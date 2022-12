Viral: कभी उल्लू जैसा तो कभी शेर जैसा, वीडियो देखकर लोग पूछ पड़े कि ये जानवर है या इंसान?

Artist Group Performance: कई बार ऐसा होता है जब अपनी कला का प्रदर्शन करने वाले कलाकार इतनी बेहतरीन कारीगरी का नजारा पेश कर देते हैं कि उसे देखकर लोग दंग रह जाते हैं. इसी कड़ी में बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें दिख रहा है कि कुछ लोगों ने शरीर पर टैटू बनाकर एक कला दिखाई है. इसे पहचानना मुश्किल लग रहा है कि यह इंसान है या जानवर हैं.

एक के बाद एक कई जानवर!

दरअसल, इस वीडियो आनंद महिंद्रा ने शेयर करते हुए कैप्शन लिखा कि यह फैंटास्टिक है. इस वीडियो में दिख रहा है कि किसी टैलेंट हंट शो में कुछ लोगों द्वारा दिखाए गए कुछ शानदार प्रदर्शन को दिखाया गया है. पहले तो एक उल्लू दिखाई देता है लेकिन आगे जो होता है वह लोगों को हैरान कर देगा. उल्लू के रूप में बना यह शख्स एक के बाद एक कई जानवर बन जाता है.

पेंटिंग्स का शानदार नजारा

असल में कुछ लोगों के ग्रुप ने अपने शरीर पर ऐसी ऐसी पेंटिंग्स बनाई हुई हैं जो शानदार नजारा पेश कर रही हैं. इसमें एक शख्स पहले शेर बनता दिखाई देता है फिर इसके बाद अन्य सदस्य एक और जानवर की तरह दिखने लगता है. वहीं जब आखिरी में सभी लोग मिलकर एक खूंखार शेर का निर्माण कर देते हैं तो देखने वाले हैरत में पड़ जाते हैं.

यह वीडियो कब का है और कहां का है यह तो पता नहीं चल पाया है लेकिन यह इतना शानदार है कि देखते ही बन रहा है. जैसे ही इसे शेयर किया गया यह वायरल हो गया. एक यूजर ने लिखा कि यह शानदार कला का एक शानदार नमूना है. इस तरह का इससे बेहतरीन प्रदर्शन नहीं हो सकता है.

Fantastic. #Friday in the Forest. Wait for the last one… pic.twitter.com/puTdrKTlMW

— anand mahindra (@anandmahindra) December 9, 2022