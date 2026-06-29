/लैंडस्लाइड के साथ ही मलबे में बहा बाइकर, अरुणाचल प्रदेश से आया दिल दहलाने वाला Video! खरोंच तक नहीं आई

Arunachal Pradesh Landslide Video: पहाड़ों में मानसून का सफर कितना खतरनाक हो सकता है, इसका एक जीता-जागता और रोंगटे खड़े कर देने वाला उदाहरण अरुणाचल प्रदेश से सामने आया है. सोशल मीडिया पर एक दिल दहलाने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार अचानक आए भूस्खलन की चपेट में आ जाता है. देखते ही देखते पूरी सड़क धंस जाती है और वह शख्स अपनी बाइक के साथ मलबे में बहकर सीधे नीचे नदी की तरफ चला जाता है. इस खौफनाक मंजर को जिसने भी देखा, उसकी सांसें थम गईं. लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही कि इतनी बड़ी आफत के बाद भी वह शख्स पूरी तरह सुरक्षित है.
यह हैरान करने वाली घटना अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग जिले के सिजी इलाके में 28 जून को हुई. इन दिनों पूरे नॉर्थ-ईस्ट में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे पहाड़ी रास्ते बेहद कमजोर और खतरनाक हो गए हैं. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बाइकर मिट्टी और कीचड़ से सने एक बेहद संकरे पहाड़ी रास्ते को पार करने की कोशिश कर रहा था. वह बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी अचानक पूरी की पूरी पहाड़ी भरभरा कर नीचे गिर गई.
लोअर सियांग में हुआ खौफनाक हादसा
वीडियो में दिखता है कि जैसे ही शख्स आगे बढ़ता है, उसके पैरों के नीचे की जमीन पूरी तरह खिसक जाती है. कुछ ही सेकंड के भीतर भारी मात्रा में मलबे और पत्थरों के साथ वह बाइक सवार भी ढलान से नीचे बह जाता है. यह भूस्खलन इतना बड़ा था कि सारा मलबा नीचे बहने वाली सिजी नदी में जा गिरा, जिससे हवा में धूल और कीचड़ का गुबार उठ गया. सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करने वाले यूजर ने बताया कि इस भूस्खलन के कारण सिजी नदी का बहाव भी कुछ समय के लिए रुक गया था.
Hair raising video from Arunachal Pradesh shows a biker riding a landslide (28.06.2026)
Amidst incessant rains across NE India, a video from Siji, Lower Siang shows a landslide carrying a biker down with it & blocking the Siji River.
Luckily, the biker escaped unharmed. He… pic.twitter.com/ypRiZRQjQJ
— Kyang Thang (@Kyangs_Thang) June 28, 2026
मोटरसाइकिल सवार को खरोंच तक नहीं आई
इस भयानक हादसे के बाद भी मोटरसाइकिल सवार को एक खरोंच तक नहीं आई और वह चमत्कारिक रूप से बिल्कुल सुरक्षित बच गया. इंटरनेट पर लोग इसे किसी बड़े करिश्मे से कम नहीं मान रहे हैं. वीडियो के कैप्शन में भी मजाकिया और हैरान करने वाले अंदाज में लिखा गया कि 'इस शख्स को शायद अब एक लॉटरी टिकट खरीद लेना चाहिए', क्योंकि इतनी असाधारण किस्मत के दम पर ही उसकी जान बच पाई है. सोशल मीडिया यूजर्स इस बाइकर की सलामती पर राहत की सांस ले रहे हैं.