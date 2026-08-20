'हम भी इंडिया हैं, चाइनीज मत बोलो!', अरुणाचल की छोटी बच्ची के दर्दभरे बोल ने रुलाया देश; Video

Arunachal Pradesh Girl Emotional Video: भारत अपनी विविधता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन कभी-कभी यही विविधता अपनों के ही बीच भेदभाव का कारण बन जाती है. हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की एक मासूम बच्ची का भावुक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस बच्ची ने देश के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा किया है, जिसने हर संवेदनशील भारतीय को सोचने पर मजबूर कर दिया है.
अरुणाचल प्रदेश की एक छोटी सी बच्ची का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर हर किसी का ध्यान खींच रहा है. वीडियो में बच्ची बहुत ही मासूमियत लेकिन कड़े शब्दों में अपना दर्द बयां करती दिख रही है. वह कहती है, "हम भी इंडिया हैं... हमको चाइनीज मत बोलो." बच्ची की यह एक लाइन हर उस इंसान के दिल पर चोट करती है, जो पूर्वोत्तर के लोगों को उनके लुक्स और चेहरे की बनावट की वजह से विदेशी समझ बैठते हैं.
दशकों पुराना दर्द और भेदभाव की कड़वी सच्चाई
यह पहली बार नहीं है जब नॉर्थ-ईस्ट के किसी व्यक्ति ने इस तरह के नस्लवाद का सामना किया हो. सालों से पूर्वोत्तर के लोग अपने ही देश के अलग-अलग शहरों में इस भेदभाव को सहते आ रहे हैं. कभी उन्हें 'चाइनीज' कहकर चिढ़ाया जाता है तो कभी उन पर तरह-तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती हैं. इस मासूम बच्ची के वीडियो ने एक बार फिर इस कड़वी सच्चाई को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया है.
देशभक्ति साबित करने की मजबूरी क्यों?
बच्ची का यह सरल सा संदेश इस बात की याद दिलाता है कि भारत की खूबसूरती उसकी विविधता में छिपी है. पूर्वोत्तर के लोग भारत का अटूट हिस्सा हैं और उन्हें अपनी भारतीयता साबित करने के लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है. आए दिन सामने आने वाली नस्लवादी घटनाओं पर यह वीडियो एक करारा तमाचा है, जो हमें सिखाता है कि किसी के पहनावे या बनावट से उसकी राष्ट्रीयता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता.
सोशल मीडिया पर मिला भारी समर्थन
इस वीडियो के वायरल होते ही इंटरनेट पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है. आम जनता से लेकर कई बड़ी हस्तियों ने बच्ची के समर्थन में अपनी आवाज उठाई है. लोगों का कहना है कि यह बहुत ही शर्मनाक बात है कि हमारे देश में बच्चों को भी अपनी पहचान और देशभक्ति साबित करने के लिए इस तरह गुहार लगानी पड़ रही है. कई यूजर्स ने मांग की है कि ऐसे भेदभाव के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाने चाहिए.
एकता और सम्मान का संदेश
इस बच्ची के इस मैसेज ने पूरे देश को एकता का एक बड़ा पाठ पढ़ाया है. भारत में अलग-अलग भाषाएं, संस्कृतियां और चेहरे हैं, लेकिन दिल से सब एक हैं. पूर्वोत्तर भारत का एक बेहद खूबसूरत और गर्व महसूस कराने वाला हिस्सा है, और वहां के लोगों का सम्मान करना हर नागरिक का पहला कर्तव्य होना चाहिए. इस पूरी खबर का आधार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा अरुणाचल प्रदेश की बच्ची का वीडियो और इस पर आए व्यक्तिगत अनुभवों की जानकारियां हैं.