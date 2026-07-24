/न कैंची, न ट्रिमर... चाकू जैसे दाओ से हेयरकट करती हैं ये दादी, दूर-दूर से बाल कटवाने आते हैं लोग

सोशल मीडिया पर हर दिन कोई न कोई वीडियो वायरल होता है, लेकिन कुछ वीडियो सिर्फ मनोरंजन नहीं करते, बल्कि किसी इलाके की संस्कृति और परंपरा से भी लोगों को रूबरू कराते हैं. इस बार ऐसा ही एक वीडियो अरुणाचल प्रदेश से सामने आया है.
वीडियो में एक बुजुर्ग महिला बड़े आराम से एक युवक के बाल काटती दिखाई देती हैं. खास बात यह है कि उनके हाथ में न कैंची है, न ट्रिमर और न कोई आधुनिक हेयरकट मशीन. वह एक पारंपरिक औजार 'दाओ' से बाल काट रही हैं. उनका आत्मविश्वास और हाथों की सफाई देखकर लोग दंग रह गए. उनके हुनर के लोग दिवाने हैं और दूर-दूर से बाल कटवाने आते हैं.
बताया जा रहा है कि यह वीडियो अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले का है. यहां रहने वाली आदि (Adi) जनजाति के लोग आज भी अपनी कई पारंपरिक परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं. इन्हीं परंपराओं में से एक है दाओ की मदद से बाल काटना. वीडियो में दिखाई देने वाली बुजुर्ग महिला इसी पारंपरिक तरीके से लोगों के बाल संवारती हैं. उनके आसपास न कोई मॉडर्न सैलून दिखाई देता है और न ही महंगे उपकरण. इसके बावजूद उनका काम इतना सटीक नजर आता है कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं.
दाओ पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में इस्तेमाल होने वाला पारंपरिक औजार है. इसका आकार चाकू और छोटी माछेटी के बीच का होता है. ग्रामीण इलाकों में इसका इस्तेमाल लकड़ी काटने, खेती के काम, झाड़ियां साफ करने और कई घरेलू कामों में किया जाता है. लेकिन कुछ जनजातीय समुदायों में दाओ का इस्तेमाल बाल काटने जैसी पारंपरिक गतिविधियों के लिए भी किया जाता रहा है. यह सिर्फ एक औजार नहीं, बल्कि स्थानीय संस्कृति का हिस्सा माना जाता है.
वीडियो में सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान दादी के अनुभव ने खींचा. वह बिना किसी घबराहट के दाओ चलाती हैं और बालों को बेहद संतुलित तरीके से काटती हैं. उनके हाथ बिल्कुल स्थिर दिखाई देते हैं. न कोई जल्दबाजी और न ही किसी तरह की हड़बड़ाहट. हर कट बेहद सोच-समझकर लगाया जाता है. यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि यह सिर्फ हेयरकट नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत और अभ्यास का नतीजा है.
आज शहरों में हेयरकट के लिए तरह-तरह की मशीनें और स्टाइलिंग टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं. लेकिन इस वीडियो ने दिखा दिया कि पारंपरिक तकनीक भी कितनी प्रभावी हो सकती है. बिना बिजली, बिना मशीन और बिना किसी आधुनिक सुविधा के भी बेहतरीन हेयरकट किया जा सकता है. हालांकि, यह तरीका आसान बिल्कुल नहीं है. इसे सीखने में वर्षों का अनुभव लगता है और बिना अभ्यास के ऐसा करना खतरनाक भी हो सकता है.
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने बुजुर्ग महिला के हुनर की खूब तारीफ की. एक यूजर ने लिखा कि असली कला वही होती है, जिसमें महंगे उपकरण नहीं, बल्कि हाथों का अनुभव काम आता है. दूसरे यूजर ने कहा कि आज के समय में भी अगर ऐसी पारंपरिक कला बची हुई है, तो यह हमारे लिए गर्व की बात है. एक अन्य व्यक्ति ने लिखा कि दादी के हाथों की पकड़ और आत्मविश्वास देखकर लगता ही नहीं कि वह चाकू जैसा औजार इस्तेमाल कर रही हैं.
एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत के अलग-अलग हिस्सों में ऐसी कई पारंपरिक कलाएं और तकनीकें आज भी जीवित हैं, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से अब उन्हें दुनिया देखने लगी है. अरुणाचल प्रदेश की यह परंपरा भी उन्हीं में से एक है. आधुनिक दौर में जहां हर काम मशीनों पर निर्भर होता जा रहा है, वहीं कुछ समुदाय आज भी अपने पारंपरिक तरीकों को सहेजकर रखे हुए हैं. यही वजह है कि यह वीडियो सिर्फ एक हेयरकट का वीडियो नहीं, बल्कि स्थानीय संस्कृति और विरासत की झलक भी माना जा रहा है.
हालांकि, वीडियो देखकर कई लोग प्रभावित हुए हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह तकनीक सिर्फ प्रशिक्षित और अनुभवी लोग ही सुरक्षित तरीके से अपना सकते हैं. दाओ बेहद धारदार औजार होता है. इसलिए इसे देखकर घर पर या बिना प्रशिक्षण के इसकी नकल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. यह हुनर वर्षों की प्रैक्टिस और अनुभव से आता है. यही वजह है कि बुजुर्ग महिला इतनी आसानी और आत्मविश्वास के साथ लोगों के बाल काट पाती हैं. सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो एक बार फिर याद दिलाता है कि भारत के अलग-अलग हिस्सों में आज भी ऐसी अनोखी परंपराएं और हुनर मौजूद हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. यही स्थानीय कला और अनुभव देश की सांस्कृतिक पहचान को और भी खास बनाते हैं.