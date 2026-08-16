साढ़े 4 साल की जमी-जमाई नौकरी छोड़ी, अब बनीं कंटेंट क्रिएटर; वजह कर देगी हैरान

कॉरपोरेट लाइफ बाहर से जितनी शानदार दिखती है, अंदर से हर किसी के लिए उतनी ही आसान हो, यह जरूरी नहीं. अच्छी सैलरी, ऑफिस की सुविधाएं और एक तय करियर के बावजूद कई लोग किसी न किसी मोड़ पर खुद से यह सवाल पूछने लगते हैं कि आखिर वे जो कर रहे हैं, क्या वही सच में करना चाहते हैं?
अर्पिता साहू भी कुछ इसी सवाल से गुजर रही थीं. करीब 4.5 साल तक कॉरपोरेट नौकरी करने के बाद उन्होंने अपनी जमी-जमाई नौकरी को अलविदा कह दिया. खास बात यह है कि उन्होंने यह फैसला किसी नई कंपनी में बेहतर पैकेज के लिए नहीं लिया, बल्कि खुद को एक अलग मौका देने के लिए लिया.
अर्पिता ने अपने इस फैसले को स्वतंत्रता दिवस से भी जोड़ा है. उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए बताया कि नौकरी छोड़ना उनके लिए सिर्फ करियर बदलने का फैसला नहीं था, बल्कि खुद को आजादी देने जैसा था. उनके मुताबिक, इतने साल लगातार काम करने के बाद भी उन्हें वह खुशी नहीं मिल रही थी, जिसकी वह उम्मीद करती थीं. यही बात धीरे-धीरे उन्हें अपने करियर और जिंदगी के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर करने लगी. अर्पिता के लिए यह फैसला अचानक लिया गया कदम नहीं था. लंबे समय तक एक ही तरह की लाइफ जीने के बाद उन्होंने यह समझने की कोशिश की कि उन्हें आगे किस दिशा में जाना है.
अर्पिता ने अपने वीडियो में जिंदगी और करियर को लेकर एक दिलचस्प बात कही. उनका मानना है कि अगर किसी इंसान को यह पता लगाना है कि उसे जिंदगी में आखिर करना क्या है, तो उसे सबसे पहले यह समझना होगा कि वह क्या नहीं करना चाहता. यही सोच उनके फैसले की सबसे बड़ी वजह बनी. 4.5 साल की नौकरी छोड़ते समय उनके मन में न तो बहुत ज्यादा खुशी थी और न ही दुख. उन्होंने बताया कि इस फैसले के बाद उन्हें सबसे ज्यादा जो महसूस हुआ, वह था मेंटली रिलीव होना. इसका मतलब लंबे समय से मन में चल रही उलझन से बाहर निकलने के बाद उन्हें ऐसा लगा, जैसे उनके ऊपर से कोई बोझ हट गया हो.
नौकरी छोड़ने के बाद अर्पिता ने खुद को पूरी तरह किसी एक नए करियर में बांधने के बजाय एक्सप्लोर करने का फैसला किया है. फिलहाल उनका फोकस कंटेंट क्रिएशन पर है. वह सोशल मीडिया के जरिए अपने विचार और एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं. हालांकि, उन्होंने साफ किया है कि उन्हें अभी यह पूरी तरह नहीं पता कि आगे जाकर उनका करियर किस दिशा में जाएगा. उनके लिए फिलहाल जरूरी यह है कि वह अलग-अलग चीजों को आजमाएं और समझें कि उन्हें किस काम में असली खुशी मिलती है. यही वजह है कि वह इस नए फेज को लेकर उत्साहित भी हैं.
अर्पिता ने अपने वीडियो में एक ऐसी बात भी कही, जो आज के कई युवाओं की जिंदगी से जुड़ती है. उनका कहना है कि बचपन से ही हमें एक तय रास्ता दिखाया जाता है. पहले अच्छी पढ़ाई करो, फिर डिग्री हासिल करो, उसके बाद अच्छी नौकरी पाओ और फिर उसी नौकरी में आगे बढ़ते रहो. इस पूरी प्रोसेस में कई बार इंसान यह सवाल पूछना ही भूल जाता है कि उसे खुद जिंदगी से चाहिए क्या. अर्पिता के मुताबिक, असली बदलाव तब शुरू होता है, जब कोई व्यक्ति खुद से यह सवाल पूछता है कि वह वास्तव में क्या चाहता है. उनके लिए नौकरी छोड़ना इसी सवाल का जवाब तलाशने की शुरुआत है.
अर्पिता की कहानी सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस भी शुरू हो गई है. कई लोग उनके फैसले को हिम्मत वाला कदम बता रहे हैं. खासकर वे लोग जो खुद अपनी नौकरी या करियर को लेकर कंफ्यूज हैं, उन्हें अर्पिता की बात काफी रिलेटेबल लग रही है. हालांकि, हर किसी के लिए नौकरी छोड़ना सही फैसला हो, ऐसा जरूरी नहीं है. परिवार की जिम्मेदारियां, सेविंग्स, लोन, आर्थिक जरूरत और करियर की स्थिति जैसे कई फैक्टर किसी भी बड़े फैसले से पहले देखना जरूरी होते हैं. इसलिए अर्पिता की कहानी को नौकरी छोड़ने की सलाह के तौर पर नहीं, बल्कि अपने करियर और खुशी को लेकर खुद से सवाल पूछने की एक मिसाल के तौर पर देखा जा सकता है.
अर्पिता का वीडियो सामने आने के बाद कई यूजर्स ने उनके फैसले की तारीफ की. कुछ लोगों ने कहा कि लंबे समय से चल रही एक सिक्योर नौकरी छोड़कर अनिश्चित रास्ते पर जाना आसान नहीं होता. वहीं, कुछ यूजर्स ने उनके कंटेंट क्रिएशन के नए सफर के लिए शुभकामनाएं दीं. लोगों का कहना है कि आज की जनरेशन के लिए सिर्फ अच्छी सैलरी ही करियर की कामयाबी नहीं है. काम का माहौल, अपनी पसंद, टाइम की आजादी और मेंटल पीस भी उतने ही जरूरी होते जा रहे हैं.
अर्पिता के सामने फिलहाल कोई तय रोडमैप नहीं है. उन्हें नहीं पता कि कंटेंट क्रिएशन आगे चलकर उनका फुल टाइम करियर बनेगा या यह उन्हें किसी दूसरी मंजिल तक पहुंचाएगा. लेकिन फिलहाल वह इस अनिश्चितता से घबराने के बजाय इसे एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हैं. अर्पिता की कहानी शायद यही बताती है कि करियर का सही रास्ता हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता. कभी-कभी आगे बढ़ने के लिए किसी नई चीज को चुनना जरूरी होता है और कभी यह समझना भी जरूरी होता है कि कौन सा रास्ता हमारे लिए नहीं है. 4.5 साल की नौकरी छोड़कर अर्पिता ने फिलहाल इसी सवाल का जवाब तलाशना शुरू किया है.