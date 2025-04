पहलगाम हमले में सेना का जवान बना फरिश्ता, बचाई 40 लोगों की जान, इंजीनियर ने सुनाई वीर भाई की कहानी

Pahalgam Terror Attack Saves 40 Lives Army Jawan: 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम के बैसरन वैली में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिला कर रख दिया. इस दर्दनाक हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई और कई घायल हो गए. लेकिन इसी बीच एक बहादुर सेना के जवान ने करीब 40 लोगों की जान बचाकर सबका दिल जीत लिया.

इस हमले से बच निकले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रसन्ना कुमार भट ने सोशल मीडिया (X) पर अपनी कहानी शेयर की. उन्होंने बताया कि वह अपने भाई, जो कि भारतीय सेना में तैनात हैं, अपनी पत्नी और भाभी के साथ कश्मीर घूमने गए थे. उस दिन वे बैसरन वैली में मौजूद थे, जहां यह आतंकी हमला हुआ.

इंजीनियर भाई ने सोशल मीडिया पर सुनाई पूरी कहानी

प्रसन्ना ने लिखा कि पहले दो गोलियों की आवाज सुनाई दी और फिर अचानक चारों तरफ सन्नाटा छा गया. लोग कुछ समझ भी नहीं पाए थे कि दो शव सामने दिखाई देने लगे. तभी उनके सेना में कार्यरत भाई ने तुरंत समझ लिया कि यह आतंकी हमला है. आगे उन्होंने लिखा, “जैसे ही लोग डर के मारे दौड़ने लगे, सब एक ही गेट की तरफ भागे, जो मुख्य प्रवेश द्वार था. लेकिन अफसोस कि वहीं पर आतंकी पहले से मौजूद थे. ऐसा लग रहा था जैसे भेड़ों का झुंड बाघ के पास भाग रहा हो.”

Yet another survival story from the tainted Baisaran valley in Pahalgam. We survived the horror to tell the story of what can only be described as monstrous act and paint the heavenly beauty blood-red with hellfire.

By the grace of the God, luck, and some quick thinking from… pic.twitter.com/00ln2y0DJo

— Prasanna Kumar Bhat (@prasannabhat38) April 25, 2025