Add Zee Business As A Preferred Source
App

साढ़े 4 साल की जमी-जमाई नौकरी छोड़ी, अब बनीं कंटेंट क्रिएटर; वजह कर देगी हैरान

आज के दौर में, जहां अच्छी सैलरी और सिक्योर कॉरपोरेट जॉब को करियर की सबसे बड़ी कामयाबी माना जाता है, वहीं अर्पिता साहू ने साढ़े चार साल की नौकरी छोड़कर बिल्कुल अलग रास्ता चुना है. उनका कहना है कि नौकरी छोड़ने के बाद उन्हें दुख या खुशी से ज्यादा एक अलग तरह की मानसिक राहत महसूस हुई. अब वह कंटेंट क्रिएशन के जरिए खुद को और अपनी पसंद को समझने की कोशिश कर रही हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 16, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 03:27 PM IST
साढ़े 4 साल की जमी-जमाई नौकरी छोड़ी, अब बनीं कंटेंट क्रिएटर; वजह कर देगी हैरान
Image Credit: नौकरी छोड़कर कंटेंट क्रिएटर बनी अर्पिता साहू! Image credit: instagram/@fit_wandererrr

About the Author

Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
PM मोदी के ‘दिमागी नक्सल’ बयान पर बवाल! रिजिजू ने बताई पहचान; चिदंबरम का पलटवार- ‘मु
2
3
4
5