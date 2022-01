Video: भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर बर्फ के बीचों-बीच ड्यूटी करता दिखा सेना का जवान

Viral Video of BSF Jawan: थोड़ी सी ठंड पड़ने पर और पारा नीचे गिरने पर हम अपने घरों में दुबककर बैठ जाते हैं. ठंडियों में हम दो-दो रजाई ओढ़कर सोते हैं कि कहीं हमें ठंडी न लग जाएं. वहीं हमारे सेना के जवान बर्फीले तूफानों में भी भारत माता की सेवा के लिए डटकर खड़े रहते हैं. एक वीडियो सामने आया है, इसमें भारतीय सेना का एक जवान पाकिस्तान बॉर्डर पर घुटने भर पड़े बर्फ में खड़े होकर अपनी ड्यूटी निभाता दिखाई दे रहा है.

जब इस समय मैदानी इलाकों में पड़ रही ठंड हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो अंदाजा लगाइए कि पहाड़ी इलाकों पर हालात कैसे होंगे. इस समय पहाड़ियां बर्फ की मोटी चादरों से ढकी हुई हैं. इसके बाद भी देश का जवान इस खतरनाक मौसम में सरहद पर डटकर खड़ा है. सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आया है, उसमें जवान बंदूक थामे घुटनों तक जमीं बर्फ में देश की सुरक्षा के लिए खड़ा दिखाई दे रहा है. देखें वीडियो-

At the India-Pakistan LoC in Jammu & Kashmir Jawan holds fort. Despite harsh weather conditions and heavy snowfall, the BSF keeps guard pic.twitter.com/YfSs9gXcsX

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) January 24, 2022