VIDEO: बीच समुद्र हनुमानजी की तरह हवा में उड़ गया सेना का जवान, देखकर आश्चर्य में पड़े लोग

Viral Video: 'रामायण' नामक सीरियल में आपने हनुमानजी को हवा में उड़ते देखा है. किस तरह वह समुद्र लांघकर लंका जाते हैं और सीता माता का पता लगाते हैं. इसके अलावा वह हवा में उड़कर संजीवनी बूटी लेने जाते हैं और लक्ष्मण जी की जान बचाते हैं. आज हमें एक ऐसा वीडियो देखने को मिला, जो हनुमान जी की याद दिलाता है.

साइंस ने इतनी तरक्की तो कर ली है कि टेक्नोलॉजी की मदद से आज लोग आसमान में उड़ते दिखाई देते हैं. हमने हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और पैराशूट से तो लोगों को हवा में उड़ते देखा है, लेकिन वीडियो में सेना का एक जवान समुद्र के ऊपर हनुमान जी की तरह हवा में यहां से वहां जाते दिख रहा है. इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स हैरत में पड़ गए हैं.

वीडियो में आप देख सकते हैं कि सेना का एक जवान समुद्र के बीचों-बीच हवा में उड़ता दिखाई दे रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि समुद्र में सेना का एक जहाज तैर रहा है. इसके पीछे एक छोटी बोट भी समुद्र में तैर रही है. इस वोट में सेना के कुछ जवान बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं. इसी बोट से अचानक एक जवान आसमान में उड़ने लगता है. देखें वीडियो-

Wish I could do this

Of course, many times I do it

in dreams @amazing_physics pic.twitter.com/tu1S8IpJKk

— Dr. M V Rao, IAS (@mvraoforindia) January 10, 2022