यादा फाइटर जेट्स मौजूद हैं क्योंकि मजबूत देशों का अंदाजा अक्सर इसी से लगाया जाता है. हवाई ताकत सिर्फ लड़ाकू विमानों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सेना के हेलिकॉप्टर, नेवी एविएशन, ट्रांसपोर्ट प्लेन और जासूसी बेड़ों का पूरा कुनबा शामिल होता है. साल 2026 की ताजा सैन्य क्षमता के आधार पर, यहां दुनिया की उन टॉप-10 सेनाओं का लेखा-जोखा है जो अपनी ताकत दिखलाते हैं.

1. अमेरिका: बेजोड़ और बेमिसाल (कुल विमान: 13,043)

हवाई शक्ति के मामले में अमेरिका का कोई सानी नहीं है. इसकी वायुसेना, नौसेना, सेना के एविएशन और मरीन कॉर्प्स को मिलाकर 13 हजार से ज्यादा विमानों का विशाल जखीरा है. चाहे मिडिल ईस्ट हो या प्रशांत महासागर, अमेरिका अपने भारी-भरकम बॉम्बर्स और विमानवाहक पोतों के दम पर कहीं भी अपनी धाक जमा सकता है. पुराने विमानों को हटाने के बावजूद इसका 'स्टॉक' दुनिया में सबसे बड़ा बना हुआ है.

2. रूस: संख्या बल में अब भी भारी (कुल विमान: 4,292)

रूस भले ही अमेरिका से फासले पर हो, लेकिन दूसरे पायदान पर मजबूती से टिका है. रूसी सैन्य रणनीति अपनी विशाल सीमाओं की रक्षा पर केंद्रित है. इनके पास घातक इंटरसेप्टर विमानों और ट्रांसपोर्ट बेड़े का एक जबरदस्त मिश्रण है, जो किसी भी बाहरी खतरे को भांपने और उसे मिटाने की क्षमता रखता है.

3. चीन: तेजी से बढ़ती चुनौती (कुल विमान: 3,309)

चीन अपनी सैन्य शक्ति को आधुनिक बनाने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहा है. J-20 और J-35 जैसे 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर्स के साथ चीन अब रूस को पीछे छोड़ने की तैयारी में है. हालांकि अभी यह संख्या में तीसरे स्थान पर है, लेकिन इसका विस्तार इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में खलबली मचा रहा है.

4. भारत: रणनीतिक संतुलन का माहिर (कुल विमान: 2,229)

भारत की हवाई ताकत उसकी जटिल भौगोलिक चुनौतियों (पहाड़, रेगिस्तान और समुद्र) को ध्यान में रखकर तैयार की गई है. हालांकि लड़ाकू विमानों की संख्या में कुछ गिरावट आई है, लेकिन राफेल की अतिरिक्त खेप और स्वदेशी 'AMCA' (पांचवीं पीढ़ी का विमान) के साथ भारत फिर से अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है.

एशिया और दुनिया के अन्य दिग्गज

5. दक्षिण कोरिया (1,592 विमान): अपनी सेना में भारी निवेश और अत्याधुनिक तकनीक के बल पर यह देश पांचवें नंबर पर है.

6. जापान (1,443 विमान): एक द्वीपीय राष्ट्र होने के नाते जापान का फोकस समुद्री निगरानी और डिफेंसिव स्ट्रैटेजी पर है. इसके पास मौजूद पेट्रोल एयरक्राफ्ट दुनिया के सबसे उन्नत विमानों में गिने जाते हैं.

7. पाकिस्तान (1,399 विमान): दक्षिण एशिया में भारत के बाद पाकिस्तान का बेड़ा सबसे बड़ा है. चीनी J-10C और स्वदेशी JF-17 के दम पर इसने अपनी एयरफोर्स को पूरी तरह भारत-केंद्रित रखा है.

8. मिस्र (1,093 विमान): तीन महाद्वीपों के चौराहे पर बसे मिस्र के पास अफ्रीका की सबसे प्रभावशाली हवाई ताकत है.

9. तुर्किए (1,083 विमान): नाटो का अहम सदस्य तुर्किए अब 'KAAN' जैसे अपने खुद के स्टील्थ फाइटर पर काम कर रहा है, हालांकि इंजन की चुनौतियों के कारण यह सफर थोड़ा कठिन है.

10. सऊदी अरब (917 विमान): मिडिल ईस्ट का यह अमीर देश अमेरिकी तकनीक और भारी निवेश के साथ टॉप-10 की सूची में अपनी जगह बनाए हुए है.

नोट- यह आंकड़ें फ्लीट साइज के हिसाब से दुनिया के शीर्ष 10 सबसे बड़ी आर्मी है.