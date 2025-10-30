Video: टिकट पर चुपके से बना दिया ऐसा स्केच, बस कंडक्टर की मुस्कान देख इमोशनल हुए लाखों लोग

Bus Conductor Portrait: तमिलनाडु के सेलम से त्रिची जा रही एक बस में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका दिल जीत लिया. एक आर्टिस्ट बस में सफर कर रहा था, जब उसने सोचा कि वह कंडक्टर को एक छोटा-सा सरप्राइज देगा. जैसे ही उसने टिकट लिया, उसने अपने रंगीन पेन से उसी टिकट पर कंडक्टर का बेहद खूबसूरत स्केच बना डाला. जब आर्टिस्ट ने स्केच पूरा कर टिकट वापस किया, तो कंडक्टर पहले तो हैरान रह गया. उसने टिकट को गौर से देखा और जैसे ही अपनी तस्वीर पहचानी, उसके चेहरे पर एक सच्ची और मासूम मुस्कान खिल गई. वह खुशी से झूम उठा और सबको दिखाने लगा कि एक यात्री ने उसके लिए क्या बनाया है.

यह भी पढ़ें: ये है इंडिया की इकलौती नदी जो बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर, क्या आप बता सकते हैं इसका नाम?

बस में बाकी यात्रियों की क्या प्रतिक्रिया रही?

Add Zee News as a Preferred Source

कंडक्टर ने उस टिकट को अपने साथियों और यात्रियों को दिखाया. वीडियो में वह पीछे की सीट पर बैठकर बार-बार उस स्केच को देखता हुआ मुस्कराते हुए नजर आता है. उसकी खुशी इतनी सच्ची थी कि देखने वालों का भी दिल भर आया. बाद में बस स्टैंड पर उसने अपने सहकर्मियों को भी स्केच दिखाया, जिन्होंने कलाकार को चाय ऑफर की और उसके साथ फोटो भी खिंचवाई.

यह भी पढ़ें: ऐसा कौन-सा गांव है जो कहलाता है ‘लैंड रोवर विलेज’? यहां के लोग हैं लखपति-करोड़पति

आर्टिस्ट ने अपने कैप्शन में क्या लिखा?

वीडियो के साथ आर्टिस्ट ने लिखा, “एक सच्चे कलाकार के लिए सबसे बड़ा इनाम होता है दिल से कुछ रचने की खुशी.” यही भावना इस वीडियो में झलक रही थी. वीडियो जैसे ही इंस्टाग्राम पर आया, सोशल मीडिया पर प्यार की बौछार हो गई. एक्ट्रेस श्रिया पिलगांवकर ने लिखा, “ये तो बहुत ही प्यारा है.” वहीं कांतारा: चैप्टर 1 की एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत ने लिखा, “जब लोगों को लगता है कि उन्हें देखा जा रहा है तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है. मैं रो रही हूं.”

कई यूजर्स ने लिखा, “10 रुपये के टिकट को इस कलाकार ने करोड़ों का बना दिया.” यह वीडियो अब तक 57 मिलियन से ज्यादा व्यूज पा चुका है. लोगों ने इसे सिर्फ एक आर्ट नहीं, बल्कि इंसानियत का सबसे खूबसूरत उदाहरण बताया.