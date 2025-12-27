फ्लाइट में बैठे शख्स ने बनाया स्केच आर्ट, जीत लिया एयर होस्टेस का दिल, बोली- मेरा दिन...

Advertisement
Air Hostess Video Viral: सोशल मीडिया पर स्केच आर्टिस्ट का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने फ्लाइट में बैठे हुए एयर होस्टेस का स्केच बना दिया. एयर होस्टेस ने जब अपनी तस्वीर आने हाथों में देखी तो उसका लवली रिएक्शन देखने लायक था. अब ये रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 27, 2025, 09:53 PM IST
Air Hostess Video Viral: कहते हैं ना कलाकार की कोई जाति धर्म नहीं होता है, लेकिन इस बार हम कह सकते हैं कि कलाकार का कोई स्थान भी नहीं होता है. एक आर्टिस्ट ने बादलों की  ऊंचाई में अपनी कला का प्रदर्शन किया और एयर होस्टेस का दिल जीत लिया. चलिए जानते हैं इस कलाकार ने फ्लाइट में क्या किया.

कैसे बनाया लड़की का स्केच?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक लड़का फ्लाइट में बैठा है और सामने एक एयर होस्टेस सेफ्टी गाइडलाइंस दे रही है. जब तक वो यात्रियों को उनकी सुविधा और सुरक्षा के बारे में समझा रही होती है जब तक ये कलाकार आपनी आर्ट शीट और पेंसिल निकाल लेता है और सीट पर एयर होस्टेस को चेहरे को ड्रा करने लगता है. कुछ ही देर में वो पूरा स्केच बना देता है और फिर एयर होस्टेस के पास जाता है और उसे अपनी कला दिखाता है. जैसे ही वो अपना स्केच देखती है जोर की मुस्कान के साथ लड़के से हाथ मिलाती है और थैंक्यू बोलती है. इसके अलावा अपना स्केच लेकर फोटो भी खिंचवाती है.
A post shared by Artist LKY (@lky__artline)

ये है यूजर्स का रिएक्शन
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @lky__artline नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.6 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वीडियो के कमेंट सेक्शन में @sanammm.___ नाम के हैंडल से एयर होस्टेस ने लिखा, "मुझे ड्रा करने के लिए थैंक्यू. इसने में सच में मेरा दिन बना दिया और चेहरे पर सबसे बड़ी मुस्कान ला दी." एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "क्या गजब का ऑब्जर्वेशन और कौशल है. एक कला प्रेमी होने के नाते, मैं समझ सकता हूं कि आप बारीकियों को कैसे देखते हैं."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

