कलाकार ने नाक से बजाई 'बांसुरी' तो लोगों ने बताया संगीत का अपमान, VIDEO देखें

Viral Video: बांसुरी बजाना एक शानदार कला है. बांसुरी की मधुर और सुकून भरी आवाज दिल को छू जाती है. ये मन को शांत करने में भी मदद करती है. आपने कई लोगों को बांसुरी बजाते देखा होगा. बांसुरी होंठों पर रखकर फूंक मारकर बजाई जाती है. बांसुरी में बने छेदों से कलाकार धुन को कंट्रोल करते हैं. लेकिन इन दिनों जिस कलाकार का ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है उसे देखकर आप चौंक जाएंगे. ये कलाकार बांसुरी को मुंह की बजाए नाक से बजा रहा है. जहां बाकी कलाकार मुंह से फूंक मारकर धुन बजाते हैं. वहीं ये नाक की सांस से बांसुरी बजा रहा है. ज्यादातर लोग इसका मजाक बनाते नजर आ रहे हैं.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टेज पर जहां एक तरफ एक कलाकार हारमोनियम बजा रहा है. वहीं पास में बैठा एक शख्स शानदार बांसुरी बजा रहा है. बस इसमें अलग ये है कि ये कलाकार मुंह से नहीं, बल्कि नाक से बांसुरी बजा रहा है. हालांकि बांसुरी शानदार बज रही है. उसकी धुन सीधे दिल को छू रही है, लेकिन लोगों ने बजाने के तरीके पर सवाल खड़े किए हैं.

कैसे बजाई बांसुरी?

ये व्यक्ति बांसुरी के एक सिरे को नाक के पास रखता है और जोर से सांस छोड़ते हुए धुन बजाता है. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इस व्यक्ति का जमकर मजाक बनाया. किसी ने इसे संगीत का अपमान बताया तो किसी ने 'बांसुरी' को 'नानसुरी' बता दिया.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

वायरल हो रहे वीडियो को इंस्टाग्राम पर @engnr_abdullah नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 3.7 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. हजारों यूजर्स ने इस पर प्रतिक्रिया दी है.

क्या बोले यूजर्स?

कमेंट सेक्शन में यूजर्स जमकर मजे ले रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'ये बांसुरी और संगीत का अपमान है.' वहीं दूसरे यूजर ने 'बांसुरी' को 'नानसुरी' बता दिया. एक यूजर ने लिखा, 'सर्दी हुई तो बिजनेस बंद.' वहीं एक यूजर ने लिखा, 'संगीत की इज्जत नहीं करना आती है तो बजते क्यों हो. क्यों अपमान कर रहे हो?'

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.