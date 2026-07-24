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न कैंची, न ट्रिमर... चाकू जैसे दाओ से हेयरकट करती हैं ये दादी, दूर-दूर से बाल कटवाने आते हैं लोग

अरुणाचल प्रदेश की एक बुजुर्ग महिला इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. वजह उनका अनोखा हेयरकट करने का तरीका है. जहां आज ज्यादातर लोग ट्रिमर, कैंची और मॉर्डन सैलून पर भरोसा करते हैं, वहीं ये दादी पारंपरिक 'दाओ' की मदद से लोगों के बाल काटती हैं. उनका हाथ इतना सधा हुआ है कि लोग उनके हुनर के कायल हो रहे हैं. वायरल वीडियो देखने के बाद हजारों लोग इस अनोखी परंपरा की तारीफ कर रहे हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 24, 2026, 06:00 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 06:00 AM IST
न कैंची, न ट्रिमर... चाकू जैसे दाओ से हेयरकट करती हैं ये दादी, दूर-दूर से बाल कटवाने आते हैं लोग
Image Credit: Image credit: instagram/@pepa.assam

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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